NHL: Slafkovský asistoval, prvý gól Wrighta, Marner natiahol rekordnú šnúru

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na stredu jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 4:2. Bol to pre neho ôsmy kanadský bod (4+4) v prebiehajúcej sezóne NHL. Toronto uspelo v Dallase 4:0 aj vďaka Mitchellovi Marnerovi, ktorý zaznamenal asistenciu a natiahol tak klubový rekord, keď bodoval v 20. zápase v sérii.



Slafkovský asistoval v 23. minúte pri treťom góle Montrealu z hokejky Josha Andersona. Slovenský krídelník odohral 12:34 min. a pripísal si aj plusový bod. Canadiens po dvoch prehrách zabodovali naplno, naopak Kraken utrpel druhú prehru za sebou. Domácim nepomohol ani premiérový profiligový gól Shanea Wrighta, tohtoročnej draftovej štvorky. Osemnásťročný kanadský center sa dočkal prvého presného zásahu vo svojom ôsmom stretnutí v NHL, v prvom po návrate z farmy do prvého tímu. Bol to prvý vzájomný zápas Slafkovského s Wrightom, teda dvoch hráčov, ktorí súperili o post tohtoročnej draftovej jednotky. Súboj vtedy vyhral slovenský útočník, ktorý sa stal historicky prvou draftovou jednotkou zo Slovenska, pred Wrightom si kluby ešte vybrali aj Šimona Nemca (New Jersey) a Logana Cooleyho (Arizona). Kanadský obranca Johnathan Kovacevic strelil v drese Montrealu svoj prvý gól v NHL.

V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci. Tomáš Tatar sa tešil z triumfu New Jersey 3:0 nad Chicagom, počas 14:32 min. vyslal jednu strelu na bránku a zaznamenal plusku. Devils potvrdili pozíciu najlepšieho tímu základnej časti a vyhrali ôsmy zápas z uplynulých desiatich. Český brankár Vítek Vaněček vychytal v drese domácich druhé čisté konto v tejto sezóne a ôsme v kariére v NHL, keď vykryl všetkých 24 súperových striel. "Obrana hrala naozaj dobre, snažil som sa jej neustále pomáhať. Nula je pekná, ale víťazstvo je dôležitejšie," konštatoval Vaneček pre nhl.com. Jeho výkon vyzdvihol aj spoluhráč Jesper Bratt: "Svojimi zákrokmi dáva tímu veľa sebadôvery a energie. Dúfame, že každý zápas bude ako tento." Chicago prehralo z uplynulých jedenástich zápasov až desať a v druhom stretnutí za sebou nestrelilo gól. "Nedarí sa nám v hre s pukom. Musíme využívať šance, byť viac efektívni a tráviť viac času v útočnom pásme," zdôraznil tréner hostí Luke Richardson.

Tampa Bay s Erikom Černákom podľahla doma Detroitu 2:4, slovenský obranca odohral 20:01 min. s jednou strelou na bránku a rozdal tri bodyčeky. "Červené krídla" triumfovali vo štvrtom zápase za sebou na ľade súpera, čo sa im naposledy podarilo v januári 2016. "Povedal som hráčom, že musíme nájsť spôsob, ako vyhrávať stretnutia. Podarilo sa nám zdolať elitný tím v NHL, takže je to dobré," uviedol tréner Detroitu Derek Lalonde. Fínsky brankár Ville Husso mal výrazný podiel na triumfe, keď predviedol 44 zákrokov, z toho 28 v tretej tretine: "Tento tím bol v predchádzajúcich troch rokoch vždy vo finále o Stanleyho pohár. Vedeli sme, že musíme hrať na jeho úrovni."

Kanadský útočník Marner v drese Toronta predĺžil svoju rekordnú bodovú sériu v klube už na 20 zápasov. Jeho tím triumfoval na ľade Dallasu 4:0. Dvadsaťpäťročný krídelník je štvrtý aktívny hráč, ktorý dosiahol túto métu. Nadviazal na Patricka Kanea, Sidneyho Crosbyho a Paula Šťastného. "Sú to úžasné mená, ale nie je to zásluha len jedného človeka. Tento úspech som dosiahol vďaka chalanom okolo mňa a patrí im moje poďakovanie," povedal Marner, ktorý počas tejto série nazbieral 27 bodov (9+18). V drese hostí sa tešil z 15. čistého konta v NHL brankár Matt Murray, ktorý predviedol 44 zákrokov. Od sezóny 1955/56, keď sa začali oficiálne zaznamenávať strely na bránku, mali len dvaja brankári Toronta viac zákrokov pri nule - James Reimer (49) a Mike Palmateer (47). Marián Studenič zatiaľ nedostal šancu v drese Dallasu v tejto sezóne NHL. Dvadsaťštyriročný útočník si v 21 zápasoch na farme v AHL pripísal 12 bodov (5+7).



Pittsburgh uspel aj v druhom vzájomnom stretnutí v tejto sezóne proti Columbusu Blue Jackets. Penguins rozhodli o domácom triumfe 4:1 v druhej tretine, keď strelili tri góly. Sidney Crosby sa za Pittsburgh presadil dvakrát a na jeho prvý presný zásah mu prihral Rickard Rakell. Švéd zaznamenal okrúhlu 200. asistenciu v NHL.



