NHL: Halák nastúpi proti Winnipegu, Rask pauzuje s otrasom mozgu

Brankár Boston Bruins Jaroslav Halák. Foto: TASR Foto: TASR

Boston 29. januára (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Boston Bruins umiestnil brankára Tuukku Raska na listinu zranených hráčov. V noci na stredu v zápase s Winnipegom Jets by tak mal nastúpiť do bránky Slovák Jaroslav Halák.Raska umiestnili na listinu so spätnou platnosťou k 19. januáru, keď utrpel v stretnutí s New Yorkom Rangers (2:3) otras mozgu. Podľa trénera Brucea Cassidyho však nebude pauzovať dlho.povedal pre nhl.com.Do bránky proti Winnipegu tak podľa všetkého nastúpi Halák, ktorému bude kryť chrbát Zane McIntyre. Toho povolal klub z farmy AHL v Providence.povedal po pondelňajšom tréningu Halák.