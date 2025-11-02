NHL: Šiesty gól Slafkovského pomohol Montrealu, Fehérváry s asistenciou

|
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský strelil šiesty gól v prebiehajúcej sezóne NHL a pomohol ním Montrealu Canadiens k výhre nad Ottawou Senators 4:3 po predĺžení. Dvadsaťjedenročný útočník sa presadil po vydarenej kombinácii v presilovke a dosiahol siedmy bod v prebiehajúcej sezóne. Bodoval aj Martin Fehérváry, ktorý zaznamenal asistenciu pri prehre Washingtonu na ľade Buffala 3:4 po predĺžení a nájazdoch.
Slafkovský zvýšil v 10. minúte na priebežných 2:0. Najprv bol pri súboji pri ľavom mantineli, kde Montreal vybojoval puk v súperovom pásme. Následne si Ivan Demidov vymenil puk s Coleom Caufieldom, ktorý prihral pred bránku Nickovi Suzukimu a ten našiel skvelou zadovkou z otočky Slafkovského. Slovenský útočník mal pred sebou už len prázdnu bránku a bez problémov strelil svoj štvrtý presilovkový gól v sezóne. V zápase odohral 18:51 minút a okrem gólu si do štatistík pripísal aj dve trestné minúty, jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a zblokovanú strelu. Senators otočili z 0:2 na 3:2, keď skórovali Drake Batherson, Michael Amadio a Tim Stützle, duel poslal do predĺženia Ivan Demidov, ktorý vyrovnal na 3:3 v 58. minúte pri hre bez brankára po prihrávke Lanea Hutsona. V extračase rozhodol o treťom víťazstve Montrealu za sebou Alex Newhook. Canadiens sú s piatimi výhrami v predĺžení na čele NHL a ako prví to dokázali v prvých dvanástich dueloch sezóny. „Mali sme šance vyhrávať viac ako 2:0, ale neboli sme dôslední v ich premieňaní. V tejto lige sa to okamžite vypomstí a súperi to potrestajú. Je dôležité, že sme napokon vyhrali a ideme ďalej," povedal pre nhl.com tréner Montrealu Martin St. Louis.
Fehérváry odohral pri prehre Washingtonu 17:55 minút, zaznamenal štvrtú asistenciu a piaty bod v sezóne a raz vystrelil na bránku. Washington viedol po necelých troch minútach 2:0, ale Buffalo ešte do prvej prestávky otočilo na 3:2. Pri prvom góle Sabres zaváhal práve Fehérváry, keď prehral za bránkou súboj s Jasonom Zuckerom, ten našiel Tagea Thompsona a kanonier Buffala znížil na 1:2. Na jeho gól nadviazali Alex Tuch a Isak Rosen, ktorý skóroval prvýkrát v NHL. V 40. minúte vyrovnal Sonny Milano po asistenciách Matta Roxa a Fehérváryho a duel nakoniec dospel až do predĺženia a nájazdov. V piatej sérii premenil jediný domáci obranca Bowen Byram. Capitals natiahli sériu prehier na štyri zápasy. Na druhej strane sériu troch prehier zastavili Sabres, pomohol im k tomu aj brankár Ukko-Pekka Luukkonen, ktorý zaznamenal 31 zákrokov a zlikvidoval päť nájazdov. „Myslím, že Luukkonen bol skvelý. Dodával nám istotu a mal viaceré výborné zákroky," povedal tréner Buffala Lindy Ruff. John Carlson odohral 1100. zápas v NHL, túto métu dosiahol ako tretí hráč Capitals a 75. obranca v histórii.
Dalibor Dvorský bol pri tesnej prehre St. Louis na ľade Columbusu 2:3. Center druhej formácie si počas 15:16 minút na ľade pripísal jednu strelu na bránku, tri bodyčeky a 67% úspešnosť na vhadzovaniach. Blues prehrali už siedmy zápas za sebou, pričom svojho súpera prestrieľali v pomere 38:35. Dvorský hral opäť s krídlami Jordanom Kyrouom a Mathieuom Josephom a hoci ani vo svojom štvrtom zápase v kariére NHL nebodoval, opäť zanechal dobrý dojem. O tom, že si získal dôveru trénera Jima Montgomeryho svedčí aj fakt, že ho poslal na ľad v závere pri hre bez brankára a tri sekundy pred koncom dokonca išiel na buly v útočnom pásme. Dvorský hral aj v druhej presilovkovej formácii a v 10. minúte mohol dostať Blues do vedenia 2:1, keď po Kyrouovej prihrávke pálil bez prípravy spomedzi kruhov, ale Jet Greaves výborne zasiahol lapačkou. Najbližšie sa Blues stretnú v noci na utorok doma s Edmontonom. Góly Columbusu strelili Charlie Coyle, Sean Monahan (prvý v sezóne) a obranca Zach Werenski, ktorý skóroval v treťom zápase za sebou. Blue Jackets vyhrali šesť z posledných siedmich duelov. Za Blues skórovali Justin Faulk a Nick Bjugstad. „V defenzívnych činnostiach sme hrali o poznanie lepšie, páčila sa mi prvá a tretia tretina. Hnevá má strata pukov po krížnych pasoch, čo sme skúšali až príliš často proti tímu, ktorý mal stále troch hráčov vzadu. Posledné dva zápasy boli lepšie, je vidieť progres a verím, že zastavíme konečne zlú sériu," povedal Montgomery.
