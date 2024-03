NHL: Slafkovský bodoval v siedmom zápase po sebe, asistoval aj Nemec

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský prispel jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu na ľade Seattlu 5:1 v nočnom stretnutí NHL. Bodoval v siedmom zápase po sebe a ziskom 39. bodu v ročníku vyrovnal klubový rekord hráča do 20 rokov zo sezóny 1974/75. Asistenciou sa na víťazstve svojho tímu podieľal aj obranca Šimon Nemec, ktorý prispel k triumfu New Jersey na ľade New Yorku Islanders 4:0. Ukončil tým päťzápasové čakanie na zápis do kanadského bodovania.





Nemec nastúpil v tretej obrannej dvojici s Brendanom Smithom a na ľade strávil 14:51 min - najmenej od vstupu do NHL začiatkom decembra. Do štatistík si pripísal aj dva plusové body a dve trestné minúty. V 2. tretine vybojoval puk v pásme súpera v súboji so skúseným útočníkom Andersom Leeom a po krátkom úniku pred bránku pripravil gólovú pozíciu Alexandrovi Holtzovi, ktorý zvýšil na priebežných 3:0. Brankár "diablov" Kaapo Kähkönen zmaril všetkých 36 striel súpera a pripísal si svoje prvé čisté konto v drese New Jersey a celkovo štvrté v NHL. Islanders nevyužili niekoľko presiloviek a v druhej tretine inkasovali tri góly. "Spravili sme niekoľko chýb, po ktorých sa súper dostal do vedenia 3:0. Vykopali sme si tým veľkú jamu, z ktorej sme sa nevedeli dostať. Nehrali sme dosť dobre na to, aby sme sa dokázali vrátiť do zápasu," povedal tréner NY Islanders Patrick Roy. Práve početná výhoda naštartovala Devils, ktorí v úvode druhej časti otvorili skóre v presilovke o dvoch hráčov. Presadil sa útočník Timo Meier, ktorý neskôr absolvoval aj pästnú výmenu s Leeom po to, čo kapitán domácich kolenom fauloval Nica Hischiera. "Bol to škaredý zákrok, po ktorom som musel zakročiť a vysvetliť mu to. Predtým nám pomohol gól v presilovke. Je dôležité využiť to, zvlášť, keď idete na čerstvý ľad po prestávke," poznamenal Meier.Juraj Slafkovský bol tradične člen elitného útoku Canadiens s Coleom Caufieldom a kapitánom Nickom Suzukim. V 18. minúte prihrávkou v obrannom pásme začal ofenzívnu akciu, ktorá sa skončila prečíslením dvoch proti jednému a gólom Suzukiho, ktorý zvýšil na 3:0. Slafkovský odohral 17:45 min. V drese hostí nebodoval Tomáš Tatar, ktorý odohral vo štvrtej formácii 13:43 min a prezentoval sa troma strelami. Po 39 zápasoch má na konte 13 bodov (7+6), do kanadského bodovania sa nezapísal v šiestom zápase po sebe. Montreal zvíťazil prvýkrát po štyroch prehrách, no je už bez reálnej šance na play off. V tabuľke Východnej konferencie je na predposlednom 15. mieste o skóre za Ottawou. Obranca Kaiden Guhle odohral svoj bodovo najlepší zápas v sezóne, keď už v prvej tretine dosiahol bilanciu gól a dve asistencie: "Bol to jeden z tých zápasov, v ktorom nám išlo všetko. Aj v predošlých zápasoch sme cítili, že sme hrali dobre, no prehrali sme." Seattle prehral ôsmy duel po sebe a tiež je bez reálnej šance na účasť vo vyraďovacej fáze. Na voľnú kartu v Západnej konferencii stráca 14 bodov. "Svoje zápasy musíme odohrať s vášňou a srdcom, hrať jeden pre druhého. To teraz nerobíme. To, čo cítim, je viac než sklamanie. Je ťažké pozerať sa, ako sa nám nedarí. Vždy, keď si obliekame na seba náš dres, musí to pre nás znamenať veľa, no momentálne to tak nevyzerá," povedal tréner Seattlu Dave Hakstol.Nebodoval ani Martin Pospíšil, ktorého Calgary podľahlo na domácom ľade Buffalu 1:4. Slovenský útočník figuroval v prvej formácii Flames, odohral 14:10 min. Calgary prehralo tretí zápas po sebe. Sabres víťazstvom zakončili päťzápasový trip po klziskách súperov, počas ktorého získali druhé víťazstvo. Triumfom v Calgary si napravili chuť po prehre 3:8 na ľade Edmontonu v zápase, v ktorom bol takisto po druhej tretine nerozhodný stav (3:3). "Vtedy sme si to nechali ujsť a súper nám odskočil. V podobnej situácii sme boli dnes večer a vnímali sme to ako vhodnú príležitosť reagovať a napraviť chyby, ktoré sme spravili v minulom zápase. Bol to náročný výlet, čelili sme kvalitným tímom," poznamenal útočník Buffala Tage Thompson. Flames prehrali dva zápasy počas uplynulého víkendu, pred Buffalom nestačili ani na domáci Vancouver, ktorému podľahli 2:4. "Som sklamaný z týchto dvoch viac než kedykoľvek predtým, pretože to mali byť naše víťazné zápasy. Nenašli sme však spôsob, ako to dosiahnuť," povedal tréner Ryan Huska.Hokejisti Tampy Bay bodoval v siedmom stretnutí po sebe, keď na ľade Anaheimu triumfoval 3:2 po predĺžení. Víťazný gól strelil po úniku Anthony Cirelli. Erik Černák nastúpil v prvej obrannej dvojici hostí s Darrenom Radyshom. