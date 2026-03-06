|
Piatok 6.3.2026
Meniny má Radoslav, Radoslava
Archív správ
|Denník - Správy
06. marca 2026
NHL: Pospíšil dal prvý gól v sezóne, ale jeho Calgary podľahlo Ottawe 1:4
Pospíšil skóroval v čase 17:04 prvej tretiny, keď dostal prihrávku od Matveja Gridina a strelou švihom spomedzi kruhov prekonal Linusa Ullmarka.
Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil strelil prvý gól v prebiehajúcej sezóne. V nočnom zápase zámorskej NHL proti Ottawe otvoril skóre, ale jeho Calgary napokon prehralo 1:4. V rovnakom pomere podľahla Tampa Bay s obrancom Erikom Černákom Winnipegu.
Pospíšil skóroval v čase 17:04 prvej tretiny, keď dostal prihrávku od Matveja Gridina a strelou švihom spomedzi kruhov prekonal Linusa Ullmarka. Slovenský útočník nastúpil na svoj 10. zápas v tomto ročníku profiligy a bodoval prvýkrát. Na ľade strávil 11:29 minúty, prezentoval sa aj dvoma bodyčekmi a zblokovanými strelami. „Plamene“ prehrávali ešte v 57. minúte o jediný zásah, ale v závere spečatili triumf hostí do prázdnej bránky Tim Stützle a Shane Pinto. „Bol to tesný zápas až do konca, ale opäť sme nedokázali streliť gól, ktorý by nás posunul k víťazstvu. Myslím, že sme mali do toho dať viac energie. Takto hrať nechceme, ale je pre nami ešte veľa zápasov, máme náročný program, tak verím, že budeme lepší,“ povedal pre nhl.com Pospíšil, ktorý skóroval v profilige prvýkrát od 25. februára 2025, keď sa presadil proti Washingtonu. „Som rád, že som po dlhšom čase strelil gól, ale prehrali sme, a preto sa z toho veľmi neteším. Verím, že dám viac gólov a pomôžem tímu k víťazstvu,“ dodal 26-ročný slovenský útočník. Do zostavy Flames sa vrátil po tom, ako bol v dvoch zápasoch len zdravý náhradník: „Nehral som dobre, keď som sa vrátil po olympiáde, takže som rozumel tomu prečo som sa ocitol mimo zostavy. Snažil som sa hrať priamočiarejšie, viac strieľať a som rád, že som skóroval.“
Černákova Tampa Bay utrpela štvrtú prehru v rade. Slovenský obranca odohral 17:15 minúty, zaznamenal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a dva bloky. Winnipeg viedol po druhej tretine o dva góly zásluhou Morgana Barrona a Marka Scheifeleho. Hoci sa v drese Lightning podarilo znížiť Braydenovi Pointovi, Jets dramatizáciu nedovolili a víťazstvo potvrdili Gustav Nyquist s Kyleom Connorom. Nyquist strelil svoj prvý gól v sezóne a otvoril si účet v drese Jets. Presného zásahu sa dočkal až v 40. zápase sezóny. „Je to dobrý pocit konečne dať gól. Teší ma to o to viac, že sme vyhrali,“ povedal pre nhl.com Nyquist, ktorý predtým skóroval 11. apríla 2025 ešte ako hráč Minnesoty Wild.
Premiérovým zásahom v NHL sa blysol český útočník Jaroslav Chmelař, ktorý pomohol New Yorku Rangers k triumfu nad Torontom 6:2. Jeho spoluhráči Alexis Lafreniere a Mika Zibenajed si pripísali po tri body za gól a dve asistencie, Will Cuylle skóroval dvakrát. Dvadsaťdvaročný Chmelař v polovici tretej tretiny využil chybu Maple Leafs a po rýchlom úniku dostal Rangers do vedenia 4:2. Bol to jeho siedmy zápas v NHL. „Neviem opísať pocity, ktoré teraz prežívam. Myslím, že mi to celé príde až o pár hodín. Idem sa vyspať a ráno si to celé pozriem,“ povedal mladý český útočník. „Jazdci“ vyhrali na domácom ľade v riadnom čase prvýkrát od 24. novembra, keď zdolali St. Louis Blues 3:2. Rangers nastúpili bez centrov Vincenta Trochecka a Sama Carricka, ktorých šetril klub pred očakávanými výmenami. Carrick už aj pozná svoj nový klub, sťahuje sa do Buffala za draftové výbery.