New Jersey zvíťazilo na ľade Los Angeles Kings 4:1 a bodovalo po dvoch prehrách. Šimon Nemec strávil na ľade 16:45 minút, zablokoval tri strely, raz vystrelil na bránku a dostal jeden plusový bod. V bránke Devils žiaril brankár Jacob Markström, ktorý chytil 43 striel a oslávil tak piatkový podpis novej dvojročnej zmluvy v celkovej hodnote 12 miliónov dolárov. „Mali množstvo striel, ale ‘Marky,’ chytal neskutočne a podržal nás," povedal útočník Devils Dawson Mercer, ktorý strelil dva góly v oslabení. V klubovej histórii to pred ním dokázal len Alexander Semak (16. októbra 1993).
Hokejisti Calgary Flames v zostave so Samuelom Honzekom prehrali na ľade Nashvillu Predators 2:4. Slovenský útočník odohral 11:54 minút a vyslal štyri strely na bránku, čím si vyrovnal svoje maximum. Domáci rozhodli o svojom triumfe troma gólmi v prvej tretine a zastavili sériu troch prehier. Flames neuspeli v treťom zápase za sebou a so šiestimi bodmi sú stále na dne celej súťaže. Napriek zlým výsledkom zámorskí experti, ktorí sledujú Flames, výkony Honzeka chvália. „Pozitívum dnešného zápasu je výkon Sama Honzeka," napísal na sociálnu sieť x Brad Burud z Flames Unfiltered a podporil ho aj Robert Munnich. „Formácia Honzek-Backlund-Coleman sa začína rozbiehať. V posledných týždňoch vyzerajú veľmi dobre.“
Boston zvíťazil nad Carolinou 2:1, o triumfe Bruins rozhodli v tretej tretine Casey Mittelstadt a Viktor Arvidsson. Jeremy Swayman zaznamenal 28 zákrokov a Bruins vyhrali tretí zápas v sérii. Dve asistencie zaznamenal Charlie McAvoy a stal sa piatym obrancom v klubovej histórii so 70-timi viacbodovými zápasmi. Okrem neho to dokázali Ray Bourque (388), Bobby Orr (255), Brad Park (97) a Zdeno Chára (83).
Philipp Kurashev skóroval dvakrát a druhým gólom v zápase rozhodol o víťazstve San Jose nad Coloradom 3:2 po predĺžení. Skóroval aj Macklin Celebrini a natiahol svoju bodovú sériu na sedem zápasov, brankár Jaroslav Askarov zlikvidoval 37 striel. Góly Avalanche strelili Martin Nečas a Nathan MacKinnon, ktorý bodoval v deviatich dueloch za sebou. Sharks zdolali Colorado po trinástich zápasoch, podarilo sa im to prvýkrát od 5. mája 2021. Debut v NHL zažil v drese „lavín" útočník Taylor Makar, mladší brat hviezdneho obrancu Calea. Na ľade bol 6:07 minúty a nebodoval. V drese Avalanche/Quebec Nordiques nastúpili naposledy dvaja bratia 2. apríla 1989 a vtedy to boli Slováci Anton a Peter Šťastní.
Florida zdolala Dallas 4:3 po nájazdoch, v ktorých rozhodol Brad Marchand. Ten strelil gól aj v riadnom čase, keď dvojnásobných obhajcov Stanley Cupu dostal do vedenia 1:0. Marchand sa vrátil k „panterom" po tom, ako odišiel do Halifaxu vypomôcť tímu March and Mill Co. Hunters do 18 rokov. Vo funkcii trénera tam nahradil svojho priateľa JP MacCalluma, ktorého 10-ročná dcéra minulý týždeň podľahla rakovine. Jeden z gólov Dallasu strelil center Justin Hryckowian, ktorý skóroval premiérovo v NHL.
