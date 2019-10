Sterling strelil v LM hetrik za 11 minút, Guardiola: Mimoriadny hráč

Futbalista Manchestru City Raheem Sterling, archívna snímka. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Manchester 23. októbra (TASR) - Vo veľkom štýle si futbalisti anglického majstra Manchestru City dokráčali v utorok po tretie víťazstvo v C-skupine Ligy majstrov 2019/20. Hoci s Atalantou Bergamo prehrávali od 28. minúty po góle Ruslana Malinovského, napokon skóre duelu otočili vďaka piatim presným zásahom.Ešte do konca prvého polčasu dvakrát presne zakončil Sergio Agüero a dostal City do vedenia. Po prestávke už to bola exhibícia jedného muža Raheema Sterlinga. Ten totiž skóroval hneď trikrát a definitívne rozhodol o triumfe "Citizens". Stačilo mu na to jedenásť minút.povedal na adresu svojho zverenca pre klubový web tréner Pep Guardiola a dodal:Domáci však nakoniec dohrávali oslabení, po druhej žltej karte musel opustiť ihrisko Phill Foden. Mladého, ešte len 19-ročného stredopoliara však Guardiola pochválil:Atalanta napriek debaklu nezanechala zlý dojem, na bránku vystrelila sedemkrát, ale päť inkasovaných gólov jej prejav totálne znegovalo. V tabuľke C-skupiny nemá na konte ešte ani bod a s vysoko negatívnym skóre 2:11 jej patrí posledná priečka.citoval web UEFA trénera Bergama Giana Piera Gasperiniho.