Buffalo zaznamenalo piate víťazstvo za sebou, keď vyhralo v Pittsburghu 5:1. Gólom a asistenciou sa na tom podieľali Josh Norris a Owen Power. Olympijský víťaz z Milána Tage Thompson zaznamenal asistenciu a natiahol svoju bodovú sériu na deväť zápasov, čím si vytvoril osobné maximum. V bránke podal spoľahlivý výkon Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý kryl 27 striel. Sabres strelili dva góly v oslabení (Ryan McLeod a Alex Tuch) a jeden v presilovke (Norris). Aj Penguins svoj jediný gól, ktorý dal Bryan Rust, strelili v oslabení. „Špeciálne tímy dnes zohrali veľkú rolu,“ povedal tréner Buffala Lindy Ruff. Buffalo sa dotiahlo v počte bodov (80) na lídra Atlantickej divízie Tampu Bay, ale odohralo o dva zápasy viac. Sabres majú reálnu šancu dostať sa do play off prvýkrát od roku 2011. Zápas nedohral ruský útočník Penguins Jevgenij Malkin, ktorý v 38. sekunde druhej tretiny sekol Rasmusa Dahlina do hlavy a dostal trest do konca zápasu. Buffalo bodovalo v desiatom zápase vonku za sebou a vyrovnalo klubový rekord zo sezón 1983/1984 a 2006/2007.
Utah vyhral vo Philadelphii 3:0, keď český brankár Vítek Vaněček zaznamenal 16 zásahov a prvýkrát v sezóne vo svojom 100. zápase v kariére vychytal čisté konto. „Dlho som nebol v akcii, ale snažil som sa na nič nemyslieť, len sa sústrediť na každú strelu,“ povedal Vaněček, ktorý nastúpil v NHL prvýkrát od 27. januára. Nick Schmaltz strelil gól a pridal asistenciu, skórovali aj Clayton Keller a Michael Carcone. Aj v bránke Flyers sa predstavil český brankár, Dan Vladař zaznamenal 20 zákrokov.
Florida prehrala v Columbuse 2:4 a utrpela štvrtú prehru za sebou. Play off sa tak dvojnásobným obhajcom Stanley Cupu opäť vzďaľuje, na postup do vyraďovacích bojov strácajú Panthers aktuálne 10 bodov. Blue Jackets zastavili deväťzápasovú sériu prehier s Floridou a tohto súpera zdolali prvýkrát od 13. decembra 2022.
Artemij Panarin strelil svoj prvý gól v drese Los Angeles a prispel ním k víťazstvu Kings nad New Yorkom Islanders 5:3. Bol to prvý úspech LA pod vedením nového trénera D.J. Smitha. Panarin, ktorý zaznamenal aj asistenciu, nazbieral päť bodov v prvých piatich dueloch za Los Angeles po príchode z NY Rangers. Kapitán LA Anže Kopitar mal jednu asistenciu vo svojom 1500. zápase v NHL. Stal sa 25. hráčom v histórii, ktorý dosiahol tento míľnik a deviatym, ktorý ho dosiahol v drese jedného tímu. Slovinský center odohral celú kariéru v službách Kings a po tejto sezóne sa rozlúči s úspešnou kariérou. Kopitar nazbieral 1303 bodov (446+857) a už len štyri body ho delia od vyrovnania klubového rekordu, ktorý drží Marcel Dionne. Islanders znížili v samom závere druhej tretiny, keď mali buly v útočnom pásme sekundu pred koncom. Vhadzovanie vyhral Jean-Gabriel Pageau a Bo Horvat bleskovo švihom prekonal Darcyho Kuempera. Puk prešiel do bránky 0,2 sekundy pred sirénou a Islanders znížili na 1:3.
