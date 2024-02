NHL: Prémiu milión dolárov získal McDavid, triumfoval v súťažiach zručností (video)

Kanadský hokejista Connor McDavid sa stal celkovým víťazom v súťažiach zručností v predvečer zápasu hviezd v zámorskej NHL. Kapitán Edmontonu nazbieral v ôsmich disciplínach dokopy 25 bodov, za ním skončil Cale Makar z Colorada (20) a domáci Auston Matthews (18). McDavid získal odmenu milión dolárov.



Ďalšimi v poradí boli William Nylander z Toronta (16), Mathew Barzal z NY Islanders (13,5), J.T. Miller (12) a Elias Pettersson z Vancouveru (10), Nathan MacKinnon z Colorada (7), David Pastrňák z Bostonu (4,5), Leon Draisaitl z Edmontonu (4,5), Quinn Hughes z Vancouveru (4) a Nikita Kučerov z Tampy (0,5).



Tento rok okorenilo súťaže zručností viacero noviniek, vedenie súťaže si od zmeny formátu All Star Skills sľubovalo zvýšenie atraktivity. Každý hokejista sa zúčastnil na štyroch zo šiestich súťaží, bojovalo sa o najrýchlejšieho korčuliara, v tvrdosti streľby, technickej súťaži, streľbe bez prípravy, presnosti prihrávok a presnosti streľby.



Súťaž v tvrdosti streľby v minulosti päťkrát ovládol slovenský obranca Zdeno Chára, tento rok v tejto disciplíne triumfoval Makar. Dosiahol rýchlosť 102,56 míle za hodinu.



Jednotlivé výkony z rôznych kategórií sa sčítavali a vytvorili rebríček. Po šiestich základných súťažiach sa iba osem najlepších hráčov dostalo k samostatným nájazdom. V nich si každý korčuliar vybral brankára, proti ktorému išiel. Tu sa najviac darilo domácemu Williamovi Nylanderovi. Z brankárov si najlepšie počínal Alexandar Georgiev z Colorada, ktorý za deväť úspešných zákrokov dostal prémiu 100-tisíc amerických dolárov.



Do záverečnej disciplíny postúpila najlepšia šestka hokejistov a v korčuľovaní cez prekážky bojovali o dvojnásobný počet bodov. McDavid vyhral súťaž o najrýchlejšieho korčuliara, v práci s hokejkou, presnosti streľby a aj záverečnú prekážkovú dráhu, ktorú zvládol prejsť za 40,606 sekundy. MacKinnon vyhral súťaž v streľbe z prvej, Pettersson bol najlepší v presnosti prihrávok.



O tom, že súťaže boli náročné a hráči si nič nedarovali, svedčia aj slová Barzala. Dvadsaťšesťročný Kanaďan si po otázke od moderátora musel najskôr sadnúť do kresla a napiť sa vody: "Úprimne, nemyslel som si, že budem taký unavený. Nebola to žiadna exhibícia, toto bola vážna súťaž."



McDavid bol konzultantom pri tvorbe noviniek na tomto podujatí. "Určite to bolo konkurencieschopné. Chlapci tvrdo pracovali a snažili sa predviesť dobrú show. Mám pocit, že sa nám to podarilo a môžeme z toho mať dobrý pocit. V konečnom dôsledku je to na fanúšikoch a dúfam, že sa im to páčilo," uviedla hviezda večera.

O tom, že miliónová prémia lákala aj dobre platených profesionálnych športovcov, svedčia slová Makara: "Tak mať milión na stole je paráda. Ale získať ho znamenalo zdolať Connora a to je nesmierne ťažké. Zvládol to a zaslúžene si zarobil."



Jeho spoluhráč Georgiev získal cenu pre najlepšieho brankára, súťaže si užil: "Myslím, že to bolo dosť rôznorodé. Bolo tam veľa rôznych zručností. Na to, aby ste to všetko vyhrali, musíte byť hádam naozaj kompletný hráč. Bolo zábavné to sledovať."





Víťaza teda zaslúžene vytlieskala plná Scotiabank Aréna, kapitán "olejárov" sa najmenej komfortne cítil pri zdolávaní prekážkovej dráhy: "Tam som bol najviac nervózny. Ale nejako som prešiel a vedel som, že mám celkom dobrý čas."



Kontroverzným spôsobom sa v súťaži v presnosti prihrávok predstavil Nikita Kučerov. Ruskému útočníkovi nevyšla súťaž v streľbe a keď už vedel, že miliónová prémia mu ujde, v podstate sabotoval ďalšiu súťaž. Puky hádzal rôznymi smermi. Na webe magazínu The Athletic sa nevyhol kritike. "Po tom, čo skončil posledný v prvej súťaži si uvedomil, že nevyhrá milión a jednoducho sa rozhodol, že to všetko vzdá. Dá sa to pochopiť. Ale ak ťa vypískajú za to, že nechceš súťažiť na exhibičnom podujatí, možno by si sa mal aspoň trochu snažiť," píše sa v článku.



Podujatie zakončil v sobotu od 21.00 tradičný exhibičný turnaj vo formáte troch proti trom medzi výbermi Jacka Hughesa z New Jersey, Matthewsa, MacKinnona a McDavida.