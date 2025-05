NHL: Slafkovský a Černák majú po sezóne, Washington a Tampa Bay postúpili

Hokejisti Washingtonu i Floridy postúpili do semifinále Východnej konferencie NHL, pre Montreal i Tampu Bay sa sezóna skončila. Canadiens v zostave aj so slovenským útočníkom Jurajom Slafkovským prehrali v noci na štvrtok na ľade Capitals 1:4 a rovnakým pomerom aj v celej sérii. Hráči Lightning v obrane aj s Erikom Černákom doma podľahli Panthers 3:6 a celkovo 1:4 na zápasy.



Slafkovský odohral v prvej formácii 19:00 min a zapísal si dva mínusové body, 7 „hitov“ a žiadnu strelu na bránku. Raz sa nechal vylúčiť a práve počas jeho pobytu na trestnej lavici Alexander Ovečkin otvoril v 10. minúte skóre duelu. Domáci viedli po dvoch tretinách 3:0, nádej vykresal v 43. minúte Emil Heineman, no v závere upravil skóre do prázdnej bránky Brandon Duhaime. „Vedeli sme, že to bude najťažší zápas série a vedeli sme, že musíme podať čo najlepší výkon. Myslím si, že sme hrali naozaj dobre. Nikdy to nejde na 100 percent počas 60 minút, ale keď sa to stane, musíte sa spoľahnúť na svoje princípy, na svoj systém. Presilovky i oslabenia nám vyšli, odviedli sme skvelú prácu. Ideme ďalej,“ povedal krídelník Washingtonu Pierre-Luc Dubois pre portál nhl.com.



Washington čaká v 2. kole play off Carolina. „Momentálne sa sústredíme na 1. zápas 2. kola. Takže áno, vyhrali sme sériu a užijeme si to, ale zajtra je nový deň a bude to nová séria. Musíme byť teda múdri a musíme sa posúvať ďalej a ísť zápas za zápasom,“ dodal Ovečkin.



Víťazný gól Floridy na 4:3 dal v 36. minúte Sam Bennett. Jeho spoluhráč Eetu Luostarinen strelil gól a pridal tri asistencie. Černák nastúpil v druhej obrannej dvojici, odohral 17:07 min a zaznamenal 3 strely na bránku, jeden mínusový bod a dva „hity.“ Florida vyradila Tampu Bay v play off v dvoch sezónach za sebou. „Znamená to veľa a je zrejmé, že niektoré veci robíme správne. Väčšina chalanov si tým už prešla. Vieme, čo to obnáša a neustále na tom pracujeme. Každý rok je to ťažšie a ťažšie. Tento rok bol naozaj ťažký, ale s konečným výsledkom sme spokojní,“ povedal kapitán Floridy Aleksander Barkov.



Lightning vypadli v prvom kole už v tretej sezóne po sebe. „Panthers majú výnimočný tím, nielen priemerný tím, majú výnimočný tím. V poslednej dobe existuje len niekoľko tímov, ktoré naozaj vedia, ako konzistentne vyhrávať v play off. My sme boli jedným z nich a teraz sú jedným z nich aj oni. Je nešťastné, že sme sa s nimi museli stretnúť. Či nás v tejto sérii zdolali 4:1, alebo by to bolo 4:2 je pre mňa celkom irelevantné. Zdolali nás,“ povedal tréner Tampy Bay Jon Cooper. Panthers čaká v semifinále konferencie víťaz série Toronto - Ottawa.



Winnipeg zvíťazil nad St. Louis 5:3. V sérii sa ujal vedenia 3:2 na zápasy. Domácim sa však zranil kapitán Mark Scheifele, z hry odstúpil už v 1. tretine. Jeho spoluhráč Kyle Connor zaznamenal gól a dve asistencie. „Myslím si, že celý tím bol vynikajúci. Všetci sa zlepšili. Mali sme skvelý začiatok, boli sme fyzicky zdatní. Bojovali sme, robili sme všetko, čo sme museli urobiť, aby sme sa dostali dopredu. Som naozaj hrdý na to, ako chalani držali spolu a jednoducho hrali svoju hru,“ povedal tréner Winnipegu Scott Arniel.

NHL - play off, 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piate zápasy:



Washington Capitals - Montreal Canadiens 4:1



/konečný stav série: 4:1, Washington postúpil do semifinále konferencie/







Tampa Bay Lightning - Florida Panthers 3:6



/konečný stav série: 1:4, Florida postúpila do semifinále konferencie/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/



piaty zápas:



Winnipeg Jets - St. Louis Blues 5:3



/stav série: 3:2/

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 19:00 0 0 0 -2 0 2



Erik Černák (Tampa Bay) 17:07 0 0 0 -1 3 2



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/