Sobota 7.3.2026
07. marca 2026
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, no Montreal prehral v Anaheime 5:6 pp
Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v nočnom stretnutí NHL v drese Montrealu dve asistencie.
Zdieľať
Jeho tím však prehral na ľade Anaheimu 5:6 po nájazdoch.
Slafkovský najprv asistoval v 61. sekunde pri góle Nicka Suzukiho, ktorý vyrovnal na 1:1. Následne bol aj pri presnom zásahu, ktorým Lane Hutson v 4. minúte zvýšil na 2:1. Celkovo si zapísal jednu strelu na bránku a jeden plusový bod. Montreal potom v priebehu piatich minút tretej tretiny otočil z 2:4 na 5:4, no duel dospel do nájazdov, v ktorých v šiestej sérii rozhodol Alexander Killorn. Canadiens si pripísali druhú prehru za sebou, vo Východnej konferencii má piatu najlepšiu bilanciu. Anaheim je na západe štvrtý a zaknihoval druhé víťazstvo po sebe, za ktorým ho potiahol štvorbodový Chris Kreider (1+3).
Tridsaťštyriročný útočník sa postaral aj o vyrovnávajúci gól 42 sekúnd pred koncom tretieho dejstva. „Super, že sme získali dva body. Asi to bol zápas, aký nemajú radi tréneri, ale fanúšikovia áno. Určite tam boli veci, ktoré môžeme do budúcnosti zlepšiť,“ povedal. „Viedli sme päť minút pred koncom a nedokázali sme to uzavrieť. Je to niečo, čo musíme zlepšiť, je to frustrujúce,“ vyhlásil Cole Caufield, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu.
V prvom útoku s ním a kapitánom Nickom Suzukim nastúpil opäť Slafkovský, ktorý mal v závere predĺženia možnosť rozhodnúť. Po samostatnej akcii sa dostal pred bránku domácich, no neprestrčil puk medzi betóny Lukáša Dostála. V 61 dueloch prebiehajúcej sezóny nazbieral už 49 bodov (21+28) a len dva potrebuje na to, aby vyrovnal svoje maximum z uplynulého ročníka (18+33).
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte Dalibor Dvorský a tešil sa z triumfu St. Louis v San Jose 3:2 po predĺžení. Slovenský útočník vystrelil raz na bránku, zapísal dva hity a jeden mínusový bod, odohral necelých 12 minút. Pavol Regenda na strane domácich nebol na súpiske. Blues natiahli sériu víťazstiev na tri stretnutia, na západe sú na 13. priečke. Dva góly vrátane víťazného strelil Robert Thomas. Blues pred uzávierkou prestupov prišli o kapitána Braydena Schenna, ktorý zamieril do New Yorku Islanders, a obrancu Justina Faulka, ktorý prestúpil do Detroitu. „Bolo to veľmi ťažké ráno, ale to je biznis. Chcem sa poďakovať Schennovi a Faulkovi za to, čo pre mňa a veľa chalanov v šatni spravili,“ povedal útočník Blues Jake Neighbours.
Jeden gól domácich strelil Macklin Celebrini, ktorý tak má v 60 zápasoch na konte už 88 bodov (31+57) a patrí mu piata priečka v produktivite celej súťaže. V historickej tabuľke počtu bodov tínedžerov vyrovnal na 10. mieste Pierrea Turgeona (1988/89: 88 bodov v 80 dueloch).
Florida ukončila trojzápasovú sériu prehier víťazstvom na ľade Detroitu 3:1, ktoré zariadil svojím prvým hetrikom v sezóne a šiestym v kariére olympijský víťaz Matthew Tkachuk. Sergej Bobrovskij, o ktorého sa pred uzávierkou trhu zaujímalo viacero tímov, chytil 28 striel súpera. „Neexistuje iný brankár, pred ktorým by sme chceli hrať. On je základ tohto tímu, vďaka nemu mám dva majstrovské prstene,“ uviedol Tkachuk. Alex DeBrincat strelil jediný gól domácich, ktorí prehrali sedem z uplynulých desiatich duelov.
Colorado zvíťazilo na ľade Dallasu 5:4 po predĺžení a nájazdoch, v ktorých rozhodol už v prvej sérii Valerij Ničuškin. Hostí potiahol gólom a troma asistenciami Martin Nečas, jeho kolega z útoku Nathan MacKinnon ma bilanciu 1+2. Avalanche vyhrali štvrtý duel v sérii a na čele Západnej konferencie majú už sedembodový náskok práve pred druhými Stars, ktorí prišli o desaťzápasovú víťaznú sériu. „Strácali na nás šesť, teraz už sedem bodov, takže to bola pre nás veľmi dôležitá výhra. Chceme vyhrať konferenciu aj divíziu a mať výhodu domáceho prostredia v play off. Dúfam, že sa dostaneme až do finále,“ povedal pre nhl.com MacKinnon. Duel nedohral útočník Dallasu Roope Hintz, ktorý ho opustil v druhej tretine po súboji s MacKinnonom.
