Druhú etapu Okolo Slovenska vyhral Nemec Rüdiger Selig

Dubnica 14. septembra (TASR) - Víťazom piatkovej 2. etapy 62. ročníka cyklistických pretekov Okolo Slovenska z Ružomberka do Dubnice nad Váhom sa stal Nemec Rüdiger Selig z tímu BORA-hansgrohe. Víťaz na druhé miesto odsunul Belgičana Yvesa Lampaerta z Quick-Step Floors, tretí finišoval ďalší jazdec Quick-Step Floors Zdeněk Štybar z Česka. Priebežný líder pretekov Julian Alaphilippe z Francúzska (Quick-Step Floors) skončil piaty.Po stredajšom 1,6 kilometrovom prológu v centre Popradu a náročnej štvrtkovej 2. etape s cieľom na Štrbskom Plese aj v piatok dostal pelotón poriadne do tela. Cyklisti absolvovali sedem horských prémií a nastúpali okolo 3000 výškových metrov. So 192 km bola táto etapa najdlhšia v tohtoročnom itinerári.Počiatočné pokusy o únik zlikvidovali jazdci CCC Sprandi. Únik sa podaril až po prvej prémii na Donovaloch, ktorú vyhral líder vrchárskej súťaže Giulio Ciccone z Talianska. Bolo v ňom kvinteto Umberto Orsini (Bardiani), Sergej Šilov (Gazprom), Vojtěch Hačecký (Elkov-Author), Vitalij Buc (Hurom) a Florian Stork (reprezentácia Nemecka). Pred piatou horskou prémiou na Fačkovské sedlo pelotón s favoritmi únik zlikvidoval a vyhral ju Ciccone. Toto stúpanie už rozdelilo hlavný balík na viacero skupín a elitní šprintéri sa dostali do problémov. Následnú prvú rýchlostnú prémiu v Čičmanoch vyhral Slovinec Jan Tratnik (CCC Sprandi), ktorý vybojovanými troma bonusovými sekundami priebežne zmenšil stratu na lídra Alaphilippa na osem sekúnd. Nasledujúcu horskú prémiu v Čičmanoch vyhral opäť Ciccone.Pred posledným stúpaním na náročnú Homôlku vo vedúcej skupine zostalo iba asi tridsať jazdcov a nefiguroval medzi nimi ani jeden Slovák. V druhej skupine, ktorá nestrácala veľa, boli Štoček a Haring, v tretej už s vyše minútovým odstupom Juraj Sagan a Tybor. Prvá a druhá skupina sa spojili, prémiu na Homôlke opäť vyhral Ciccone. Poslednú z troch rýchlostných prémií 13 km pred cieľom vyhral Alaphilippe pred Tratnikom a jazdci sa už hotovali na záverečný atraktívny dojazd na tartanovom ováli na štadióne v Dubnici. V technickom finále napokon neprišla do cieľa vedúca skupina pokope a etapový triumf získal Nemec Selig.