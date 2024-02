Tipos extraliga: Poprad je nový líder, kríza Spišiakov pokračuje

Najvyššia slovenská hokejová súťaž má po 41. kole nového lídra. Na čelo tabuľky sa posunul Poprad, ktorý si v piatok poradil s Trenčínom 4:1 a natiahol víťaznú sériu v Tipos extralige už na sedem zápasov. Využil ďalšie zaváhanie Spišskej Novej Vsi, ktorá nestačila na domáci Liptovský Mikuláš (2:3) a po piatej prehre za sebou prišla o vedúcu priečku.





Rozbehnutý Poprad zdolal Duklu už tretíkrát v sezóne. Andrew Calof sa na výhre "kamzíkov" podieľal gólom a asistenciou, dve asistencie si pripísal ďalší kanadský legionár Ben Betker. Jediný gól hostí strelil až 42 sekúnd pre treťou sirénou Šimon Petráš. Popradčania vedú tabuľku s dvojbodovým náskokom pred Spišiakmi.Tí sa nedokázali vymaniť z hernej krízy a podľahli aj Liptovskému Mikulášu. Na ľade súpera prehrávali už 0:3, až v závere skorigovali výsledok Róbert Džugan a Igor Merežko. Liptáci zastavili sériu štyroch prehier a upevnili si desiate miesto, znamenajúce účasť v predkole play off. Dvoma gólmi prispel k triumfu Haralds Egle.Na tretiu priečku sa posunuli Michalovce, ktoré uspeli aj v druhom zápase pod vedením staronového trénera Tomeka Valtonena a opäť vyhrali "na nulu". V piatok zdolali Zvolen 3:0. Domáci neinkasovali aj zásluhou brankára Stanislava Škorvánka, ktorý vychytal druhé čisté konto za sebou a už svoje štvrté v sezóne. Michalovce zaznamenali tretie víťazstvo v sérii. Naopak, Zvolenčania čakajú na plný bodový zisk už štyri zápasy a v tabuľke zostali so 60 bodmi na 7. mieste.Michalovce preskočili o bod Košice, úradujúci majster prehral doma s Banskou Bystricou 0:1. Jediný gól duelu strelil v 24. minúte útočník Dominik Sojka, pre ktorého to bol prvý presný zásah v sezóne. Brankár "baranov" Gašper Krošelj dosiahol tretie čisté konto v prebiehajúcom ročníku. Košičania si nenapravili chuť po stredajšej prehre v Michalovciach (0:3) a prvýkrát od marca 2018 neskórovali v dvoch zápasoch za sebou. Banskobystričania sú na 6. mieste o štyri body pred Zvolenom. Duel sledoval priamo v Steel aréne aj slovenský reprezentant Juraj Slafkovský, ktorý využil prestávku v zámorskej NHL na krátky pobyt v Košiciach.Nitra sa po dvoch prehrách vrátila na víťaznú koľaj, keď uspela na ľade Nových Zámkov 5:1. V tabuľke je piata o tri body za "oceliarmi". Hostia rozhodli o svojom triumfe v tretej tretine, ktorú vyhrali 3:0. Víťazstvo spečatil v 57. minúte svojím 22. gólom v sezóne Samuel Buček. Nové Zámky si pripísali tretiu prehru z uplynulých štyroch zápasov a zostali na 11. mieste, už s päťbodovým mankom na desiaty Liptovský Mikuláš. Pred dvanástym Humenným majú k dobru naďalej sedem bodov.Ligový nováčik prehral v Bratislave so Slovanom hladko 2:7. Hetrikom sa v domácom drese blysol Liam Pecararo, ktorý pridal v zápase aj jednu asistenciu, jeho spoluhráč Brendan Ranford zaznamenal gól a dve asistencie. "Belasí" zdolali súpera aj vo štvrtom vzájomnom stretnutí v sezóne a dotiahli sa na siedmy Zvolen na rozdiel bodu.

Tipos extraliga - 41. kolo:



HK Dukla Ingema Michalovce - HKM Zvolen 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)



Góly: 1. Buc (Bodák, Vašaš), 12. Daugavinš (Wilkins, Newton), 60. Santos (Daugavinš). Rozhodovali: Snášel, Jobbágy – Ordzovenský, Pribula, vylúčení: 6:4 na 2 min, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 2331 divákov.



HK Dukla Ingema Michalovce: Škorvánek – Bodák, Bindulis, Drgoň, Suja, Michalčin, Macejko, Fedor – Daugavinš, Newton, Santos – Valach, Heard, Wilkins – Paločko, Solenský, Puliš – Vašaš, Buc, Kabáč



HKM Zvolen: Kupsky – Mudrák, C. Hults, Gachulinec, Rauhauser, Hain, Sládok, Čulík – Lukosevicius, M. Hults, Kašlík – Bondra, Fortin, Zuzin – Kolenič, Marcinek, Hecl – Gábor, Fekiač, Csányi







HK Poprad – HK Dukla Trenčín 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 2. Bjalončík (Calof, Steenbergen), 37. Jendek (Betker, Šotek), 57. Coulter (Svitana), 59. Calof (Záborský, Betker) – 60. Petráš (Conway, Sojčík). Rozhodovali: Crman, Kalina – Bogdaň, Knižka, vylúčení: 1:0 na 2 min, presilovky a oslabenia: 0:0, 2696 divákov.



