NHL: Pánik sa zranil po kolízicii so spoluhráčom

Slovenský útočník Capitals Richard Pánik (v strede hore), archívna snímka.

Washington 17. októbra (TASR) - Slovenský hokejista Richard Pánik nedohral v noci na štvrtok zápas NHL, v ktorom jeho Washington zdolal na domácom ľade Toronto 4:3. Dvadsaťosemročný krídelník utrpel na konci druhej tretiny po nešťastnej zrážke so spoluhráčom bližšie nešpecifikované zranenie v hornej časti tela.Pánik sa po prehratom buly v obrannom pásme zrazil so spoluhráčom Jonasom Siegenthalerom, vrazili do seba prilbami a ramenami. Po zrážke boli viditeľne otrasení, pričom švajčiarsky bek sa len ťažko zdvíhal z ľadu. Slovenský reprezentant dokončil striedanie, ale potom zamieril do šatne a do hry sa už nevrátil. Capitals dokončili zápas s 11 útočníkmi. Siegenthaler, ktorého kamera na chvíľu zachytila na striedačke v bolestiach, takisto duel nedohral pre zranenie v hornej časti tela.Podľa CBS Sports mal Pánik podstúpiť vo štvrtok vyšetrenia, ktoré určia rozsah zranenia.