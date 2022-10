NHL: Rangers na úvod zdolali Tampu,Černák sa postaral o prvé vylúčenie

V poradí 106. ročník hokejovej NHL odštartoval v Severnej Amerike zápasom v New Yorku, v ktorom domáci Rangers zdolali Tampu Bay 3:1. Dvomi gólmi zariadil víťazstvo švédsky útočník Mika Zibanejad. V Madison Square Garden sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý sa postaral o prvé vylúčenie sezóny, za Lightning odohral 19:02 min bez bodového zisku. V druhom dueli, ktorý sa hral v úvodnú zámorskú noc, triumfovali hráči Vegas Golden Knights na ľade Los Angeles Kings 4:3. O výhre hostí rozhodol gól Marka Stonea 26 sekúnd pred koncom riadneho hracieho času.



Po úvodnom pražskom predkrme, keď Nashville v rámci Global Series dvakrát zvíťazil nad San Jose (4:1, 3:2), sa v noci na stredu sezóna riadne rozbehla aj v zámorí. V repríze minulosezónneho finále Východnej konferencie mali navrch domáci Rangers, ktorých podržal brankár Igor Šesťorkin. Úradujúci držiteľ Vezinovej trofeje sa blysol 26 úspešnými zákrokmi. Slovenský brankár Jaroslav Halák, ktorý v lete podpísal s "jazdcami" ako voľný hráč ročný kontrakt, sledoval jeho výkon zo striedačky. Prvým vylúčeným hráčom sa stal Černák, ktorý v 17. minúte putoval na trestnú lavicu za držanie, jeho faul však domáci nepotrestali. Skóre otvoril až v 24. minúte Zibanejad, keď skóroval bekhendom vo vlastnom oslabení. V polovici duelu vyrovnal v presilovke strelou z prvej Steven Stamkos, no v 46. minúte druhýkrát gólovo udrel švédsky center domácich. Rovnako využil početnú výhodu a poslal svoj tím druhýkrát do vedenia. Triumf Rangers poistil v 51. minúte Barclay Goodrow, ktorý tečoval strelu Ryana Lindgrena od modrej čiary.



"Takto chceme hrať celú sezónu - veriť si a dôverovať nášmu systému. Odviedli sme dobrú prácu, musíme v tom ďalej pokračovať," povedal podľa AP Zibanejad. Druhý gól dal v presilovke po prihrávke Artemija Panarina delovkou, ktorá presvišťala okolo Černáka. Bol to jeho jubilejný 250. bod v drese Rangers: "Samozrejme, bolo pekné vidieť, ako sa puk zatrepotal v sieti, no najdôležitejšie je víťazstvo a hlavne spôsob, akým sme ho dosiahli." Zibanejad ako prvý hráč v klubovej histórii dokázal už druhýkrát streliť dva góly v prvom zápase sezóny, podarilo sa mu to aj 5. októbra 2017 proti Coloradu. Obranca Jacob Trouba, ktorý odohral prvý zápas v pozícii kapitána newyorského tímu, si pripísal asistenciu.



Rangers prestrieľali súpera 39:26. "Hlavný rozdiel bol v činnosti špeciálnych formácií. Ak doprajete súperovi gól v presilovke i v oslabení, robíte si zápas ťažkým," vyjadril sa tréner "bleskov" Jon Cooper. "V tretej tretine sme vyzerali frustrovane. Máme lepší tím, než sme dnes ukázali." Černák rozdal dva bodyčeky a zblokoval dve strely súpera. Minulosezónny finalista sa musel v úvodnom vystúpení zaobísť bez dvojice Zach Bogosian a Anthony Cirelli, obaja sa zotavujú po operáciách. Hosťom chýbal aj obranca Ian Cole, svoju novú posilu klub suspendoval, keďže čelí obvineniu zo sexuálneho zneužívania neplnoletého dievčaťa. V drese Rangers nedohral duel nováčik Vitalij Kravcov, ktorý po zákroku Victora Hedmana v prvej tretine tvrdo narazil na mantinel. Zápas opustil pre zranenie hornej časti tela, rozsah a dĺžku absencie určia až ďalšie vyšetrenia.



Hráči Vegas odštartovali ročník víťazstvom 4:3 na ľade Los Angeles. Domáci viedli od 11. minúty gólom Gabriela Vilardiho, no Golden Knights dokázali zásluhou Jonathana Marchessaulta a Jacka Eichela otočiť na 2:1. Vyrovnaný zápas smeroval za stavu 3:3 do predĺženia, keď v čase 59:34 skóroval Stone a rozhodol o triumfe hostí. Brankára Jonathana Quicka prekonal strelou zápästím z pravého kruhu na buly. "V zápase sme sa dopustili niekoľkých chýb, ale to sú veci, na ktorých sa učíme. Ak ich odstránime, budeme úspešní. Počas prestávok sme si povedali, ako budeme hrať presilovky a v tretej tretine sa nám podarilo jednu využiť," pochvaľoval si Stone.



Gólom a asistenciou sa pod víťazstvo podpísal William Karlsson, po dve asistencie si pripísali Alex Pietrangelo a Chandler Stephenson. Knights vyslali na bránku domácich 51 striel, Quick však skvelými zákrokmi držal Kings v hre až do poslednej minúty. Tréner Bruce Cassidy tak zažil úspešnú súťažnú premiéru na striedačke "zlatých rytierov". V domácom drese sa najviac darilo útočníkovi Gabrielovi Vilardimu, ktorý ku gólu pridal aj asistenciu. Trénera "kráľov" Todda McLellana nahnevalo, ako si jeho zverenci nezodpovedne počínali v závere duelu: "Nedáva to zmysel. Bola to jednoducho hlúposť. Pritom sme si celý čas hovorili, ako to treba v závere hrať. Je to o zápasovom manažmente, treba sa sústrediť a byť pripravený. Súper to zvládol lepšie ako my. Náš brankár chytal úžasne, no my sme to nevyužili a nezískali ani bod. Som z toho sklamaný."

sumáre NHL:



New York Rangers - Tampa Bay Lightning 3:1 (0:0, 1:1, 2:0)



Góly: 24. Zibanejad (Trouba, Miller), 46. Zibanejad (Panarin, Kreider), 51. Goodrow (Lindgren, Carpenter) – 30. Stamkos (Kučerov, Point). Brankári: Vasilevskij - Šesťorkin, strely na bránku: 39:26.







Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 3:4 (1:0, 0:1, 2:3)



Góly: 11. Vilardi (Byfield, Iafallo), 45. Kempe (Kopitar, Durzi), 53. Kaliyev (Moore, Vilardi) – 22. Marchessault (Karlsson), 42. Eichel (Stephenson, Smith), 48. Karlsson (Pietrangelo, Roy), 60. Stone (Stephenson, Pietrangelo). Brankári: Quick - Thompson, strely na bránku: 30:51.

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 19:02 0 0 0 0 0 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/