NHL: Panarin nebude počas sezóny rokovať o novej zmluve s Columbusom

Na archívnej snímke vpravo Artemij Panarin. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Columbus 29. januára (TASR) - Ruský hokejový útočník Artemij Panarin nebude počas sezóny rokovať o novej zmluve s vedením klubu zámorskej NHL Columbus Blue Jackets.Povedal to jeho agent Dan Milstein s tým, že hráčova priorita je sústrediť sa na zvyšok prebiehajúceho ročníka. Po ňom bude Panarin neobmedzený voľný hráč, momentálne zarába šesť miliónov dolárov ročne.Columbus sa už dlhšie pokúša podpísať s dvadsaťsedemročným krídelníkom viacročný kontrakt, no neúspešne a nie je jasné, či sám hráč chcem v klube zostať. Tím tak uvažuje aj o možnosti, že ho vymení pred uzávierkou prestupov, ktorá je 25. februára.Panarin prišiel do Columbusu pred sezónou 2017/18 z Chicaga. V drese Blue Jackets odohral v prebiehajúcom ročníku 46 zápasov a nazbieral v nich 19 gólov a 34 asistencií. Dokopy odohral v základnej časti NHL 289 duelov s bilanciou 286 bodov (107+179), v play off pridal 17 štartov a získal 15 bodov (4+11).Columbus sa musí rozhodnúť aj o budúcnosti brankára Sergeja Bobrovského, ktorému na konci sezóny taktiež vyprší zmluva a odmietol podpísať novú. Informovala agentúra AP.