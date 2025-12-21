|
Nedeľa 21.12.2025
Archív správ
Denník - Správy
21. decembra 2025
NHL: Slafkovský pomohol Montrealu k triumfu nad Pittsburghom 4:0
Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre.
Slovenskí hokejisti Juraj Slafkovský a Martin Fehérváry sa v noci na nedeľu v NHL zapísali do streleckej listiny. Slafkovský pomohol Montrealu k víťazstvu nad Pittsburghom 4:0, Fehérváryho presný zásah k triumfu Washingtonu nestačil, podľahol doma Detoitu 2:5.
Slafkovský sa presadil v 17. minúte, keď v presilovej hre otvoril skóre. Slovenský útočník dostal presnú prihrávku od Colea Caufielda, ocitol sa voľný medzi kruhmi a presnou strelou prekonal Stuarta Skinnera. „Dostal som puk do dobrej pozície, bol som sám v strede a preto som skúsil vystreliť a som šťastný, že to padlo dnu," povedal Slafkovský po svojom 10. góle v sezóne pre klubový web. Montreal zabodoval naplno v treťom z uplynulých štyroch stretnutí a vo Východnej konferencii má štvrtú najlepšiu bilanciu. V bránke Montrealu zažiaril 21-ročný Jacob Fowler, ktorý chytil 31 striel a zaznamenal prvý shutout v NHL vo svojom štvrtom zápase. „Chytal perfektne, mal viacero výborných zákrokov. Od začiatku je dobrý, teším sa, že mal shutout," dodal Slafkovský. Kapitán Pittsburghu Sidney Crosby vyšiel opäť naprázdno a stále mu tak chýba bod na to, aby vyrovnal klubový rekord Maria Lemieuxa, ktorý nazbieral v drese „tučniakov" 1723 bodov.
Obranca Fehérváry strelil svoj tretí gól v prebiehajúcej sezóne NHL, skóroval v 49. minúte za stavu 4:1 pre hostí z Detroitu. „Nezačali sme tak, ako sme si predstavovali. Boli rýchlejší, vyhrali viac súbojov a ukázali, že majú dobrý tím. Ak s nimi chcete uspieť, treba robiť veci správne, inak dokážu skórovať. Mali sme dobré momenty, keď sme dominovali a vytvárali si šance, ale bolo tam aj veľa slabších chvíľ. Zajtra s nimi hráme ďalší zápas, tentokrát u nich. Musíme viac korčuľovať, vyhrávať súboje, byť dobrý v obrane a verím, že im prehru vrátime," povedal Fehérváry pre klubový web. Washington si pripísal piatu prehru z uplynulých siedmich duelov, stále sa však drží na 3. priečke východu.
Zo Slovákov sa na ľade predstavil ešte útočník Dalibor Dvorský. Do kanadského bodovania sa nezapísal, no hráči St. Louis zvíťazili na ľade Floridy 6:2. Florida vyrovnala z 0:2 na 2:2, ale v poslednej sekunde druhej tretiny vrátil Blues vedenie obranca Justin Faulk a jeho gól bol napokon víťazný. Po tri body zaznamenali Robert Thomas (2+1) a Jonatan Berggren (1+2), dvakrát skóroval Jake Neighbours. Brankár Joeal Hofer kryl 27 striel, Florida prerušila štvorzápasovú víťaznú sériu. „Hrali sme celých 60 minút, to bolo dôležité," povedal tréner Blues Jim Montgomery pre nhl.com. Dvorský bol na ľade 14:10 minúty a mal jeden strelecký pokus.
Hráči New Yorku Rangers zdolali Philadelphiu 5:4 po nájazdoch, hoci prehrávali 1:3 aj 2:4. Domáci Artemij Panarin prispel k obratu dvoma gólmi a v rozstrele premenil rozhodujúci nájazd. Zápas dostal do extračasu Mika Zibanejad, ktorý vyrovnal 2:34 minúty pred koncom tretej tretiny na 4:4. V predĺžení ubránili Rangers dve presilovky hostí. „Som úprimne rád, že sme to napokon vyhrali," povedal Zibanejad, ktorý strelil 115. presilovkový gól v drese Rangers a už len jeden ho delí od vyrovnania klubového rekordu Camilla Henryho a Chrisa Kreidera.
Tim Stützle strelil gól v oslabení, pridal aj dve asistencie a pomohol Ottawe k víťazstvu 6:4 nad Chicagom. Senators uspeli tretíkrát za sebou. Nemecký útočník bodoval v šiestom zápase za sebou, počas tejto série nazbieral 13 bodov. Po dva góly strelili Brady Tkachuk a David Perron, Leevi Merilainen zaznanenal 20 zákrokov. Stützle si pripísal 363. bod v ottawskom drese, v klubovej histórii predstihol Danyho Heatleyho a osamostatnil sa na deviatom mieste. Perron sa stal tretím „senátorom", ktorý strelil dva góly v jednom zápase vo veku 37 a viac rokov. Pred ním to dokázali Daniel Alfredsson (osemkrát) a Alex Kovaľov (trikrát).
