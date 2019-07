NHL: Pánik chce opäť pokoriť 20-gólovú métu

Richard Pánik, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 3. júla (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik sa teší na pôsobenie vo Washingtone, s ktorým má podľa svojich slov veľkú šancu zaútočiť na najvyššie méty. V mužstve vedenom kapitánom Alexandrom Ovečkinom je pripravený zobrať akúkoľvek rolu.povedal Pánik o svojom novom klube, s ktorým sa v pondelok ako voľný hráč dohodol na štvorročnej zmluve v celkovej hodnote 11 miliónov dolárov.uviedol v rozhovore pre NBC Sports.Pre 28-ročného krídelníka bude Washington piatou profiligovou zastávkou. Na ponuku odprikývol po tom, čo s ním nepredĺžila zmluvu Arizona. Tím z hlavného mesta USA potreboval pravého krídelníka do tretieho útoku, v ktorom by si Pánik mal zahrať s Carlom Hagelinom a Larsom Ellerom. Možné sú však aj varianty v prvých dvoch útokoch vedených centrami Nicklasom Bäckströmom a Jevgenijom Kuznecovom.poznamenal.Pánik by mal pomôcť zaplátať dieru v útoku, ktorá vznikla po odchode dvojice Brett Connolly - Andre Burakovsky. Capitals veria, že je v silách slovenského útočníka nastrieľať aspoň 20 gólov za sezónu. V sezóne 2016/2017 ešte v drese Chicaga dal 22 gólov a nazbieral 44 bodov.Vo Washingtone ho privítajú aj dvaja českí hokejisti, s ktorými sa už pozná. Príchod do nového klubu mu uľahčia obrancovia Michal Kempný a Radko Gudas, ktorého Capitals získali v lete z Philadelphie.doplnil Pánik.V minulej sezóne odohral za Coyotes 75 zápasov, v ktorých nazbieral 33 bodov za 14 gólov a 19 asistencií. Po konci klubového ročníka posilnil slovenskú reprezentáciu na domácich MS, kde v siedmich dueloch získal rovnaký počet bodov (1+6).povedal na adresu Pánika generálny manažér Brian MacLellan.