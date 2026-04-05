Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
05. apríla 2026
NHL: Pospíšil sa asistenciou podieľal na víťazstve Calgary
Aj Buffalo oslavovalo postup pred stretnutím vo Washingtone, ale víťazne ho nedokázalo spečatiť.
Slovenský hokejový útočník Martin Pospíšil sa v nočnom zápase zámorskej NHL asistenciou podieľal na víťazstve Calgary na ľade Anaheimu 5:3. V sobotu večer sa do štatistík zapísal aj Adam Sýkora, ktorý prispel asistenciou k víťazstvu New Yorku Rangers nad Detroitom Red Wings 4:1. V súboji Slovákov uspeli Juraj Slafkovský a jeho Montreal, ktorí triumfovali nad New Jersey so Šimonom Nemcom 4:3 po samostatných nájazdoch. Tampa Bay s Erikom Černákom zdolala Boston 3:1 a Washington s Martinom Fehérvárym si poradil s Buffalom 6:2.
Sýkora odohral 11:10 min., zaznamenal plusový bod, prezentoval sa tromi bodyčekmi a zapísal si prvú asistenciu v kariére NHL a tretí bod. Slovenský útočník asistoval pri úvodnom góle Čecha Jaroslava Chmelařa v 14. minúte. Hetrikom sa blysol Gabe Perreault. Prehra Detroitu zahrala do karát Buffalu Sabres, ktoré sa prvýkrát od roku 2011 prebojovalo do play off. „Šable“ tak pod vedením trénera Lindyho Ruffa ukončili 15-ročné čakanie na play off, najdlhšie v profilige. Vo Východnej konferencii už má istý postup aj Carolina. Situáciu si skomplikovala Ottawa, ktorá prehrala doma s Minnesotou 1:4. Dva góly Wild vsietil Ryan Hartman.
Pospíšil v 22. minúte prihral na gól Ryana Stromea na priebežných 2:1 a ukončil si osemzápasové bodové suchoty. Zaznamenal tretí bod v sezóne, predtým mal na konte po góle a asistencii. Na ľade strávil 12:46 minúty a pripísal si aj sedem bodyčekov a jednu zblokovanú strelu. Calgary vyhralo len druhý z uplynulých piatich zápasov.
Montreal neudržal trojgólové vedenie a po nerozhodnom stave 3:3 aj po predĺžení duel vyústil do nájazdov, kde rozhodol Oliver Kapanen. Slafkovský odohral 22 minút a 46 sekúnd, čo je najviac v prebiehajúcom ročníku. Pripísal si mínusový bod, dve strely na bránku a nepremenil samostatný nájazd. Domáci Nemec odohral 18:23 minúty, mal dve strely na bránku a jeden blok. Montreal zvíťazil ôsmykrát za sebou a stal sa šiestym tímom NHL, ktorý sa v tejto sezóne dostal na hranicu 100 bodov.
Tampa Bay už ako istý účastník play off vďaka prehre Detroitu vyhrala štvrtý z posledných piatich duelov. Víťazný gól vsietil v 55. minúte Darren Raddysh a do prázdnej bránky pridal poistku Nikita Kučerov. Černák strávil na ľade 17:27 minúty a prezentoval sa plusovým bodom, jednou strelou na bránku a blokom.
Aj Buffalo oslavovalo postup pred stretnutím vo Washingtone, ale víťazne ho nedokázalo spečatiť. Po prvej tretine ešte bolo s Washingtonom v kontakte za stavu 2:3, ale triumf domácich v ďalších dejstvách poistili Alexej Protas, Ryan Leonard a Tom Wilson. Fehérváry odohral 21 minút a 10 sekúnd, zaznamenal dve „plusky“ a tri zblokované strely. V závere duelu dostal spoločne s hosťujúcim Zachom Bensonom 10-minútový osobný trest po vzájomnom konflikte.