Prvý gól v profilige strelil aj Easton Cowan a pomohol Torontu k víťazstvu 5:2 vo Philadelphii. Duel nedohral obranca Maple Leafs Chris Tanev, ktorý po zrážke s Matvejom Mičkovom v tretej tretine ostal nehybne ležať a z ľadu ho museli odniesť na nosidlách. Taneva odviezli okamžite do nemocnice na pozorovanie, podľa trénera Craiga Berubeho by mohol s tímom odcestovať domov. „Ešte musí absolvovať nejaké testy, ale už sa hýbe a myslím, že bude v poriadku. Čakáme na výsledky, potom budeme vedieť viac, ale vyzerá to dobre," povedal kormidelník „javorových listov." Morgan Rielly asistoval pri góle Austona Matthewsa a zaznamenal 520. bod za Maple Leafs, čím vyrovnal medzi obrancami na druhom mieste klubovej histórie zápis Tomáša Kaberleho. Na čele je Börje Salming so 768 bodmi.
Minnesota zdolala Vancouver 5:2 a ukončila sériu piatich prehier. Hviezdou duelu bol útočník Wild Vladimir Tarasenko, ktorý mal bilanciu 1+2. Evan Bouchard rozhodol o víťazstve Edmontonu nad Chicagom 3:2 po predĺžení. Tri asistencie zaznamenal Connor McDavid. Bol to jeho 138. trojbodový duel, čím prekonal zápis Jariho Kurriho (137) a v histórii Oilers je v tejto štatistike lepší už len Wayne Gretzky (301). Kapitán Oilers mal 56. zápas s troma asistenciami a na 14. mieste histórie NHL vyrovnal zápis Dalea Hawerchuka. Spomedzi aktívnych hráčov je lepší len Sidney Crosby (67).
Crosby skóroval v sobotňajšom zápase vo Winnipegu, ale jeho Penguins prehrali na ľade Winnipeu 2:5 a zastavili tak osemzápasovú bodovú sériu. Dva góly, vrátane premeneného trestného strieľania dal Kyle Connor. Dve asistencie zaznamenal Mark Scheifele a ako prvý hráč v tejto sezóne sa dostal na métu 20 bodov. Will Cuylle rozhodol v predĺžení o víťazstve NY Rangers v Seattli 3:2, keď úspešne zakončil brejk dvoch proti jednému s J.T. Millerom. Sezónny debut po tom, ako pre zranenie z prípravy vynechal prvých 10 zápasov nového ročníka, absolvoval Kaapo Kakko. Fínsky útočník, ktorého si v drafte 2019 z druhého miesta vybrali práve Rangers a kde strávil viac ako päť prvých sezón v NHL, nebodoval. New York ho do Seattlu vymenil 18. decembra 2024.
NHL - sumáre:
Boston Bruins - Carolina Hurricanes 2:1 (0:0, 0:0, 2:1)
Góly: 42. Mittelstadt (McAvoy, Zacha), 46. Arvidsson (Mittelstadt, McAvoy) - 58. Nikišin (Jankowski, Martinook). Brankári: Swayman - Andersen, strely na bránku: 22:29.
Winnipeg Jets - Pittsburgh Penguins 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)
Góly: 1. Vilardi (Morrissey, Scheifele), 3. Lambert (Ford, Koepke), 22. Namestnikov (Toews, Iafallo), 33. Connor z tr. str., 59. Connor (Vilardi, Scheifele) – 40. Crosby (Karlsson, Malkin), 51. Lizotte (Acciari, Dewar). Brankári: Comrie - Šilovs, strely na bránku: 34:30.
Nashville Predators - Calgary Flames 4:2 (3:0, 0:0, 1:2)
Góly: 11. Bunting (Stastney, Barron), 12. Wood (Bunting, Blankenburg), 15. Marchessault (Bunting, Wood), 60. Forsberg - 45. Huberdeau (Bean, Coronato), 52. Farabee (Kadri). Brankári: Saros - Wolf (21. Cooley), strely na bránku: 24:35.
San Jose Sharks - Colorado Avalanche 3:2 pp (1:1, 1:1, 0:0 - 1:0)
Góly: 19. Celebrini (Toffoli, Muchamadullin), 25. Kurashev (Dellandrea, Klingberg), 62. Kurashev (Wennberg) - 1. Nečas (C. Makar, Toews), 30. MacKinnon (Lehkonen, Ničuškin). Brankári: Askarov - Blackwood, strely na bránku: 23:38.
