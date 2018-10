NHL: Ottawa s Jarošom prehrala na ľade Vegasu 3:4 po predĺžení

Hráči Ottawa Senators oslavujú potom, čo ich pravé krídlo Bobby Ryan vystrelil na brankára Golden Knights Las Vegas Marca-Andre Fleuryho (29) a skóroval počas druhého polčasu hry NHL. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

NHL - výsledky:

New York 29. októbra (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators prehrali v zámorskej NHL tretí duel za sebou. V zostave so slovenským obrancom Christiánom Jarošom podľahli v noci na pondelok na ľade Vegasu Golden Knights 3:4 po predĺžení. Jaroš odohral 13:49 min, pripísal si dve strely. V predĺžení rozhodol z trestného strieľania Jonathan Marchessault.Šesťzápasovú sériu prehier ukončili hráči Los Angeles Kings domácim triumfom nad New Yorkom Rangers 4:3. Iľja Kovaľčuk zaznamenal v drese víťazov gól a dve asistencie, v úlohe brankárskej dvojky bol Peter Budaj. Jack Campbell mal za Kings 22 úspešných zákrokov. Connor McDavid pomohol gólom v extra čase k tretiemu triumfu Edmontonu za sebou, v Chicagu vyhrali "olejári" 2:1 po predĺžení.- New York Rangers 4:3, Carolina -1:2,- Dallas 4:2, Chicago -1:2 pp, Anaheim -3:4 pp,- Ottawa 4:3 pp