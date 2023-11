NHL: Pospíšil i Slafkovský si pripísali asistenciu, Calgary vyhralo

Slovenskí hokejisti Martin Pospíšil a Juraj Slafkovský si pripísali po jednej asistencii vo vzájomnom dueli zámorskej NHL, v ktorom Calgary vyhralo na ľade Montrealu 2:1. Pospíšil bodoval v treťom stretnutí za sebou, z víťazstva sa tešil aj jeho spoluhráč z Calgary Adam Ružička. Slafkovský bol líder Montrealu v bodyčekoch (4) a vyhlásili ho za tretiu hviezdu stretnutia. Hetrikom i asistenciou sa v noci na stredu blysol Sidney Crosby a priviedol Pittsburgh k triumfu v Columbuse 5:3.





NHL - sumáre:

Montreal bol v kanadskom súboji strelecky aktívnejší, no hostí 34 zákrokmi podržal brankár Jacob Markström, ktorý predchádzajúce dva zápasy vynechal pre zranenie. "Brankár bol náš najlepší hráč zápasu. Myslím si, že Marky predviedol kvalitný výkon, najmä v závere duelu. Predviedol pre nás niekoľko naozaj dôležitých zákrokov," povedal tréner "plameňov" Ryan Huska. Slafkovský si pripísal asistenciu v 23. minúte pri vyrovnávajúcom góle Canadiens na 1:1. Ten zaznamenal švédsky obranca Gustav Lindström, pre ktorého to bol premiérový zásah v drese Montrealu. O víťazstve Calgary rozhodol v 34. minúte Connor Zary, ktorý zblízka zakončil šikovnú spoluprácu Pospíšila s Rasmusom Anderssonom. Útočník Josh Anderson mohol počas hry bez brankára a početnej výhody vyrovnať, ale Markström povrdil svoje kvalitu a priviedol tím k víťazstvu. "Na konci mali pár šancí, ale všetci spoluhráči odviedli skvelú prácu, blokovali strely a zvládli sme tak ubrániť oslabenie a udržať si náskok," uviedol Markström.Slafkovský odohral 14:23 min, mal aj jednu strelu na bránku a druhýkrát za sebou sa dostal medzi tri hviezdy večera. Pospíšil mal minutáž 11:55 s dvoma plusovými bodmi, štyrmi strelami a tromi "hitmi" - v piatich dueloch v NHL má na konte už štyri body (2+2) a päť plusiek. Tréner ho zaradil do druhého útoku ku Nazemovi Kadrimu a Connorovi Zarymu a po stretnutí ich pochválil. "Páčilo sa mi, ako hrala Kadriho formácia. Boli jediným útokom, ktorý mal podľa mňa nejaké šance v útočnom pásme. Zary aj Pospíšil odviedli pre nás výbornú prácu. Bol som zvedavý, ako to bude formácia fungovať s Pospíšilom, ale zvládol to naozaj dobre," skonštatoval Huska. Ružička nastúpil na centri prvej formácie a bol najvyťaženejší z tria Slovákov (15:08 min), do štatistík si zapísal jednu streluÚtočník Miloš Kelemen sa po povolaní z farmy nezmestil do zostavy Arizony, ktorá prehrala v Dallase 3:4 po predĺžení. Hrdinom domácich bol Matt Duchene, skóroval vo 42. sekunde nadstaveného času a pripísal si v stretnutí aj asistenciu. Dva body (1+1) zaznamenal aj Tyler Seguin. "Toto sú zápasy, ktoré vám niečo povedia o hráčoch a o tom, ako reagujú na situácie. Stratili sme náskok, ale našli sme spôsob, ako vyhrať," uviedol kouč domácich Peter DeBoer.Pittsburgh triumfoval v piatom zápase v rade, keď uspel na ľade Columbusu. Veľkú zásluhu mal na tom kapitán Crosby so štyrmi bodmi (3+1). Blue