Anaheim zvíťazil po šiestich prehrách za sebou, keď zdolal na domácom ľade Carolinu 4:3 po predĺžení. Ryan Strome rozhodol o triumfe v 62. minúte. V drese domácich sa nepredstavil Slovák Pavol Regenda, ktorého Ducks predtým poslali do farmárskeho tímu San Diego Gulls v nižšej AHL.



Winnipeg zdolal Floridu 5:2 a uspel v piatom z uplynulých šiestich duelov. Špecifický zápas to bol pre kouča hostí Paula Mauricea, pre ktorého to bolo prvé stretnutie vo Winnipegu od jeho rezignácie na post trénera Jets v decembri 2021. Päťdesiatpäťročný Kanaďan pôsobil na striedačke kanadského klubu dlhých deväť sezón.

NHL - sumáre:



New Jersey Devils - Chicago Blackhawks 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)



Góly: 12. Hamilton (Hughes), 26. Hischier (Siegenthaler, Hamilton), 35. Bratt (Hughes, Hamilton). Brankári: Vaněček - Söderblom, strely na bránku: 29:24.







Pittsburgh Penguins - Columbus Blue Jackets 4:1 (0:1, 3:0, 1:0)



Góly: 22. Rust (Dumoulin), 23. Crosby (Guentzel, Rakell), 31. Crosby (Guentzel, Malkin), 57. Blueger (Rust) – 1. Gaudreau (Laine). Brankári: Jarry - Merzlikins, strely na bránku: 34:39.







Tampa Bay Lightning - Detroit Red Wings 2:4 (0:0, 0:1, 2:3)



Góly: 55. Stamkos (Hedman, Perry), 58. Point (Killorn, Kučerov) – 22. Rasmussen (Kubalík, Hronek), 46. Berggren (Määttä, Veleno), 57. Erne (Copp), 60. Perron (Copp, Hronek). Brankári: Vasilevskij - Husso, strely na bránku: 46:26.







Ottawa Senators - Los Angeles Kings 2:5 (1:4, 0:1, 1:0)



Góly: 6. Batherson (Stützle, Chabot), 50. Chabot (DeBrincat, Stützle) – 2. Roy (Durzi, Kopitar), 3. Anderson (Lizotte, Iafallo), 9. Arvidsson (Moore, Durzi), 12. Arvidsson (Fiala, Kopitar), 33. Fiala (Doughty, Kopitar). Brankári: Talbot (33. Forsberg) - Copley, strely na bránku: 33:28.







New York Islanders - St. Louis Blues 4:7 (1:1, 0:2, 3:4)



Góly: 18. Dobson (Barzal, Wahlstrom), 46. Parise (Bailey, Dobson), 55. Fasching (Martin, Nelson), 56. Pageau (Parise) – 18. Leivo (Schenn), 24. Barbašov (Bitten, Mikkola), 35. O'Reilly (Leivo, Faulk), 44. Acciari (Faulk, Walker), 44. Parayko (Kyrou, Leddy), 59. Thomas (Saad), 59. Acciari. Brankári: Sorokin - Greiss, strely na bránku: 40:28.







Winnipeg Jets - Florida Panthers 5:2 (2:1, 2:0, 1:1)



Góly: 14. Scheifele (Dubois, Morrissey), 15. Connor (Dubois, Dillon), 22. Connor (Dubois), 34. Scheifele (Connor, Schmidt), 57. Lowry (Samberg) – 15. Verhaeghe (Tkachuk, Montour), 50. Dalpe (Tierney, Kiersted). Brankári: Hellebuyck - Knight (22. Bobrovskij), strely na bránku: 31:41.







Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)



Góly: 5. Tavares (Marner, Giordano), 18. Matthews, 33. Sandin (Bunting, Matthews), 57. Kerfoot (Liljegren). Brankári: Oettinger - Murray, strely na bránku: 44:29.







Anaheim Ducks - Carolina Hurricanes 4:3 pp (2:1, 1:2, 0:0 - 1:0)



Góly: 4. Henrique (Shattenkirk, Terry), 12. Comtois (Silfverberg, Carrick), 31. Leason (McTavish, Jones), 62. Strome (Fowler, Vatrano) – 6. Skjei (Drury, Šťastný), 31. Aho (Jarvis, Slavin), 36. Staal (Burns, Fast). Brankári: Gibson - Kočetkov, strely na bránku: 30:37.



Seattle Kraken - Montreal Canadiens 2:4 (1:1, 1:3, 0:0)



Góly: 16. Wright (Bjorkstrand, Gourde), 40. McCann (Burakovsky) – 13. Kovacevic (Matheson, Dach), 23. Caufield (Suzuki), 23. Anderson (Dvorak, SLAFKOVSKÝ), 39. Pitlick (Edmundson, Evans). Brankári: Jones - Allen, strely na bránku: 33:16.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 12:34 0 1 1 +1 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 14:32 0 0 0 +1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 20:01 0 0 0 0 1 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/