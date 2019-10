SZĽH plánuje vybudovať v 20 obciach multifunkčné športoviská

Na archívnej snímke prezident SZĽH Miroslav Šatan. Foto: TASR - Dano Veselský Foto: TASR - Dano Veselský

Bratislava 17. októbra (TASR) – Slovenský zväz ľadového hokeja (SZĽH) hľadá zhotoviteľa multifunkčných športových plôch (MŠP) využiteľných pre zimné športy. Vo vyhlásenej verejnej súťaži, o ktorej vo štvrtok vo svojom vestníku informuje Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO), ide o zabezpečenie 20 športovísk (2 - 3 pre každý kraj), a to vrátane technického zázemia.Celková hodnota zákazky je odhadovaná na 6.493.834 eur bez DPH. Zákazka je rozdelená na tri časti - výstavbu desiatich športovísk v Bratislavskom, Trnavskom, Nitrianskom a Trenčianskom kraji, ďalších desiatich v Žilinskom, Banskobystrickom, Košickom a Prešovskom kraji. Osobitne je určená zákazka na dodanie rolby a zariadenia na úpravu ľadu pre každú MŠP.ozrejmil SZĽH, ktorý chce rozdelením zákazky vytvoriť širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Záujemcovia môžu predkladať svoje žiadosti do 18. novembra 2019.Multifunkčné plochy budú inštalované v 20 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka. Obce, v ktorých sa má MŠP realizovať, musia preukázať pripravenosť územia a sietí pre dodanie a inštaláciu MŠP.