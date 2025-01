NHL: Slafkovský pomohol asistenciou k triumfu Montrealu, rozhodol Suzuki (video)

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský prispel v noci na utorok v NHL jednou asistenciou k víťazstvu Montrealu nad Vancouverom 5:4 po predĺžení. Bola to jeho 18. asistencia a 22. bod v sezóne. V akcii boli aj ďalší dvaja Slováci, Washington s Martinom Fehérvárym prehral v Buffale 3:4 po nájazdoch a New Jersey s Tomášom Tatarom uspelo na ľade Seattlu 3:2.





Slafkovský nastúpil v prvom útoku Canadiens po boku Colea Caufielda a Nicka Suzukiho a už v 2. minúte sa podieľal na úvodnom góle zápasu. Od mantinelu našiel v strede útočného pásma voľného Caufielda a ten strelou spoza kruhov otvoril skóre. Slovenský krídelník sa bodovo presadil po tom, čo v predošlých dvoch dueloch vyšiel naprázdno. Počas 17:38 min. na ľade si pripísal aj mínusový bod, jednu strelu na bránku, jednu zblokovanú strelu a dva bodyčeky.O triumfe Montrealu rozhodol v 48. sekunde predĺženia v presilovke kapitán Suzuki. Ten mal v zápase bilanciu 1+2, rovnako ako obranca Lane Hutson. Caufield skóroval vo štvrtom dueli v rade a zaznamenal gól a asistenciu. V drese Canucks exceloval J.T. Miller so štyrmi bodmi (2+2), nováčik Jonathan Lekkerimäki si pripísal gól a asistenciu a kapitán Quinn Hughes, ktorý sa vrátil do hry po zranení a štvorzápasovej absencii, nazbieral vo svojom 400. profiligovom zápase dve asistencie. Canadiens potvrdili stúpajúcu formu, vybojovali ôsme víťazstvo z uplynulých desiatich stretnutí.Montreal ešte v polovici stretnutia prehrával 1:3, ale dokázal skóre otočiť. "Učíme sa, ako sa vrátiť do zápasu. Keď nám tečie do topánok, musíme prísť na to, ako to zastaviť. Boli časy, keď sme na to nedokázali reagovať a súper nám ušiel, ale dnes večer to bol z našej strany parádny a vyspelý výkon a fanúšikovia si to museli užiť," vyhlásil Caufield. Jeho spoluhráč Hutson nazbieral 30 bodov v 42 zápasoch v NHL, túto métu dosiahol najrýchlejšie zo všetkých obrancov Canadiens v histórii. Dostal sa pred Chrisa Cheliosa, ktorý na to potreboval 45 duelov. Štvorbodový Miller sa hneval, že Vancouver využil sľubný náskok iba na zisk bodu: "Musíme byť schopní to udržať. Dvojgólový náskok by sme mali vedieť dotiahnuť k víťazstvu. Súper nás zatlačil a my sme na to nemali odpoveď." Lekkerimäki mal dva body, ku Canucks sa pripojil iba v pondelok po povolaní z farmy v Abbotsforde v AHL. Vancouver dal v prostrednej časti dva góly v priebehu 20 sekúnd.Buffalo rozhodlo o svojej výhre nad Washingtonom (4:3) až v nájazdovom rozstrele, rozhodujúci nájazd premenil vo štvrtej sérii J.J. Peterka. Ten skóroval aj v riadnom hracom čase a pripísal si i asistenciu vo svojom 200. dueli v profilige. Dva góly vrátane nájazdového zaznamenal aj Alex Tuch. Sabres ukončili trojzápasovú sériu prehier, no v ich tíme nedohral zápas český útočník Jiří Kulich pre zranenie. Capitals nestačili ani dva góly Toma Wilsona. Martin Fehérváry nastúpil v tretej obrannej dvojici a odohral za hostí 19:18 min. s dvoma hitmi a jednou zblokovanou strelou. John Carlson mal v drese hostí dve asistencie a dostal sa na métu 700 bodov v základnej časti NHL, čo dosiahol ako siedmy americký obranca v histórii. "Pre mňa osobne je to veľký úspech. Celú moju kariéru som mal to šťastie hrať v skvelom tíme a s fantastickými hráčmi. Ako dieťa som o tom nemohol snívať, takže je to niečo výnimočné," povedal 34-ročný zadák pre zámorské médiá.New Jersey triumfovalo v Seattli 3:2 a zastavilo sériu štyroch prehier. Dawson Mercer sa na víťazstve podieľal gólom a asistenciou. Tatar odohral vo štvrtom útoku hostí 8:19 min., zapísal si jednu mínusku. Nebodoval už vo dvanástom stretnutí za sebou, naposledy sa mu to podarilo na konci novembra proti Detroitu. Hosťom pomohol švédsky brankár Jacob Markström 21 zákrokmi, vrátane dvoch kľúčových v tretej perióde. Na víťaznom góle Ondřeja Paláta sa podieľal aj Jack Hughes a bola to jeho 200. asistencia v NHL v 349. zápase. Túto hranicu dosiahol najrýchlejšie v klubovej histórii, predošlý rekordér bol Scott Gomez (351 zápasov).Colorado zdolalo úradujúceho šampióna Floridu 3:1. V domácom drese zažiaril obranca Devon Toews, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. Avalanche potvrdili fazónu, vyhrali sedem z uplynulých ôsmich stretnutí. Mikko Rantanen zavŕšil triumf gólom do prázdnej bránky a natiahol svoju bodovú šnúru na 14 zápasov, čo je jeho kariérové maximum. Jeho kolega z útoku Nathan MacKinnon bodoval vo ôsmich súbojoch v sérii. Brankár domácich Mackenzie Blackwood predviedol 26 úspešných zákrokov. "V defenzíve sme dnes odviedli naozaj skvelú prácu. Bol to tesný zápas a my sme ho zvládli lepšie," tešil sa tréner Colorada Jared Bednar.

