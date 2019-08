NHL: Ottawa podpísala ročnú zmluvu s Derickom Brassardom

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 22. augusta (TASR) - Hokejový klub zámorskej NHL New York Islanders podpísal jednoročnú zmluvu s centrom Derickom Brassardom. Finančné podmienky zainteresovaní nezverejnili.Tridsaťjedenročný Kanaďan v minulej sezóne hral v Pittsburghu, Floride aj Colorade, v 70 dueloch nazbieral 23 bodov (14+9). Celkovo má na konte v profilige 786 duelov (176+275). V tíme Senators už hral aj v ročníkoch 2016/2017 a 2017/2018. Počas kariéry obliekal aj dresy Columbusu a New York Rangers. Informovala agentúra AP.