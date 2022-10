Pavol Regenda si pýta miesto v NHL, v kempe Anaheimu výkonmi zaujal

Michalovský rodák Regenda má za sebou prelomový ročník 2021/2022, vytvoril si osobné maximá v počte gólov, asistencií i produktivite. V 43 dueloch základnej časti extraligy nazbieral v drese Michaloviec 39 kanadských bodov (15+24), v šiestich zápasoch play-off strelil päť gólov a na jeden prihral. Na ZOH v Pekingu pomohol slovenskej reprezentácii k zisku bronzových medailí gólom a tromi prihrávkami v siedmich stretnutiach. Na MS vo Fínsku bol najlepším slovenským strelcom s piatimi presnými zásahmi, celkovo nazbieral šesť bodov v ôsmich súbojoch.





7.10.2022 (Webnoviny.sk) - Slovenský hokejový reprezentant Pavol Regenda si doterajšími výkonmi v hlavnom kempe pýta miesto v zostave klubu Anaheim Ducks zo zámorskej NHL v úvodnom zápase základnej časti sezóny 2022/2023. Dvadsaťdvaročný útočník má pred sebou záverečný prípravný duel a podľa Carol Schramovej z magazínu The Hockey News si v ňom môže zaistiť miestenku v prvom tíme "káčerov"."Regendu treba sledovať, v júni podpísal dvojcestný kontrakt na dva roky a odvtedy žiaril pri svojej premiére v Severnej Amerike. Po utorkovom trojbodovom výkone je najproduktívnejší hráč tímu so šiestimi bodmi v piatich dueloch. Na ľade vyčnieva so svojou impozantnou postavou. Ducks ho môžu poslať do tímu San Diego Gulls AHL bez toho, aby ho museli zapísať na waiver listinu nechránených hráčov. Ak však v záverečnom prípravnom zápase podá ďalší dobrý výkon, môže si výrazne pomôcť v boji o miesto v zostave Ducks v úvodnom zápase sezóny," myslí si Schramová.