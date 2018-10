SSC Neapol remizoval s AS Rím v 90. minúte

Piotr Zielinski z SSC Neapol a Davide Santon z AS Rím bojujú o loptu počas futbalového zápasu Serie A medzi Neapolom a Rímom na štadióne San Paolo v meste Neapol 28. októbra 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Serie A - 10. kolo:

US Sassuolo – FC Bologna 2:2 (1:1)



Góly: 17. Marlon, 85. Boateng (z 11m) – 2. Palacio, 56. M'Baye





Spal – Frosinone Calcio 0:3 (0:1)



Góly: 40. Chibsah, 53. Ciano, 89. Pinamonti





Cagliari Calcio – Chievo Verona 2:1 (1:0)



Góly: 15. Pavoletti 59. Castro – 79. Stepiňski





FC Janov – Udinese Calcio 2:2 (1:0)



Góly: 32. Romulo (z 11m), 67. Romero – 65. Lasagna, 70. De Paul, ČK: 74. Romero (Janov)





AC Miláno – Sampdoria Janov 3:2 (2:2)



Góly: 17. Cutrone, 36. Higuain, 62. Suso – 21. Saponara, 31. Quagliarella





SSC Neapol - AS Rím 1:1 (0:1)



Góly: 90. Mertens - 14. El Shaarawy



/M. Hamšík (SSC) hral do 75. min./

Rím 27. októbra (TASR) - Futbalisti US Sassuolo remizovali v nedeľňajšom dueli 10. kola talianskej Serie A na svojom trávniku s FC Bologna 2:2.Futbalisti Chieva zostali jediným tímom bez víťazstva v prebiehajúcom ligovom ročníku. V nedeľu prehrali v Cagliari 1:2. Premiérový triumf si pripísali hráči Frosinone, na ihrisku Spalu uspeli hladko 3:0.Milánske AC si doma poradilo so Sampdoriou Janov 3:2. Víťazný gól zaznamenal v 62. minúte španielsky stredopoliar Suso.Neapol doma remizoval s AS Rím 1:1, na presný zásah Stephana El Shaarawyho v prvom polčase v 90. minúte odpovedal Dries Mertens. Kapitán SSC Marek Hamšík hral do 75. minúty. Neapol z druhého miesta stráca na lídra a obhajcu Juventus Turín šesť bodov.