Šancu na postup do play off definitívne stratili hráči Floridy, keď prehrali v Pittsburghu 4:9. Štrnástym hetrikom v kariére sa blysol Jevgenij Malkin, pridal aj asistenciu a dostal sa na métu 1403 bodov. Malkin sa stal 23. hráčom v histórii, ktorý dosiahol métu 1400 bodov a tretím aktívnym. Okrem neho to dokázali jeho spoluhráč Sidney Crosby (1756) a kapitán Washingtonu Alex Ovečkin (1682). Panthers budú v play off chýbať po štyroch rokoch a po troch finálových účastiach za sebou. V posledných dvoch sezónach zdvihli nad hlavu Stanley Cup.
NHL - sumáre:
New York Rangers - Detroit Red Wings 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
Góly: 14. Chmelař (Gavrikov, SÝKORA), 36. Perreault (Zibanejad, Robertson), 48. Perreault (Brodzinski, Fox), 59. Perreault (Miller, Fox) - 60. Perron (Finnie, van Riemsdyk). Brankári: Quick - Gibson, strely na bránku: 20:32.
Ottawa Senators - Minnesota Wild 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)
Góly: 57. Batherson (Thomson, Stützle) - 10. Brodin (Tarasenko, Spurgeon), 16. Hartman (Zuccarello), 36. Hartman (Zuccarello, Kaprizov), 53. Middleton (Hughes, Eriksson Ek). Brankári: Ullmark - Wallstedt, strely na bránku: 34:23.
Dallas Stars - Colorado Avalanche 0:2 (0:0, 0:0, 0:2)
Góly: 51. Nečas (Lehkonen, Toews), 60. MacKinnon (Nečas, Manson). Brankári: DeSmith - Wedgewood, strely na bránku: 17:22.
Pittsburgh Penguins - Florida Panthers 9:4 (2:2, 6:0, 1:2)
Góly: 1. Acciari (Söderblom, Karlsson), 6. Karlsson (Crosby, Činachov), 22. Mantha, 26. Malkin (Karlsson, Crosby), 29. Malkin (Novak, Rakell), 30. Söderblom (Dewar), 38. Rakell (Malkin, Karlsson), 39. Shea (Girard, Mantha), 44. Malkin - 8. Greer (Reinhardt, Forsling), 15. Jones (Schwindt), 49. Gregor (Bennett, Tkachuk), 51. Samoskevich (Greer). Brankári: Šilovs - Bobrovskij (30. Tarasov), strely na bránku: 31:23.
Tampa Bay Lightning - Boston Bruins 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
Góly: 43. D'Astous (Bjorkstrand), 55. Raddysh (Moser), 59. Kučerov (Guentzel, McDonagh) - 27. Mittelstadt (Arvidsson, Zacha). Brankári: Vasilevskij - Swayman, strely na bránku: 23:22.
Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:3 (1:1, 2:1, 1:1)
Góly: 12. Jarvis (Walker, Miller), 32. Blake (Stankoven, Hall), 37. Aho (Jarvis, Slavin), 41. Jarvis (Svečnikov, Miller) - 6. Gatcomb (Holmström, Pageau), 23. Šabanov (Ritchie, Mayfield), 59. Lee (Schaefer, Barzal). Brankári: Bussi - Sorokin, strely na bránku: 40:16.
Columbus Blue Jackets - Winnipeg Jets 1:2 (1:0, 0:1, 0:1)
Góly: 2. Provorov (Marchment, Marčenko) - 39. Connor (Scheifele, Pionk), 51. Connor (Scheifele). Brankári: Greaves - Hellebuyck, strely na bránku: 16:25.
Los Angeles Kings - Toronto Maple Leafs 7:6 pp (0:2, 3:2, 3:2 - 1:0)
Góly: 22. Byfield (Wright, Moore), 24. Kempe (Anderson), 35. Panarin (Clarke, Kempe), 46. Kempe (Panarin, Edmundson), 47. Helenius (Ward, Ceci), 48. Laferriere (Moore), 63. Byfield (Panarin, Kempe) - 5. Knies (Domi), 14. Lorentz, 30. Tavares (Nylander, Knies), 40. Cowan (Tavares, Knies), 50. Robertson (Joshua), 54. Knies (Tavares, Maccelli). Brankári: Kuemper - Woll, strely na bránku: 40:20.
