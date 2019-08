Slovenských basketbalistov opäť zložil jeden zlý úsek

Na snímke zľava Mário Ihring (Slovensko) a Mirel Dragoste (Rumunsko) počas 3. kola predkvalifikácie ME 2021 mužov v basketbale Slovensko - Rumunsko v Bratislave 21. augusta 2019. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 22. augusta (TASR) – Slušne zaplnené tribúny bratislavskej Eurovia arény poháňali slovenských basketbalistov v kľúčovom stretnutí predkvalifikácie majstrovstiev Európy 2021 proti Rumunsku k potrebnej výhre o 18 a viac bodov. Slovenský výber však divákom mnoho radosti nepriniesol, napokon z toho bola trpká rozlúčka s kvalifikačným cyklom po tesnej prehre 74:77.Pred zverencami trénera Žana Tabaka bola pred záverečným duelom F-skupiny mimoriadne náročná úloha, zmazať 17-bodové manko z prvého vzájomného merania síl a pobiť sa o jednu postupovú miestenku. Slováci mali fantastický vstup do zápasu, po necelých troch minútach viedli 11:0 a ich súper nemal v tejto fáze žiadnu odpoveď na ich hru. „“ povedal pre TASR krídelník Richard Körner.Rumuni však ani za tohto nepriaznivého stavu nespanikárili, stále hrali svoju hru a postupne sa vrátili späť do zápasu. Ešte v prvej štvrtine dokázali takmer kompletne zmazať dvojciferné manko. „uviedol rozohrávač Mário Ihring.Pre vývoj duelu sa ukázala ako kľúčová koncovka prvej a vstup do druhej štvrtiny. Zatiaľ čo úvod patril Slovákom, tak táto fáza bola jednoznačne v rukách súpera. Rumunsko de facto pochovalo slovenské nádeje na postup 22-bodovou šnúrou. „zamyslel sa krídelník Jaroslav Musil. Slovenskí basketbalisti tak dostali tvrdý úder, z ktorého sa dlhé minúty spamätávali. Prvý polčas prehrali napokon o 15 bodov. „“ dodal Ihring.Po prestávke sa Slováci vrátili k hre zo začiatku, mali navrch nad svojím súperom, no ten si už bezpečne strážil cestu za postupom. V závere dokonca žila nádej nad víťaznou bodkou za predkvalifikáciou, ale záverečné útoky nedopadli tak, ako si fanúšikovia a hráči priali. „vyhlásil Körner.Slovenská reprezentácia sa tak dostala do nezávideniahodnej pozície, predčasný koniec už v predkvalifikácii znamená, že ju podľa všetkého čaká približne dvojročná prestávka od súťažných duelov. To môže mať neblahý efekt hlavne na nastupujúcu generáciu, ktorá mala medzi mužmi výkonnostne rásť.dodal na záver Musil.