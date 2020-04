NHL predĺžila hráčom odporúčanú izoláciu, vedenie ligy zvažuje možnosť pokračovania v lete

Čoraz väčší otáznik

Štyria nakazení hráči

1.4.2020 - Vedenie zámorskej hokejovej NHL predĺžilo odporúčanie hráčom na dobrovoľnú izoláciu do 15. apríla a pripustilo, že tento termín ešte bude posúvať. Zástupca komisára súťaže Bill Daly o tom informoval média prostredníctvom mailovej komunikácie.Kanadsko-americkú profiligu prerušili pre pandémiu koronavírusu 12. marca 2020 a aktuálne ide už o druhý posun uvedeného termínu. Ten predchádzajúci bol do 4. apríla."Situáciu pozorne monitorujeme a keď sa blíži termín, ktorý sme určili, tak ho podľa vývoja aktualizujeme. Ideme krok za krokom," uviedol Daly.Prerušenie NHL prišlo v čase, keď do konca základnej časti zostávalo odohrať ešte 189 duelov. Podľa komisára Garyho Bettmana v tom čase bolo reálne, že sa sezóna opäť rozbehne a bude možné oceniť víťaza Stanleyho pohára.S pribúdajúcim časom a stále komplikovanejšou situáciou najmä v USA však visí nad pokračovaním profiligy čoraz väčší otáznik.Vedenie súťaže už vyzvalo kluby, aby zistili obsadenosť či vyťaženosť svojich arén v augustových termínoch. NHL stále viac zvažuje pokračovanie profiligy aj počas leta, ak sa situácia dovtedy stabilizuje."Všetko bude záležať na tom, ako sa naša krajina aj celý svet popasujú s vírusom. Myslím si, že existuje šanca hrať od konca júna do augusta," prezradil generálny manažér klubu Washington Capitals Brian MacLellan.V NHL zatiaľ potvrdili nákazu koronavírusom u štyroch hráčov - dvoch v Ottawe Senators a ďalších dvoch v Colorade Avalanche.V zámorí sa ochorenie COVID-19 mimoriadne rozmáha, keď v USA potvrdili už takmer 190-tisíc nakazených osôb, v Kanade necelých 9-tisíc. V USA nákaze podľahlo už viac ako 4-tisíc osôb a v Kanade počet obetí prekročil stovku.