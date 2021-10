Komu udelia ocenenie Zlatá lopta za tento rok? Francúzsky denník favorizuje piatich futbalistov

S Messim treba vždy rátať

Lewandowski môže zamiešať karty

Jorginho vyhral najviac trofejí

12.10.2021 (Webnoviny.sk) - V nominácii na prestížne futbalové ocenenie Zlatá lopta stále figuruje až tridsiatka hráčov, ale víťaz zrejme vzíde z pätice Lionel Messi Jorginho . Tvrdí to francúzsky denník L'Équipe vo svojom najnovšom vydaní.Zatiaľ posledným víťazom Zlatej lopty bol v roku 2019 Lionel Messi, vlani ocenenie neudelili v dôsledku pandémie koronavírusu. Teraz však organizátori opäť túžia udeliť cenu najlepšiemu futbalistov sveta za rok 2021."Súťaž o Zlatú loptu potrvá do 29. novembra, vtedy France Football vyhlási víťaza. Z nominovanej tridsiatky má reálnu šancu vyhrať len päťka. Po rokoch dominancie Messiho a C. Ronalda prerušenej v roku 2018 Lukom Modričom by sme sa mohli dočkať iného víťaza. Tento rok je súťaž mimoriadne otvorená," napísal L'Équipe, upozornila na to španielska Marca.Podľa rovnakého zdroja hlavný favorit sa ťažko určuje, ale s Messim treba vždy rátať."Konečne sa v tomto roku dočkal reprezentačnej trofeje, keď s Argentínou ovládol Copa América a stal sa tam aj najužitočnejším hráčom. Posledná sezóna FC Barcelona s Messim síce nebola excelentná, ale aj tak stihol získať španielsky pohár Copa del Rey a stať sa najlepším strelcom La Ligy," skonštatovali Francúzi známe fakty.Hlavným kandidátom na Zlatú loptu bol už vlani, ale slávnosť sa napokon neuskutočnila. Poliak Robert Lewandowski by opäť mohol zamiešať karty v boji o víťazstvo.So 41 gólmi prekonal bundesligový historický strelecký rekord Gerda Müllera zo sezóny 1971/1972 a s Bayernom Mníchov vyhral okrem nemeckého ligového titulu aj majstrovstvá sveta klubov a Nemecký superpohár."Odmenou mu bola Zlatá kopačka a to ešte mesiac zo sezóny vynechal pre zranenie kolena," pripomenula Marca.Zaujímavou postavou vo výbere je Talian Jorginho. Po triumfe v Lige majstrov s FC Chelsea pridal aj európsky titul s Talianskom, čo sa len tak v jednom roku nevidí."A je aj majiteľom Superpohára UEFA. Medzi stredopoliarmi bol v tomto roku zrejme najlepší," napísala Marca.Jorginho rovnako pridal komentár: "Vždy záleží na kritériách, podľa ktorých sa posudzuje. Som si vedomý toho, že nie som najlepší futbalista na svete a že v porovnaní s Messim, Ronaldom či Lewandowským som za nimi. Na druhej strane, v tomto roku som z pohľadu trofejí získal maximum, čo sa dalo. Nikto nevyhral viac ako ja."