Minnesota zdolala Edmonton 5:2 a vyhrala siedmy zápas za sebou. Dva góly strelil Matt Boldy. „Sme na víťaznej vlne a uvedomujeme si to. Keď hráme svoj hokej, tak sme pre súperov veľmi nepríjemní," povedal Boldy. Vladimir Tarasenko mal bilanciu 1+1, po piatich zápasoch sa do zostavy vrátil Mats Zuccarello a zaznamenal dve asistencie. Wild bodovali v 14. domácom zápase za sebou, brankár Filip Gustavsson zaznamenal 28 zákrokov. Kapitán Oilers Connor McDavid strelil jedenásty gól v posledných deviatich dueloch a natiahol bodovú sériu na deväť zápasov. Pri oboch góloch Edmontonu asistoval Leon Draisaitl a ako štvrtý hráč v aktuálnom ročníku sa dostal na métu 5O bodov. Podarilo sa mu to v jedenástej sezóne za sebou, čím vyrovnal klubový rekord Glenna Andersona a Marka Messiera.
Tage Thompson skóroval v šiestom zápase v rade a prispel k víťazstvu Buffala nad NY Islanders 3:2 po nájazdoch. Sabres natiahli víťaznú sériu na päť zápasov. V nájazdoch rozhodol v piatej sérii Josh Norris.
V nájazdoch sa rozhodovalo aj v Bostone, kde Vancouver vyhral 5:4. V siedmej sérii strelil jediný gól v rozstrele Liam Öhgren, ktorý prišiel z Minnesoty ako súčasť výmeny za Quinna Hughesa. Canucks po odchode Hughesa vyhrali štyri zápasy za sebou, darí sa aj Wild a transakcia tak pomohla obom tímom. Dva góly a asistenciu zaznamenal za hostí Linus Karlsson. Za domácich skóroval Morgan Geekie, ktorý dal 25. gól v sezóne a je druhý najlepší strelec ligy za Nathanom MacKinnonom z Colorada (28). Geekie strelil 50. gól v tomto kalendárnom roku, čo po Davidovi Pastrňákovi a Camovi Neelymu dokázal ako tretí hráč Bostonu za uplynulých 40 rokov.
Jake Guentzel strelil dva góly v tretej tretine a Tampa Bay zdolala Carolinu 6:4. Jednu asistenciu zaznamenal Nikita Kučerov a v štvrtom kalendárnom roku zaznamenal 110 bodov v základnej časti. Na druhom mieste v histórii spomedzi hráčov narodených mimo Severnej Ameriky vyrovnal zápisy Jariho Kurriho a Petra Šťastného. Lepší sú len Draisaitl a Jaromír Jágr, ktorým sa to podarilo v piatich rokoch.
Toronto prehralo v Nashville 3:5 a za kratší koniec ťahalo v štvrtom z posledných piatich zápasov. Rozdielový gól strelil v tretej tretine Luke Evangelista. Dva góly a asistenciu zaznamenal Mikael Backlund, jeho Calgary zdolalo Vegas 6:3. Doma uspel aj Anaheim, keď o víťazstve 4:3 nad Columbusom rozhodol 3:29 minúty pred koncom Pavel Minťukov. Seattle vyhral v San Jose 4:2 a ukončil sériu štyroch prehier. Brankár Joey Daccord zaznamenal 35 zákrokov.
NHL - sumáre:
Washington Capitals - Detroit Red Wings 2:5 (0:1, 1:3, 1:1)
Góly: 31. Protas (Wilson, Sandin), 49. FEHÉRVÁRY (Chisholm, Strome) - 2. J. Leonard (Edvinsson, Copp), 22. J. van Riemsdyk (Seider, Copp), 26. Söderblom (Kasper, Johansson), 31. Seider, 58. Larkin (Edvinsson). Brankári: Thompson - Gibson, strely na bránku: 26:42.
New York Rangers – Philadelphia Flyers 5:4 pp a sn (1:0, 1:4, 2:0 - 0:0, 1:0)
Góly: 20. Panarin (Zibanejad), 33. Panarin, 50. Trocheck (Miller, Perreault), 58. Zibanejad (Morrow, Cuylle), rozh. nájazd Panarin - 27. Sanheim (Barkey, Mičkov), 28. Tippett (Barkey, York), 31. Zegras (Drysdale, Cates), 35. Abols (Sanheim). Brankári: Šesťorkin - Ersson, strely na bránku: 27:32.
Minnesota Wild - Edmonton Oilers 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)
Góly: 4. Boldy, 11. Boldy (Hughes, Zuccarello), 20. Hartman (Middleton, Zuccarello), 50. Tarasenko (Trenin), 59. Sturm (Tarasenko, Johansson) - 14. Mangiapane (Bouchard, Draisaitl), 19. McDavid (Draisaitl, Hyman). Brankári: Gustavsson - Pickard, strely na bránku: 37:30.
