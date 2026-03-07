Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 7.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Tomáš
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Šport

07. marca 2026

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová vybojovala bronz v zjazde žien



Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.



Zdieľať
Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová vybojovala bronz v zjazde žien

 

Slovenská paralyžiarka Alexandra Rexová vybojovala prvú medailu pre Slovensko hneď v prvý deň zimných paralympijských hier v Miláne a Cortine d´Ampezzo. Spolu s navádzačkou Sophiou Polákovou získali bronzové medaily v zjazde.


Rexová finišovala na treťom mieste s mankom 4,90 sekundy na víťaznú Veroniku Aignerovú z Rakúska. Striebro si odniesla Chiara Mazzelová z Talianska, ktorá finišovala so stratou 0,48 sekúnd na víťazku.

zimné paralympijské hry 2026 - alpské lyžovanie:

zjazd - ženy:

1. Veronika Aignerová (Rak.) 1:22,55 min, 2. Chiara Mazzelová (Tal.) +0,48 s, 3. Alexandra REXOVÁ, nav. Sophia Poláková (SR) +4,90

UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.

   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, no Montreal prehral v Anaheime 5:6 pp
<< predchádzajúci článok
LeBron James vytvoril nový rekord v počte košov z hry

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 