Jackets prehrali v šiestom stretnutí za sebou. "Myslím si, že v každom zápase sa zlepšujeme a dostávame sa oveľa viac k našej hre," uviedol Crosby v pozápasovom rozhovore. Bol to pre neho 13. hetrik v profilige a bodoval v deviatom stretnutí za sebou. Od začiatku sezóny si pripísal 10 gólov a 9 asistencií, zo 14 zápasov nebodoval len proti St. Louis Blues.Obranca Erik Černák chýbal pre zranenie v hornej časti tela v zostave Tampy Bay, Lightning prehrali na ľade St. Louis 0:5. Jordan Binnington predviedol 30 zákrokov a dosiahol prvé čisté konto v sezóne a trináste v NHL. "Som hrdý, že môžem byť súčasť tohto tímu. Je to mesiac alebo dva tvrdej práce a sme radi, že sa nám podarilo dosiahnuť niekoľko dobrých výsledkov a víťazstiev. Zostávame trpezliví, hráme spolu a dôverujeme systému, za čo sme odmenení," konštatoval Binnington. Bluesmani dosiahli tretí triumf v rade a tešili sa v piatom z uplynulých šiestich duelov.Washington bez zraneného obrancu Martina Fehérváryho vyhral nad Vegas 3:0. Brankár Charlie Lindgren zneškodnil 35 striel súpera a tretíkrát v kariére si pripísal čisté konto. Naposledy sa mu to podarilo 26. februára 2018, keď ešte obliekal dres Montrealu. "Myslím si, že to bude pre mňa dobrý impulz. Cítim sa dobre na tréningoch a aj v zápasoch. Chlapci predviedli opäť kvalitný výkon, blokovali strely a presadili sa v dôležitých momentoch," zdôraznil Lindgren. Za domácich skórovali Dylan Strome, Connor McMichael a Beck Malenstyn. Capitals vyhrali v treťom zápase za sebou a bodovali v piatom stretnutí v rade. Golden Knights po úspešnom úvode sezóny prehrali tretí z uplynulých štyroch duelov.Kyle Connor pomohol dvoma gólmi a asistenciou k triumfu Winnipegu nad New Jersey Devils 6:3. Dva presné zásahy strelil aj Nikolaj Ehlers. Najproduktívnejším hráčom Jets bol však obranca Josh Morrissey so štyrmi asistenciami, ktorý po zápase vyzdvihol výkon Connora: "Videl som ho streliť toľko gólov v zápasoch a ešte viac na tréningu, dokonca z nemožných uhlov. Samozrejme, je to jeho šikovnosť. Vždy si vie nájsť priestor a pozíciu v útočnom pásme. Je zábavné ho sledovať." Winnipeg potvrdil formu a uspel v treťom z uplynulých štyroch zápasov. Devils sa trápia a prehrali tretíkrát v rade.Anaheim prehrával na ľade Nashvillu 1:2 po dvoch tretinách, ale nakoniec sa tešil z triumfu 3:2. Ducks sa stali prvým tímom v histórii NHL, ktorý v prvých 15 zápasoch vyhral šesťkrát duel, v ktorom rozhodol o víťazstve v tretej časti. "Opäť sme ukázali našu odolnosť. Nehrali sme svoj najlepší zápas, ale vedeli sme, že máme šancu vyhrať. Myslím si, že to je tento rok trend. Vieme, že máme veľkú kvalitu v tíme a dokážeme uspieť, aj keď prehrávame, " uviedol obranca hostí Urho Vaakanainen.



Buffalo Sabres - Boston Bruins 2:5 (0:3, 1:2, 1:0)



Góly: 36. Olofsson (Power, Cozens), 56. Olofsson (Peterka, Mittelstadt) – 4. Heinen (McAvoy, Poitras), 5. Pastrňák (Zacha, McAvoy), 16. Carlo (Pastrňák, Zacha), 25. Steen (Lauko), 33. Lindholm (Pastrňák, Marchand). Brankári: Levi (36. Luukkonen) - Ullmark, strely na bránku: 34:32.







