Prezident IIHF chce, aby sa Rusko čo najskôr vrátilo na veľké turnaje

Prezident Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF) Luc Tardif chce, aby Rusko mohlo čoskoro opäť hrať na veľkých turnajoch. Podľa francúzskeho funkcionára je však základnou podmienkou ukončenie vojny na Ukrajine.





"Bude zaujímavé sledovať, čo sa stane v najbližších dvoch mesiacoch na Ukrajine. Ukončenia vojenského konfliktu by Rusom pootvorilo dvere na významné športové podujatia vrátane hokejových MS," uviedol Tardif pre kanadské médiá počas MS do 20 rokov v Ottawe.Šéf svetového hokeja tvrdí, že o štarte ruskej 20-ky na nasledujúcich MS tejto vekovej kategórie v Minneapolise sa rozhodne vo februári: "Pre svetový hokej by bolo dobré, keby na významných turnajoch mohli opäť štartovať ruskí i bieloruskí hráči."