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no s časom 21:57 bol najvyťaženejší obranca Lightning. Nebodoval ani jeho spoluhráč Nikita Kučerov, ktorý je naďalej najproduktívnejší hráč súťaže. Do kanadského bodovania sa nezapísal prvýkrát po 13 zápasoch, resp. od 20. februára.Z triumfu na ľade súpera sa tešili aj hráči Dallasu, ktorí zvíťazili v Arizone nad domácimi Coyotes 4:2. Bolo to pre nich štvrté víťazstvo po sebe.Hokejistom Floridy stačilo iba 15 striel na presvedčivé víťazstvo na ľade Philadelphie 4:1. Do streleckej listiny sa dvakrát zapísal útočník Sam Reinhart, ktorý prvýkrát v kariére strelil 50 gólov v sezóne. Pre "panterov" to bolo prvé víťazstvo po štyroch prehrách.Rovnaký 50. gólový míľnik sa v nočnom zápase podaril aj útočníkovi Edmontonu Zachovi Hymanovi. Oilers však prehrali na ľade Ottawy 3:5, hoci súpera prestrieľali 36:16. V zápase viedli 3:1, no napokon prehrali druhý duel po sebe, zatiaľ čo Ottawa dosiahla dve trojbodové víťazstvá za sebou prvýkrát od polovice februára. "Chlapci odviedli dobrú prácu. Držali sa svojej hry a našli cestu k víťazstvu. Neustále sa o tom rozprávame. Máme pocit, že sme v tejto sezóne mali veľa zápasov, v ktorých sme hrali dobre a prevýšili súpera, no nedosiahli sme v nich výsledok, aký by sme chceli. Dnes to bolo naopak. Oni (Oilers) sa dostali do vedenia, no my sme mali brankára (Joonas Korpisalo, pozn.), ktorý sa postavil na hlavu a pomohol nám k víťazstvu," poznamenal obranca "senátorov" Jacob Chychrun. Edmonton doplatil na nevyužité príležitosti a príliš ho nepodržal ani brankár Calvin Pickard, ktorý inkasoval štyri góly z 15 striel. "Nevyužili sme príležitosti, ktoré sme mali, najmä McDavidova formácia. Strávili sme veľa času v útočnom pásme a jednoducho sme to dostatočne nevyužili. Sme sklamaní, že sme neodišli s víťazstvom," poznamenal tréner Edmontonu Kris Knoblauch.Útočník Caroliny Jake Guentzel nepremenil trestné strieľanie, no k víťazstvu nad Torontom 2:1 prispel jednou asistenciou a od príchodu z Pittsburgu má na konte 12 bodov vo ôsmich zápasoch. Brankár Frederik Andersen pomohol k triumfu 32 zákrokmi a od nedávneho návratu po zdravotných problémoch so zrážanlivosťou krvi zvíťazil vo všetkých šiestich zápasoch. Počas nich inkasoval iba osem gólov zo 162 striel. "Všetci sme boli trochu nervózni z jeho návratu. Vyzerá však veľmi pokojne, ako vždy. Je to pre nás obrovská pomoc. On je jeden z najlepších brankárov na svete a sme radi, že ho máme," uviedol útočník "hurikánov" Sebastian Aho.Hráči Washingtonu v zostave so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili nad Winnipegom 3:0 a získali dôležité body v boji o play off. Dvoma gólmi k tomu prispel Alexander Ovečkin, jeho tím sa posunul o bod pred Detroit na posledné postupové miesto vo Východnej konferencii. Colorado otočilo duel s Pittsburghom z nepriaznivého stavu 0:4 na 5:4 po predĺžení, po tri body zaznamenali Jonathan Drouin a Nathan MacKinnon.Ovečkin skóroval v piatom stretnutí za sebou a v sezóne má na konte 26 presných zásahov. Washington strelil všetky tri góly v tretej tretine, čisté konto s 27 úspešnými zákrokmi si v jeho drese pripísal brankár Charlie Lindgren. Fehérváry odohral 19:45 min s plusovým bodom, predviedol až deväť hitov a v tejto štatistike bol suverénne najlepší na ľade. Capitals vyhrali piate z uplynulých šiestich stretnutí, Winnipeg si pripísal tretiu prehru po sebe.Pittsburgh ešte po 36 minútach viedol na ľade Colorada 4:0, ale napokon nezastavil víťaznú šnúru domácich, ktorá trvá už deväť zápasov. V predĺžení rozhodol Drouin, v dueli mal bilanciu 2+1. MacKinnon dal gól a dvakrát asistoval a natiahol svoju bodovú šnúru na 18 stretnutí. Celkovo má na konte 122 bodov (44+78) a k lídrovi bodovania súťaže Nikitovi Kučerovovi z Tampy sa priblížil na rozdiel jediného bodu. Za Pittsburgh sa štyrmi bodmi za gól a tri asistencie blysol Sidney Crosby a v sezóne nazbieral už 73 bodov (34+39). Stal sa tak deviatym hráčom histórie NHL, ktorý prekonal 70-bodovú hranicu aspoň v štrnástich sezónach. Pre Colorado to bolo už 9. víťazstvo po sebe a s 97 bodmi je na priebežnej druhej priečke v tabuľke Západnej konferencie o bod za Vancouverom a o skóre pred Dallasom.