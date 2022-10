Liga majstrov: Chelsea zvíťazila na pôde AC Miláno, Real Madrid spečatil postup

Futbalisti londýnskej Chelsea vyhrali v utorňajšom zápase E-skupiny Ligy majstrov na pôde AC Miláno 2:0. Zaznamenali druhý triumf v tomto ročníku LM a dostali sa na čelo tabuľky so siedmimi bodmi. Real Madrid remizoval vo Varšave so Šachtarom Doneck 1:1, bod pre hostí, ktorý znamenal postup z F-skupiny do osemfinále, zachránil v nadstavenom čase Antonio Rüdiger.





Chelsea hrala od 18. minúty v početnej výhode, keď dostal červenú kartu Fikayo Tomori. Z následnej jedenástky skóroval Jorginho a krátko po polhodine hry sa presadil Pierre-Emerick Aubameyang. Hostia uspeli aj v druhom vzájomnom meraní síl, doma zdolali Milánčanov 3:0. Dinamo Záhreb remizovalo s Red Bullom Salzburg 1:1.Prekvapenie spred dvoch rokov takmer zopakoval ukrajinský Šachtar, ktorý viedol nad Realom od 46. minúty po góle Oleksandra Zubkova. Hrdinom zápasu sa však stal Rüdiger, keď vsietil vyrovnávajúci gól v piatej minúte nadstaveného času. Lipsko zvíťazilo na štadióne Celticu Glasgow 2:0, v drese hostí skórovali Timo Werner a Emil Forsberg. "Biely balet" figuruje na prvom mieste, Lipsko aj Šachtar síce pred záverečnými dvoma kolami strácajú menej ako šesť bodov, no čaká ich vzájomný duel a oba tímy tak nemôžu obhajcu trofeje predstihnúť.Hráči Maccabi Haifa zvíťazili nad Juventusom Turín 2:0, dosiahli prvý triumf v skupinovej fáze LM od roku 2002 a udržali sa v boji o postup do osemfinále. O svojom triumfe rozhodli už pred prestávkou, keď dvakrát skóroval Omer Atzili. Taliansky klub, ktorý postihli mnohé zranenia, zdolali prvýkrát v histórii - tímy sa v skupinovej fáze LM stretli aj v roku 2009.Miestenku do osemfinále si mohol zaistiť jeden z dvojice Paríž Saint-Germain a Benfica Lisabon, odveta vo francúzskej metropole sa však skončila rovnakým výsledok ako duel v Portugalsku - 1:1. Z bieleho bodu otvoril skóre pred prestávkou Kylian Mbappe, no po hodine hry odpovedal Joao Mario, ktorý taktiež premenil penaltu.Postup má naopak už istý Manchester City, na pôde FC Kodaň síce remizoval 0:0, no FC Sevilla na treťom mieste ho už nemôže predbehnúť. Na ihrisku Borussie Dortmund remizoval španielsky zástupca 1:1. Za City síce skóroval v 11. minúte Rodri, systém VAR však neuznal gól pre ruku. Po polhodine hry dostal červenú kartu Sergio Gomez a "Citizens" si v početnej nevýhode pripísali len remízu. Dortmund na druhej priečke zaostáva naďalej o tri body. Kodaň získala v tomto ročníku LM druhý bod, stále je však bez streleného gólu. Za hostí nenastúpil Erling Haaland a Phil Foden hral až od 77. minúty. Slovenský obranca Denis Vavro nefiguroval pre zranenie na zápasovej súpiske dánskeho šampióna.

Liga majstrov - 4. kolo:

E-skupina:

AC Miláno - FC Chelsea 0:2 (0:2)

Góly: 21. Jorginho (z 11 m), 34. Aubameyang. ČK: 18. Tomori (Miláno)



Dinamo Záhreb - Red Bull Salzburg 1:1 (1:1)

Góly: 41. Ljubičič - 12. Seiwald



tabuľka:



1. Chelsea 4 2 1 1 6:2 7



2. Salzburg 4 1 3 0 4:3 6



3. AC Miláno 4 1 1 2 4:7 4



4. Záhreb 4 1 1 2 3:5 4



F-skupina:

Celtic Glasgow - RB Lipsko 0:2 (0:0)

Góly: 75. Werner, 84. Forsberg



Šachtar Doneck - Real Madrid 1:1 (0:0)

Góly: 46. Zubkov - 90.+5 Rüdiger



tabuľka:



1. Real Madrid* 4 3 1 0 8:2 10



2. Lipsko 4 2 0 2 6:7 6



3. Šachtar 4 1 2 1 7:5 5



4. Celtic 4 0 1 3 2:9 1



*istý postup do osemfinále



G-skupina:

Borussia Dortmund - FC Sevilla 1:1 (1:1)

Góly: 35. Bellingham - 18. Nianzou



FC Kodaň - Manchester City 0:0

ČK: 30. Gomez (City)

/D. Vavro (Kodaň) nebol pre zranenie na zápasovej súpiske/



tabuľka:



1. Manchester City* 4 3 1 0 11:1 10



2. Dortmund 4 2 1 1 9:4 7



3. Sevilla 4 0 2 2 2:9 2



4. Kodaň 4 0 2 2 0:8 2



*istý postup do osemfinále



H-skupina:

Paríž Saint-Germain - Benfica Lisabon 1:1 (1:0)

Góly: 40. Mbappe (z 11 m) - 62. Mario (z 11 m)



Maccabi Haifa - Juventus Turín 2:0 (2:0)

Góly: 7. a 42. Atzili



tabuľka:



1. PSG 4 2 2 0 7:4 8



2. Benfica 4 2 2 0 6:3 8



3. Juventus 4 1 0 3 5:7 3



4. Haifa 4 1 0 3 4:8 3