Columbus Blue Jackets - Pittsburgh Penguins 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)



Góly: 11. Marčenko, 20. Činachov (Gudbranson, Werenski), 52. Texier (Kuraly, Danforth) – 5. Crosby (Pettersson, Letang), 28. Guentzel (Hinostroza, Crosby), 49. Karlsson (Malkin, Rakell), 55. Crosby (Karlsson, Guentzel), 60. Crosby (Rust). Brankári: Merzlikins - Jarry, strely na bránku: 30:41.







Montreal Canadiens - Calgary Flames 1:2 (0:0, 1:2, 0:0)



Góly: 23. Lindström (Dvorak, SLAFKOVSKÝ) – 23. Kadri (Zary, Zadorov), 34. Zary (Andersson, POSPÍŠIL). Brankári: Montembeault - Markström, strely na bránku: 35:29.







Washington Capitals - Vegas Golden Knights 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)



Góly: 17. Strome (Milano), 60. McMichael (Carlson, Sandin), 60. Malenstyn. Brankári: Lindgren - Thompson, strely na bránku: 31:35.







Dallas Stars - Arizona Coyotes 4:3 pp (1:1, 1:0, 1:2 - 1:0)



Góly: 18. Lindell (Lundkvist, Pavelski), 30. Hintz (Heiskanen, Robertson), 57. Seguin (Duchene, Suter), 61. Duchene (Seguin) – 6. Keller (Hayton), 53. Zucker (Maccelli, Moser), 55. Crouse (Durzi). Brankári: Oettinger - Vejmelka, strely na bránku: 36:26.







Nashville Predators - Anaheim Ducks 2:3 (0:0, 2:1, 0:2)



Góly: 22. Forsberg (Carrier, O'Reilly), 35. Josi (Nyquist, O'Reilly) – 38. Fowler (Vatrano, McTavish), 45. Gudas (Terry, Vaakanainen), 57. Henrique (Vaakanainen, Gudas). Brankári: Saros - Gibson, strely na bránku: 31:20.







St. Louis Blues - Tampa Bay Lightning 5:0 (1:0, 2:0, 2:0)



Góly: 12. Parayko (Thomas, Bučnevič), 37. Kyrou (Krug, Faulk), 37. Vrána (Krug, Hayes), 56. Kapanen (Bučnevič), 60. Kyrou (Schenn). Brankári: Binnington - Johansson, strely na bránku: 29:30.







Winnipeg Jets - New Jersey Devils 6:3 (0:0, 3:2, 3:1)



Góly: 29. Connor (Morrissey, Iafallo), 34. Perfetti (Connor, Morrissey), 39. Ehlers (Perfetti, Samberg), 50. Connor (Scheifele, Morrissey), 52. Barron (Namestnikov, Pionk), 59. Ehlers (Appleton, Morrissey) – 35. Meier (Palát, Bratt), 37. Marino (Lazar, L. Hughes), 55. Mercer (Hamilton, Haula). Brankári: Hellebuyck - Schmid, strely na bránku: 31:34.







San Jose Sharks - Florida Panthers 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)



Góly: 16. Hoffman (Smith, Rutta), 47. Hertl (Zetterlund, Granlund), 48. Kunin (Guščin, Granlund) – 13. Lomberg, 33. Reinhart (Ekman-Larsson, Tkachuk), 51. Verhaeghe (Tkachuk, Barkov), 52. Stenlund (Balinskis, Lorentz), 58. Barkov (Verhaeghe, Reinhart). Brankári: Blackwood - Stolarz, strely na bránku: 22:32.



Slováci v akcii:



Adam Ružička (Calgary) 15:08 0 0 0 0 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 11:55 0 1 1 +2 4 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:23 0 1 1 0 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/