NHL: Obhajca z Tampy na úvod podľahol Pittsburghu

Hokejistom Tampy Bay sa nevydaril otvárací zápas nového ročníka NHL. Dvojnásobný obhajca Stanleyho pohára vstúpil do sezóny domácou prehrou 2:6 s Pittsburghom. Slovenský obranca Erik Černák odohral v drese Lightning 20:22 min., vyslal štyri strely, rozdal dva bodyčeky a pripísal si dva mínusové body.



Historicky prvý súťažný zápas odohral nový klub Seattle Kraken, ktorý v ligovej premiére prehral na ľade Vegas tesne 3:4.



Duelom Tampy s Pittsburghom odštartoval v noci na stredu v poradí 105. ročník zámorskej profiligy. Domáci klub, aj za osobnej prítomnosti komisára NHL Garyho Bettmana, počas predzápasovej ceremónie slávnostne vyvesil pod strop Amalie Areny majstrovskú vlajku za triumf v sezóne 2020/2021, v samotnom stretnutí však Penguins dokonale pokazili „bleskom" majstrovskú párty. Po prvej bezgólovej tretine si hostia vypracovali v druhej časti dvojgólový náskok zásluhou Dantona Heinena a Briana Boylea, ktorí tak gólovo oslávili debut v drese „tučniakov". Boyle sa strelecky presadil v NHL po dlhých 14 mesiacoch, 36-ročný center minulú profiligovú sezónu vynechal a jediné zápasy odohral za USA na MS v Rige. Pittsburgh s ním podpísal ročný kontrakt po úspešnom prípravnom kempe. V treťom dejstve si Penguins strážili náskok, ďalší zásah pridal navrátilec Dominik Simon a v závere skórovali do prázdnej bránky Teddy Blueger, Evan Rodrigues a Bryan Rust. Tampa sa prebrala až pri trojgólovom manku, dokázala už len znížiť na 1:3 a 2:4, keď sa presadili Anthony Cirelli, respektíve Alex Killorn.



Pittsburgh uspel aj bez svojich útočných hviezd Sidneyho Crosbyho (zranené zápästie), Jevgenija Malkina (problémy s kolenom) a Jakea Guentzela (zotavuje sa po Covid-19).

„Je to proces, no myslím si, že sme ukázali, že vieme hrať aj proti tímu, akým je Tampa. Potvrdili sme, že vieme hrať dobrý hokej a zvíťaziť," povedal pre TSN Simon.



Český útočník sa vrátil do Pittburghu po neúspešnom pôsobení v Calgary a návrat ozdobil víťazným gólom. Prehru Tampy odštartovala hrúbka brankára Andreja Vasilevského, ktorý na začiatku druhej tretiny urobil chybu pri rozohrávke za vlastnou bránkou. Puk zachytil Jeff Carter, prihral Heinenovi, ktorý skóroval do opustenej bránky.



„Chceli sme im tú párty pokaziť," vyhlásil Heinen. Brankár Pittsburghu Tristan Jarry prispel k víťazstvu 26 úspešnými zákrokmi. Jeho spoluhráči zblokovali až 15 striel súpera. „Tým mi veľmi uľahčili prácu. Hrali tvrdo, blokovali strely, odviedli skvelú robotu," poznamenal Jarry.



Tampa duel absolútne nezvládla, prehrala aj na strely (28:35). Podľa trénera Tampy Jona Coopera by sa zápas skončil rovnako, aj keby Pittsburgh nastúpil s farmárskym tímom. „Prehrali sme každý súboj o puk, súper pracoval tvrdšie ako my, bol lepší v každej hernej činnosti. Ak by nebolo nášho brankára, dopadol by ten zápas ešte horšie. Oni sem prišli vyhrať, my sme prišli sledovať vyvesenie banneru..."



Ligový debut má za sebou Seattle Kraken, nový tím, ktorý si hráčov vyberal v expanznom drafte. Na ľade Vegas dokázal zmazať trojgólové manko, no napokon prehral 3:4. Historicky prvý gól Seattlu strelil Ryan Donato, ktorý v 32. minúte za stavu 0:3 úspešnou dorážkou odštartoval stíhaciu jazdu hostí. Krátko po ňom skóroval Jared McCann a v 48. minúte vyrovnal na 3:3 Morgan Geekie. Golden Knights však predsa len strhli víťazstvo na svoju stranu, rozhodujúci gól dal v 49. minúte Chandler Stephenson, keď sa puk odrazil od jeho korčule do siete. Rozhodcovia usúdili, že domáci útočník nekopol puk do bránky úmyselne. „Rytierov" potiahol elitný prvý útok, Stephenson pridal k presnému zásahu asistenciu, Max Pacioretty mal dva góly a asistenciu a Mark Stone si pripísal tri asistencie. V dueli dvoch najnovších tímov súťaže tak slávil úspech skúsenejší klub, ktorý vstúpil do NHL v sezóne 2017/2018.

TAMPA BAY LIGHTNING - PITTSBURGH PENGUINS 2:6 (0:0, 0:2, 2:4)

Góly: 55. Cirelli (Hedman, Stamkos), 57. Killorn (Stamkos, Cirelli) - 21. Heinen (Carter), 25. Boyle (Lafferty, O'Connor), 52. Simon (Letang, McGinn), 55. Blueger (Letang), 58. Rodrigues (Marino), 59. Rust. Brankári: Vasilevskij - Jarry, strely na bránku: 28:35, 19.092 divákov.



VEGAS GOLDEN KNIGHTS - SEATTLE KRAKEN 4:3 (2:0, 1:2, 1:1)

Góly: 4. Pacioretty (Stone, Stephenson), 7. Marchessault (Karlsson), 27. Pacioretty (Hague, Stone), 49. Stephenson (Stone, Pacioretty) - 32. Donato (Dunn, Donskoi), 33. McCann (Eberle, Schwartz), 48. Geekie (Lauzon). Brankári: Lehner - Grubauer, strely na bránku: 30:31, 18.431 divákov.

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 20:22 0 0 0 -2 4 0

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely a trestné minúty/