Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Piatok 6.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Radoslav, Radoslava
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

05. marca 2026

Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch



Kompletný program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch.



Zdieľať
Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch

Program športovcov Slovenska na XIV. zimných paralympijských hrách v Miláne a Cortine d'Ampezzo po jednotlivých dňoch:

piatok 6. marca


20.00 otvárací ceremoniál (Verona, Verona Arena)

sobota 7. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - zjazd mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA/

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 Veľká Británia - SLOVENSKO

18.35 Lotyšsko - SLOVENSKO

11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - kvalifikácia /KRUPA/

12.00 parabiatlon - muži šprint na 7,5 km /LAJTMAN/

20.35 parahokej - B-skupina - Kanada - SLOVENSKO

nedeľa 8. marca

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 SLOVENSKO - Nórsko

11.00 parasnoubording - muži snoubord kros - finále /KRUPA?/

12.10 parabiatlon - muži vytrvalostné preteky na 12,5 km /LAJTMAN/

pondelok 9. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - super-G mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/

9.35 curling na vozíku - základná skupina

9.35 SLOVENSKO - Taliansko

18.35 Kórejská republika - SLOVENSKO

13.35 parahokej - B-skupina - Česko - SLOVENSKO

utorok 10. marca

9.30 paraalpské lyžovanie - superkombinácia mužov a žien /HARAUS, REXOVÁ, ČUPKA, KUBAČKA/

9.00 h super-G mužov a žien

13.00 slalom mužov a žien

9.45 parabežecké lyžovanie muži šprint /LAJTMAN/

9.45 kvalifikácia

13.29 finále

18.35 curling na vozíku - základná skupina

18.35 SLOVENSKO - USA

13.35 parahokej - B-skupina - SLOVENSKO - Japonsko

streda 11. marca

9.05 curling na vozíku - základná skupina

9.05 Švédsko - SLOVENSKO

20.05 SLOVENSKO - Kanada

9.45 parabežcké lyžovanie - muži 10 km klasickou technikou /LAJTMAN/

štvrtok 12. marca

9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/

14.35/19.05 parahokej - zápasy o 5. - 8 miesto /SR?/

18.35 curling na vozíku - základná skupina

18.35 Čína - SLOVENSKO

piatok 13. marca
9.00/12.30 paraalpské lyžovanie - obrovský slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/ 10.00 parabiatlon - stíhacie preteky /LAJTMAN/

10.05/18.35 curling na vozíku - semifinále, o 3. miesto /SR?/

14.35/19.05 parahokej - semifinále /SR?/

sobota 14. marca

9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom žien /REXOVÁ, BALÁŽOVÁ/

10.00 parasnoubording - banked slalom mužov /KRUPA/

12.05/16.05 parahokej - o 7./5. miesto /SR?/

15.05 curling na vozíku - finále /SR?/

nedeľa 15. marca

9.00/13.00 paraalpské lyžovanie - slalom mužov /HARAUS, KUBAČKA, ČUPKA/

11.45 parabežecké lyžovanie - muži 20 km klasickou technikou /LAJTMAN/

12.05/16.05 parahokej - o 3. miesto, finále /SR?/

20.30 záverečný ceremoniál (Cortina d'Ampezzo, Cortina Olympic Ice Stadium)

   Tlač    Pošli



<< predchádzajúci článok
SP v biatlone: Bátovská Fialková skončila tretia vo vytrvalostných pretekoch SP

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 