NHL - sumáre:
Columbus Blue Jackets – Florida Panthers 4:2 (1:0, 1:0, 2:2)
Góly: 6. Provorov (Monahan, Marčenko), 31. Olivier (Zamula, Provorov), 42. Jenner (Johnson), 59. Olivier (Coyle, Provorov) – 50. Mikkola (Ekblad, Reinhart), 55. Bennett (Ekblad, Tkachuk). Brankári: Greaves - Tarasov, strely na bránku: 28:28.
New York Rangers – Toronto Maple Leafs 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Góly: 7. Cuylle (Schneider), 28. Gavrikov (Raddysh, Brodzinski), 46. Lafrenire (Zibanejad), 51. Chmelař, 52. Zibanejad (Lafreniere, Fox), 58. Cuylle (Lafreniere, Zibanejad) – 1. Maccelli (Nylander), 26. Cowan (Knies, Tavares). Brankári: Šesťorkin - Woll, strely na bránku: 24:31.
Philadelphia Flyers – Utah Mammoth 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Góly: 22. Schmaltz (Guenther, Durzi), 29. Keller (Guenther, Schmaltz), 59. Carcone (Stenlund, Marino). Brankári: Vladař - Vaněček, strely na bránku: 16:23.
Pittsburgh Penguins – Buffalo Sabres 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)
Góly: 15. Rust (Kindel) – 12. McLeod, 25. Norris (Doan, Byram), 27. Tuch (Power, Thompson), 31. Power (Norris, Östlund), 57. Samuelsson. Brankári: Šilovs - Luukkonen, strely na bránku: 28:26.
Nashville Predators – Boston Bruins 6:3 (1:0, 4:1, 1:2)
Góly: 14. Hague (Wiesblatt, Svečkov), 22. Wood (Perbix), 31. Haula (Skjei, Stamkos), 33. Forsberg (Stamkos, Ufko), 35. Wood (Josi, Forsberg), 58. Evangelista (Forsberg) – 24. Geekie (McAvoy, E. Lindholm), 47. McAvoy (Arvidsson, Zacha), 56. Arvidsson (Mittelstadt, Zacha). Brankári: Saros - Korpisalo, strely na bránku: 29:23.
Winnipeg Jets – Tampa Bay Lightning 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
Góly: 36. Barron (Koepke, Pearson), 40. Scheifele (Iafallo, Connor), 46. Nyquist (Toews, Pearson), 58. Connor (Scheifele, Iafallo) – 42. Point (Guentzel, Raddysh). Brankári: Hellebuyck - Vasilevskij, strely na bránku: 30:27.
Calgary Flames – Ottawa Senators 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)
Góly: 18. POSPÍŠIL (Gridin, Šarangovič) – 30. Eller (Greig, Zetterlund), 47. Cozens (Tkachuk), 58. Stützle, 60. Pinto (Amadio, Zub). Brankári: Cooley - Ullmark, strely na bránku: 20:37.
Los Angeles Kings – New York Islanders 5:3 (1:0, 2:1, 2:2)
Góly: 4. Panarin (Kopitar, Anderson), 35. Helenius (Malott, Ward), 36. Anderson (Doughty, Kempe), 43. Laferriere (Clarke, Kuemper), 49. Kempe (Clarke, Panarin) – 40. Horvat (Pageau), 45. Pelech (Pageau), 59. Heineman (Schaefer, Barzal). Brankári: Kuemper - Sorokin, strely na bránku: 35:34.
Slováci v akcii:
Martin Pospíšil (Calgary) 11:29 1 0 1 0 1 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:15 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
