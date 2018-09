NHL: Obranca Chicaga Murphy nestihne úvod sezóny pre zranenie chrbta

Na snímke Connor Murphy. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Chicago 14. septembra (TASR) - Hokejista Connor Murphy bude svojmu tímu Chicago Blackhawks chýbať na začiatku novej sezóny zámorskej NHL. Obrancabude pre poranenie chrbta absentovať približne osem týždňov.Vedenie Chicaga už v auguste oznámilo, že pre zranenie pravého zápästia nestihne začiatok ročníka 2018/2019 ani ďalší defenzívny hráč Gustav Forsling. Zranenie brušného svalstva vyradilo aj obrancu Brenta Seabrooka, no svojmu tímu by mal chýbať iba týždeň. Informovala o tom agentúra AP.Do prípravy na ľade nezasiahol zatiaľ ani brankár Corey Crawford, no pripravoval sa individuálne s trénerom brankárov Jimmym Waiteom. Tridsaťtriročný Craword dohrával uplynulú sezónu so zranením v hornej časti tela.