Poprad: Vay – Cardwell, Brincko, Turan, Betker, Česánek, D. Brejčák – Svitana, Coulter, Dmowski – Kukuča, Jendek, Záborský – Calof, Bjalončík, Steenbergen – Belluš, Suchý, Šotek



Trenčín: LaCouvee – Pietroniro, Kielb, Starosta, Petrovický, M. Hudec, Hlaváč, Kupec – Giľák, Baláž, Ahl – Charbonneau, Conway, D. Hudec – Immo, Sojčík, Petráš – Sloboda, Mikúš, Krajčovič – Stahoň







HK 32 Liptovský Mikuláš - HK Spišská Nová Ves 3:2 (2:0, 0:0, 1:2)



Góly: 5. Egle (A. Nauš, Lalík), 7. Quince (Thompson, Avcin), 54. Egle (Lalík, Berry) - 57. Džugan (Merežko, Kerbashian), 60. Merežko (Kerbashian). Rozhodovali: Výleta, Goga - Vyšný, Orolin, vylúčení: 2:2 na 2 min., presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 932 divákov.



HK 32 Liptovský Mikuláš: Krasikov – Mezovský, Thompson, Hraško, Žilka, Lalík, Fekiač, Jendroľ – Avcin, Quince, Kriška – A. Nauš, Egle, Berry – Sukeľ, Réway, Vojtech – T. Nauš, Vankúš, Nespala



HK Spišská Nová Ves: Melicherčík – Ališauskas, Merežko, Žiak, Valach, Groch, Björkung, Vaverčák – Archambault, Nellis, Hamráček – Bakoš, Kerbashian, Rapáč – Džugan, Myklucha, Majdan – Drábek, Bortňák, Vandas







HC Košice - HC 05 Banská Bystrica 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)



Gól: 24. Sojka (D. Stránský, A. Stránský). Rozhodovali: T. Orolin, J. Konc ml. - Stanzel, Šoltés, vylúčení: 5:5 na 2 min., presilovky a oslabenia: 0:0, 3773 divákov.



Košice: Riečický - Olsson, Breton, Bartoš, Zech, Deyl, Šedivý, Dravecký - Jääskeläinen, Pollock, Fejes - Lunter, Berger, Chovan - Rogoň, Slovák, Jokeľ - Bačo, Havrila, Bartánus



Banská Bystrica: Krošelj - D. Stránský, Bačik, Žabka, Hora, Luža, Ďatelinka, Pavúk - Turnbull, Langkow, Wilkins - Matoušek, Bíreš, Macek - Výhonský, Faith, Petriska - Štrauch, Sojka, A. Stránsky







HC MIKRON Nové Zámky - HK Nitra 1:5 (0:1, 1:1, 0:3)



Góly: 26. Johnson (Loggins, Roy) - 19. Gates (Buček), 39. Newell (Jackson), 49. Jackson (Gates), 57. Okoličány (Lacka, Čederle), 57. Buček. Rozhodovali: Baluška, Stano - Frimmel, Kacej, vylúčení: 1:2 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 2736 divákov.



HC MIKRON Nové Zámky: Kantor – Lee, Hatala, Mamčics, Ligas, Kozák, Novajovský – Johnson, Roy, Loggins – T. Mikúš, Prokeš, Michnáč – Stupka, Ondrušek, Števuliak – Fafrák, Barto, Kováč



HK Nitra: Kašík – Mezei, Cotton, Gajdoš, Bača, Stacha, Vitaloš, Valent, Fatul – Buček, Gill, Bubela – Jackson, Gates, Newell – Okoličány, Čederle, Lacka – Bajtek, Pobežal, Hrnka







HC Slovan Bratislava - HC 19 Humenné 7:2 (3:0, 3:0, 1:2)



Góly: 1. Pecararo (Holway), 10. Sersen (Preisinger, Bergman), 19. Pecararo (Sersen, Ranford), 22. Lukošik, 35. Pecararo (Poirier, Ranford), 36. Šille (Mahbod, Takáč), 42. Ranford (Pecararo) - 50. Linet (Pereskokov, Paršin), 52. Vaško (Foss, Meliško). Rozhodovali: Hronský, Krajčík – Hercog, Gegáň, vylúčení: 4:2, presilovky: 0:0, oslabenia: 1:0, 5060 divákov



Slovan: Godla – Holway, Korenčík, Kubka, Golian, Bergman, Sersen, Beňo – Pecararo, Poirier, Ranford – Šille, Mahbod, Takáč – Török, Preisinger, Lukošik – Fominych, S. Petráš, Dudáš



Humenné: Galimov (21. Kozel) – Sredl, Meliško, Sergienko, Pacalaj, Novický, Ťavoda – Pereskokov, Linet, Paršin – Handlovský, Kuru, Lapšanský – Vaško, Foss, Šoltés – Borov, Ragan, Horvát - Thomka







tabuľka po 41. kole:



1. Poprad 41 22 4 2 13 134:99 76



2. Spišská Nová Ves 41 21 4 3 13 136:116 74



3. Michalovce 41 21 3 1 16 133:103 70



4. Košice 41 21 1 4 15 121:96 69



5. Nitra 41 19 3 3 16 140:126 66



6. Banská Bystrica 41 18 5 0 18 124:138 64



7. Zvolen 41 15 3 9 14 133:133 60



8. Slovan 41 16 4 3 18 125:134 59



9. Trenčín 41 15 4 2 20 109:129 55



10. Liptovský Mikuláš 41 15 3 3 20 116:128 54



11. Nové Zámky 41 13 3 4 21 115:131 49



12. Humenné 41 12 1 4 24 100:153 42