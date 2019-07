Stanciu mieri do Slavie, stane sa najdrahším hráčom českej ligy

Futbalista Nicolae Stanciu, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Praha 3. júla (TASR) - Rumunský futbalista Nicolae Stanciu by mal posilniť pražskú Slaviu. Bývalý hráč Sparty, ktorý naposledy pôsobil v saudskoarabskom Al Ahli, by sa mal stať najdrahším hráčom českej ligy. Informoval o tom portál iDnes.cz, ktorý sa odvolal na rumunský portál Pro Sport.Dvadsaťšesťročný ofenzívny stredopoliar by mal do Prahy priletieť v stredu, Slavia by ho mala ako najdrahšieho futbalistu v histórii českej ligy predstaviť v najbližších dňoch, možno hodinách. Stanciu pôsobil vlani v pražskej Sparte, ktorá za neho zaplatila takmer sto miliónov českých korún, ale po roku ho pustila za dvojnásobok do Al Ahli.