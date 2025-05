Liga majstrov: Barcelona remizovala v úvodnom semifinále s Interom Miláno 3:3 (video)

Futbalisti FC Barcelona remizovali v úvodnom semifinálovom zápase Ligy majstrov s Interom Miláno 3:3. „Nerazzurri“ v dueli viedli 2:0 i 3:2, ale ofenzívne naladení Katalánci dokázali zakaždým odpovedať. Odveta na milánskom San Sire sa odohrá v utorok 6. mája o 21.00 h.



Inter mal raketový vstup do zápasu a skóre otvoril už po 30 sekundách hry. Prihrávku Denzela Dumfriesa na Federica Dimarca najskôr zastavil domáci obranca Jules Kounde, no lopta sa dostala opäť k Dumfriesovi, ktorý v pokutovom území našiel Marcusa Thurama a ten šikovne zakončil pätičkou – 0:1. Barcelončania sa nezľakli a na svojich súperov vyvíjali náležitý tlak. V 20. minúte sa však hra presunula na druhú stranu a hostia využili svoj prvý rohový kop, keď loptu akrobaticky poslal do siete Dumfries – 0:2. Odpoveď prišla už do piatich minút. Individuálnu akciu zužitkoval Lamine Yamal, ktorého prudká strela sa odrazila do bránky z ľavej žrde – 1:2. Vzápätí mohlo byť vyrovnané, ale španielskeho mladíka, ktorý nastúpil v jubilejnom 100. zápase v drese Barcelony, tentokrát zastavilo brvno. Nasledujúce pokusy domácich zneškodnil hosťujúci brankár Yann Sommer, no „blaugranas“ sa predsa podarilo vyrovnať ešte pred odchodom do šatní, keď si na hlavičku Raphinhu nabehol Ferran Torres.



Po zmene strán hra nepokračovala v tak vysokom tempe ako záver prvého polčasu, ale obe mužstvá boli hladné po vedení. Dimarco z dobrej pozície prestrelil bránku a hoci loptu viac držali domáci, hostia sa dostávali do rýchlych protiútokov. Napokon sa zopakovala situácia z prvej polovice. Inter využil len druhý roh v zápase a hlavičkou zvýšil už dvojgólový Dumfries. Milánčania sa však dlho netešili, už o necelú minútu vyšiel domácim signál po rohovom kope a parádnou ďalekonosnou strelou sa blysol Raphinha. Do streleckej štatistiky sa napriek tomu nezapísal, jeho pokus sa totiž odrazil od brvna a následne za bránkovú čiaru od Sommerovho chrbta – 3:3. Štvrťhodinu pred koncom riadneho hracieho času zvyšoval Henrich Mchitarjan, no jeho zásah neplatil pre ofsajd. Hralo sa zo strany na stranu a k príležitosti sa opäť dostali Barcelončania. Z priameho kopu chcel Sommera prekvapiť Raphinha, jeho prízemnú strelu však Švajčiar vychytal. V 86. minúte trafil ďalšie brvno Yamal a v Miláne sa tak bude začínať odznova.

prvý zápas semifinále Ligy Majstrov:



FC Barcelona - Inter Miláno 3:3 (2:2)



Góly: 24. Yamal, 38. Torres, 65. Sommer (vl.) - 21. a 64. Dumfries, 1. Thuram. Rozhodcovia: Turpin - Danos, Pages (všetci Fr.), ŽK: Cubarsi - Calhanoglu



Barcelona: Szczesny - Kounde (42. Garcia), Cubarsi (83. Christensen), I. Martinez, Martin (46. Araujo) - de Jong, Olmo (67. Lopez), Pedri (83. Gavi) - Yamal, Torres, Raphinha



Inter: Sommer - Bisseck, Acerbi, Bastoni - Dumfries (81. Darmian), Barella, Calhanoglu (71. Frattesi), Mchitarjan, Dimarco (55. Augusto) - L. Martinez (46. Taremi), Thuram (81. Zielinski)