NHL - sumáre:



Buffalo Sabres – Washington Capitals 4:3 pp a sn (1:1, 2:1, 0:1 - 0:0)



Góly: 5. Peterka, 22. Tuch, 33. Thompson (Dahlin, Peterka), rozh. nájazd Peterka – 7. Wilson (Chychrun, Strome), 32. Wilson (Protas, Carlson), 56. Protas (Carlson, Dubois). Brankári: Luukkonen - Lindgren, strely na bránku: 27:28







Montreal Canadiens – Vancouver Canucks 5:4 pp (1:1, 1:2, 2:1 - 1:0)



Góly: 2. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Suzuki), 31. Guhle (Carrier, Armia), 43. Dach (Hutson, Suzuki), 47. Hutson, 61. Suzuki (Hutson, Caufield) – 11. Miller (Höglander, Q. Hughes), 24. Miller (Lekkerimäki, Myers), 24. Lekkerimäki (Boeser, Miller), 49. DeBrusk (Miller, Q. Hughes). Brankári: Montembeault - Lankinen, strely na bránku: 24:20







Colorado Avalanche – Florida Panthers 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 39. Toews (Mittelstadt), 49. Toews (Colton, Pärssinen), 59. Rantanen (Toews, MacKinnon) – 16. Verhaeghe (Lundell, J. Boqvist). Brankári: Blackwood - Bobrovskij, strely na bránku: 34:26







Seattle Kraken – New Jersey Devils 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)



Góly: 16. Larsson (Stephenson), 42. Wright (Kakko, McCann) – 8. Mercer (Hischier, Meier), 40. Cotter (Mercer, Kovacevic), 43. Palát (J. Hughes, Hamilton). Brankári: Grubauer - Markström, strely na bránku: 23:29







Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 19:18 0 0 0 0 0 0



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:38 0 1 1 -1 1 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 08:19 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/