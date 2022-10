NHL: Slafkovského asistencia na výhru nestačila, Montreal podľahol Ottawe

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský zaznamenal asistenciu v drese Montrealu v príprave pred novým ročníkom NHL. Canadiens však prehrali s Ottawou 3:4. Do kanadského bodovania sa zapísal druhýkrát v prípravnom období.



V noci na piatok sa predstavili na ľade ešte dvaja Slováci, no nebodovali. Šimon Nemec hral pri prehre New Jersey s New Yorkom Islanders 2:5 a ďalší obranca Erik Černák pri nezdare Tampy Bay s Floridou 2:3.