New Jersey Devils - Montreal Canadiens 3:4 pp a sn (0:1, 2:2, 1:0 - 0:0, 0:1)
Góly: 34. Mercer (Meier, Hischier), 38. J. Hughes (Bratt, Siegenthaler), 58. Meier (J. Hughes, Hamilton) - 16. Struble (Caufield, Xhekaj), 29. Demidov (Caufield, Suzuki), 30. Hutson, rozh. náj. Kapanen. Brankári: Allen - Dobeš, strely na bránku: 38:29.
Vancouver Canucks - Utah Mammoth 4:7 (1:2, 1:2, 2:3)
Góly: 3. Karlsson (Joseph, Öhgren), 23. Karlsson (Mancini, Blueger), 41. DeBrusk (Hronek), 45. Rossi (Hronek, Boeser) - 14. Yamamoto (Cooley), 19. Keller (Crouse, DeSimone), 28. Keller (Guenther, Sergačov), 32. Guenther (Marino, Cooley), 42. Crouse (Keller), 52. O'Brien (Tanev, Schmidt), 60. Keller (Schmaltz, Cole). Brankári: Tolopilo - Vejmelka, strely na bránku: 23:24.
Washington Capitals - Buffalo Sabres 6:2 (3:2, 1:0, 2:0)
Góly: 4. Chychrun (Ovečkin, Dubois), 4. Strome (Protas, Ovečkin), 6. McMichael (Chychrun, Dubois), 27. Protas, 47. Leonard (Hutson, Sourdif), 49. Wilson (McMichael) - 7. Dahlin (Norris, Tuch), 13. Malenstyn (Greenway, Dahlin). Brankári: Thompson - Lyon (6. Ellis), strely na bránku: 28:39.
Anaheim Ducks - Calgary Flames 3:5 (1:1, 0:3, 2:1)
Góly: 11. Sennecke (LaCombe, Trouba), 48. Carlsson, 50. McTavish (Killorn) - 14. Farabee (Gridin, Bahl), 22. Strome (POSPÍŠIL, Olofsson), 28. Gridin (Farabee, Brzustewicz), 39. Frost (Määttä), 59. Frost (Coronato, Bahl). Brankári: Husso - Cooley, strely na bránku: 39:20.
Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Góly: 40. Bouchard (Roslovic, Savoie) - 12. Howden (Eichel), 26. Sissons (Marner, Lauzon), 29. Lauzon (Eichel, Howden), 45. Stone (Barbašov, Eichel), 57. Andersson (Barbašov, Hanifin). Brankári: Ingram - Hart, strely na bránku: 32:33.
San Jose Sharks - Nashville Predators 3:6 (0:3, 2:0, 1:3)
Góly: 36. Leddy (Eklund), 40. Celebrini (Graf, Leddy), 42. Wennberg (Orlov) - 9. Forsberg (Marchessault, Josi), 10. Forsberg (Wood, Wilsby), 17. Stamkos (Forsberg, Josi), 49. O'Reilly (Evangelista, Jost), 58. Haula (Jost), 59. Jost (O'Reilly, Wilsby). Brankári: Askarov - Saros, strely na bránku: 27:34.
Seattle Kraken - Chicago Blackhawks 2:4 (0:0, 0:2, 2:2)
Góly: 51. Schwartz (Tolvanen, Beniers), 55. Kakko (Catton, Schwartz) - 30. Teräväinen (Bedard, Nazar), 40. Bertuzzi (Michejev, Kaiser), 54. Boisvert (Korchinski, Slaggert), 59. Michejev (Kaiser, Bedard). Brankári: Grubauer - Söderblom, strely na bránku: 27:31.
Slováci v akcii:
Adam Sýkora (New York Rangers) 11:10 0 1 1 +1 0 0
Martin Pospíšil (Calgary) 12:46 0 1 1 0 0 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 22:46 0 0 0 -1 2 0
Erik Černák (Tampa Bay) 17:21 0 0 0 +1 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 21:10 0 0 0 +2 0 10
Šimon Nemec (New Jersey) 18:23 0 0 0 0 2 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
postupujúci do play off
Východná konferencia: Carolina, Buffalo, Tampa Bay
Západná konferencia: Colorado, Dallas, Minnesota
