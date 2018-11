NHL: Rask sa vrátil do tímu Bostonu, no s Coloradom bude chytať Halák

Na archívnej snímke brankár Bostonu Tuukka Rask. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Boston 14. novembra (TASR) - Tuukka Rask sa vrátil do tímu zámorskej NHL Boston Bruins. Fínsky brankár si vypýtal štvordňové dočasné voľno, aby mohol vyriešiť osobné záležitosti.Tridsaťjedenročný Rask opustil tím v piatok a vynechal zápasy s Torontom Maple Leafs a Vegas Golden Knights.povedal.Rask odišiel s tímom na trip po súperových klziskách, ktorý odštartuje v noci na štvrtok na ľade Colorada Avalanche. V tomto zápase sa však podľa trénera Brucea Cassidyho postaví od začiatku do bránky opäť Slovák Jaroslav Halák. Rask by mal hrať v jednom z nasledujúcich dvoch duelov na štadiónoch Dallasu Stars či Arizony Coyotes.Rask sa v prebiehajúcom ročníku predstavil vo ôsmich profiligových dueloch, v ktorých vychytal štyri víťazstvá, pričom mal úspešnosť zásahov 90,1 percenta a priemer inkasovaných gólov 3,05 na zápas. O dva roky starší Halák dostal šancu v jedenástich súbojoch, v ktorých dosiahol šesť výhier. Je v popredí najvýznamnejších brankárskych štatistík, má 94,5-percentnú úspešnosť zákrokov a priemer 1,77 gólu na zápas.