Aj Vancouver uspel na ľade súpera, v Chicagu triumfoval 6:3 a ukončil tak sedemzápasovú šnúru prehier. Napriek tomu však figuruje jednoznačne na konci celej súťaže. Canucks tesne pred uzávierkou prestupového trhu opustili Conor Garland, David Kampf, Jett Woo aj Tyler Myers. „Rozhodne sme to mali v hlavách. Sme radi, že je to za nami a môžeme sa sústrediť na hru,“ povedal dvojgólový Brock Boeser.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - Florida Panthers 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)
Góly: 31. DeBrincat (Kane, Larkin) - 12. Tkachuk (Verhaeghe), 41. Tkachuk (Reinhart, Marchand), 59. Tkachuk. Brankári: Gibson - Bobrovskij, strely na bránku: 29:23.
Dallas Stars - Colorado Avalanche 4:5 pp a sn (3:2, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)
Góly: 8. Heiskanen (Robertson, Johnston), 11. Johnston (Heiskanen, Robertson), 17. Hryckowian (Bourque), 22. Benn (Hryckowian, Bourque) - 4. Makar (MacKinnon, Nečas), 20. MacKinnon (Nečas, Makar), 29. Nečas (MacKinnon, Landeskog), 60. Ničuškin (Nečas, Nelson), rozh. nájazd: Ničuškin. Brankári: Oettinger - Blackwood (22. Wedgewood), strely na bránku: 21:29.
Chicago Blackhawks - Vancouver Canucks 3:6 (2:3, 1:0, 0:3)
Góly: 2. Donato (Nazar), 12. Michejev (Moore, Bertuzzi), 40. Nazar (Vlasic, Michejev) - 3. O'Connor (Willander, M. Pettersson), 3. DeBrusk (Buium, Elias Pettersson), 7. Blueger (M. Pettersson, Sasson), 43. Boeser (Karlsson, DeBrusk), 59. Sasson, 60. Boeser (Rossi, Hronek). Brankári: Söderblom - Tolopilo, strely na bránku: 23:22.
Edmonton Oilers - Carolina Hurricanes 3:6 (1:2, 1:1, 1:3)
Góly: 11. Hyman (McDavid, Ekholm), 24. Podkolzin, 52. Hyman (Draisaitl, Bouchard) - 12. Gostisbehere (Jarvis, Sebastian Aho), 13. Ehlers, 22. Martinook (Ehlers, Miller), 48. Blake (Miller, Hall), 59. Staal (Miller), 60. Blake (Stankoven, Walker). Brankári: Jarry - Andersen, strely na bránku: 16:32.
Anaheim Ducks - Montreal Canadiens 6:5 pp a sn (2:2, 1:0, 2:3 - 0:0, 1:0)
Góly: 1. Gauthier (Carlsson, Kreider), 12. Gudas (Vatrano, Poehling), 33. LaCombe (Gauthier, Kreider), 41. Carlsson (Kreider, Trouba), 60. Kreider (Trouba, LaCombe), rozh. nájazd: Killorn - 2. Suzuki (Caufield, SLAFKOVSKÝ), 4. Hutson (SLAFKOVSKÝ, Suzuki), 49. Caufield (Dobson, Hutson), 52. Carrier (Evans, Bolduc), 54. Caufield (Dobson, Hutson). Brankári: Dostál - Montembeault, strely na bránku: 33:28.
Vegas Golden Knights - Minnesota Wild 2:4 (0:0, 0:3, 2:1)
Góly: 43. Dorofejev (Eichel, Bowman), 57. Marner (Dorofejev, Hertl) - 26. Zuccarello, 29. Bogosian (Jurov, Trenin), 29. McCarron (Faber, Hughes), 56. Tarasenko (Spurgeon, McCarron). Brankári: Schmid - Gustavsson, strely na bránku: 31:24.
San Jose Sharks - St. Louis Blues 2:3 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 0:1)
Góly: 35. Celebrini (Orlov, Toffoli), 54. Sherwood (Kurashev, Graf) - 7. Snuggerud (Fowler, Holloway), 38. Thomas (Snuggerud, Holloway), 61. Thomas (Broberg, Holloway). Brankári: Nedeljkovic - Binnington, strely na bránku: 25:14.
Slováci v akcii:
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:13 0 2 2 +1 1 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 11:21 0 0 0 -1 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
