NHL: Sbisa sa vracia do Anaheimu, s Ducks podpísal ročný kontrakt

Luca Sbisa (vľavo), archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Anaheim 23. októbra (TASR) - Švajčiarsky hokejový obranca Luca Sbisa sa vracia do Anaheimu, ktorého dres už v NHL v minulosti obliekal. Účastník Svetového pohára 2016 sa s vedením Ducks dohodol na ročnej dvojcestnej zmluve.Ako informoval The Athletic, "káčeri" najprv Sbisu pošlú rozohrať sa na farmu do San Diega v AHL. Dvadsaťdeväťročný bek pôsobil v Anaheime už v rokoch 2009-2014, v profilige nastupoval aj za Philadelphiu, Vancouver či Vegas. Naposledy hral v NHL za NY Islanders, vinou zdravotných problémov však odohral v minulej sezóne za "ostrovanov" iba deväť stretnutí, v ktorých zaznamenal jednu asistenciu.