Pondelok 6.4.2026
Meniny má Irena
Včera Archív správ Nastavenia
04. apríla 2026
La Liga: Mallorca s Valjentom zdolala Real Madrid, rozhodol Muriqi
Futbalisti RCD Mallorca v zostave so slovenským reprezentačným obrancom Martinom Valjentom zvíťazili v 30. kole španielskej La Ligy nad Realom Madrid 2:1. O nečakanom triumfe domácich rozhodol v 90+1. minúte reprezentant Kosova Vedat Muriqi. Mallorca sa vďaka zisku troch bodov posunula v neúplnej tabuľke mimo pásma zostupu na 17. miesto.
Real je druhý o štyri body za Barcelonou, ktorú večer čakal šláger na ihrisku Atletica Madrid. Mallorca prvýkrát udrela v závere prvého polčasu, keď Pablo Maffeo odcentroval z pravej strany a stredopoliar Manu Morlanes prízemnou strelou k žrdi prekonal Andrija Lunina. Real vyrovnal v 88. minúte po hlavičke Edera Militaa. V nadstavení však Muriqi prudkou strelou pod brvno rozhodol o víťazstve Mallorky. Valjent odohral na poste stopéra celý zápas a v 84. minúte videl žltú kartu.
Hráči Realu Sociedad San Sebastian zvíťazili nad Levante 2:0 vďaka gólom Jona Martina a Braisa Mendeza. V neúplnej tabuľke sa posunuli na šiestu priečku.
La Liga - 30. kolo:
RCD Mallorca - Real Madrid 2:1 (1:0)
Góly: 41. Morlanes, 90+1. Muriqi - 88. Militao
/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas a dostal ŽK/
Real Sociedad San Sebastian - UD Levante 2:0 (1:0)
Góly: 30. Martin, 83. Mendez