Florida Panthers - Dallas Stars 4:3 pp a sn (0:0, 2:2, 1:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 22. Marchand (Luostarinen, Lundell), 25. Reinhart (Verhaeghe, Rodrigues), 53. Bennett (Forsling, Samoskevich), rozh. náj. Marchand - 35. Johnston (Steel, Rantanen), 36. Hryckowian (Harley, Steel), 58. Rantanen (Steel, Robertson). Brankári: Bobrovskij - DeSmith, strely na bránku: 28:22.
Buffalo Sabres - Washington Capitals 4:3 pp a sn (3:2, 0:1, 0:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 3. Thompson (Zucker, Greenway), 11. Tuch (Doan, Power), 19. Rosen (Quinn, Timmins), rozh. náj. Byram - 2. Strome (Leonard), 3. Protas (McMichael, Wilson), 40. Milano (Roy, FEHÉRVÁRY). Brankári: Luukkonen - Lindgren, strely na bránku: 24:34.
Columbus Blue Jackets - St. Louis Blues 3:2 (1:1, 1:0, 1:1)
Góly: 5. Coyle (Sillinger, Provorov), 32. Werenski (Mateychuk), 46. Monahan (Werenski, Marčenko) - 4. Faulk (Sundqvist, Holloway), 50. Bjugstad. Brankári: Greaves - Hofer, strely na bránku: 35:38.
Minnesota Wild - Vancouver Canucks 5:2 (1:0, 1:1, 3:1)
Góly: 16. Tarasenko (Eriksson Ek, Boldy), 34. Rossi (Johansson, Tarasenko), 45. Hinostroza (Brodin), 46. Brodin (Eriksson Ek, Tarasenko), 57. Hartman (Hinostroza) - 26. O'Connor (MacEachern, Räty), 47. O'Connor (Räty). Brankári: Gustavsson - Demko, strely na bránku: 27:28.
Montreal Canadiens - Ottawa Senators 4:3 pp (2:0, 0:2, 1:1 - 1:0)
Góly: 8. Caufield (Suzuki), 10. SLAFKOVSKÝ (Suzuki, Caufield), 58. Demidov (Hutson, Matheson), 62. Newhook - 32. Batherson, 40. Amadio (Pinto, Zub), 53. Stützle (Batherson, Kleven). Brankári: Montembeault - Ullmark, strely na bránku: 27:17.
Philadelphia Flyers - Toronto Maple Leafs 2:5 (1:1, 0:2, 1:2)
Góly: 2. Dvorak (Grebjonkin, Konecny), 57. Foerster (Zegras, Mičkov) - 7. Matthews (Rielly, Robertson), 29. McCabe (Tanev, Maccelli), 38. Robertson (Knies, Tavares), 41. Cowan (Tavares), 60. Järnkrok (Joshua, Benoit). Brankári: Vladař (21. Kolosov) - Stolarz, strely na bránku: 33:27.
Los Angeles Kings - New Jersey Devils 1:4 (0:1, 0:1, 1:2)
Góly: 50. Kuzmenko (Kopitar, Laferriere) - 2. Hischier (L. Hughes), 24. Halonen (Glendening, Cholowski), 44. Mercer (Siegenthaler), 57. Mercer (Markström, Dillon). Brankári: Kuemper - Markström, strely na bránku: 43:22.
Edmonton Oilers - Chicago Blackhawks 3:2 pp (0:0, 2:1, 0:1 - 1:0)
Góly: 21. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 38. Roslovic (McDavid, Bouchard), 63. Bouchard (Draisaitl, McDavid) - 29. Bertuzzi (Bedard, Burakovsky), 44. Burakovsky (Levšunov, Greene). Brankári: Skinner - Knight, strely na bránku: 30:29.
Seattle Kraken - New York Rangers 2:3 pp (1:2, 1:0, 0:0 - 0:1)
Góly: 13. Stephenson (Dunn, Tolvanen), 27. Montour (Schwartz, Stephenson) - 11. Gavrikov (Fox, Brodzinski), 14. Laba (Cuylle, Lafreniere), 63. Cuylle (Miller, Fox). Brankári: Daccord - Šesťorkin, strely na bránku: 13:27.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 18:51 1 0 1 0 1 0
Martin Fehérváry (Washington) 17:55 0 1 1 0 1 0
Samuel Honzek (Calgary) 11:54 0 0 0 0 4 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 15:16 0 0 0 0 1 0
Šimon Nemec (New Jersey) 16:45 0 0 0 +1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