Ottawa Senators - Chicago Blackhawks 6:4 (1:0, 2:3, 3:1)
Góly: 7. Tkachuk (Kleven, Stützle), 29. Stützle, 35. Tkachuk (Chabot), 42. Perron (Giroux, Zetterlund), 46. Perron (Stützle, Lycksell), 57. Zetterlund (Greig, Giroux) - 22. Michejev (Kaiser, Greene), 30. Burakovsky (Greene, Levšunov), 39. Michejev (Donato, Moore), 48. Lardis (Vlasic). Brankári: Merilainen - Söderblom, strely na bránku: 40:24.
Buffalo Sabres - New York Islanders 3:2 pp a sn (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 1:0)
Góly: 2. Dahlin (Lyon), 29. Thompson (Doan, Krebs), rozh. náj. Norris - 40. Barzal (Lee, Holmström), 60. Heineman (Barzal, Schaefer). Brankári: Lyon - Rittich, strely na bránku: 32:34.
Florida Panthers - St. Louis Blues 2:6 (0:1, 2:2, 0:3)
Góly: 28. Greer (Boqvist, Jones), 33. Reinhart (Marchand, Bennett) - 10. Neighbours (Fowler, Stenberg), 22. Berggren (Bučnevič, Thomas), 40. Faulk (Berggren), 53. Neighbours (Stenberg, Schenn), 53. Thomas (Bučnevič, Berggren), 57. Thomas. Brankári: Tarasov - Hofer, strely na bránku: 29:31.
Boston Bruins - Vancouver Canucks 4:5 pp a sn (1:1, 2:1, 1:2 - 0:0, 0:1)
Góly: 9. Geekie (McAvoy, Lindholm), 30. Zacha (Zadorov, Mittelstadt), 33. Jeannot (Kastelic, Minten), 57. Peeke (Chusnutdinov, Geekie) - 20. Sasson (Öhgren, Karlsson), 25. Karlsson (Kane, Hronek), 44. Karlsson (Rossi), 48. Öhgren (Pettersson, DeBrusk), rozh. náj. Öhgren. Brankári: Swayman - Lankinen, strely na bránku: 42:22.
Montreal Canadiens - Pittsburgh Penguins 4:0 (2:0, 1:0, 1:0)
Góly: 17. SLAFKOVSKÝ (Caufield, Suzuki), 19. Beck (Gallagher, Hutson), 33. Anderson (Kapanen), 58. Anderson. Brankári: Fowler - Skinner, strely na bránku: 21:31.
Nashville Predators - Toronto Maple Leafs 5:3 (0:1, 2:1, 3:1)
Góly: 25. Haula (Josi, Stamkos), 40. Wilsby (O'Reilly), 50. Evangelista (Skjei), 59. Stamkos (Forsberg), 60. Smith (Skjei, McCarron) - 2. Roy (McMann, Robertson), 32. Tavares (Maccelli, McCabe), 60. McMann (Robertson, Cowan). Brankári: Saros - Woll, strely na bránku: 34:22.
Tampa Bay Lightning - Carolina Hurricanes 6:4 (0:3, 3:0, 3:1)
Góly: 21. Goncalves (James, Crozier), 22. Point (D'Astous, Kučerov), 37. Finley (James, Gourde), 44. McDonagh (Holmberg, D'Astous), 47. Guentzel (Moser, Paul), 60. Guentzel (McDonagh) - 3. Robinson (Staal), 4. Blake (Ehlers, Gostisbehere), 13. Nadeau (Stankoven), 43. Svečnikov (Jankowski, Kotkaniemi). Brankári: Vasilevskij - Kočetkov, strely na bránku: 29:22.
Anaheim Ducks - Columbus Blue Jackets 4:3 (2:1, 1:1, 1:1)
Góly: 3. Granlund (Zellweger, Vatrano), 3. Trouba (Poehling, Killorn), 34. McTavish (Johnston), 57. Minťukov (Granlund, Gudas) - 6. Voronkov (Coyle, Werenski), 24. Marchment (Severson, Provorov), 53. Werenski (Mateychuk, Johnson). Brankári: Dostál - Merzlikinš, strely na bránku: 28:26.
Calgary Flames - Vegas Golden Knights 6:3 (3:1, 2:1, 1:1)
Góly: 4. Backlund (Coleman, Zary), 9. Klapka (Kuznecov, Weegar), 16. Lomberg (Zary, Beecher), 29. Backlund (Weegar, Zary), 33. Farabee (Weegar), 60. Huberdeau (Backlund, Coleman) - 11. Smith (Stone, Whitecloud), 35. Korczak (Marner, Hertl), 57. Stone (Hanifin, Marner). Brankári: Cooley - Schmid, strely na bránku: 26:37.
San Jose Sharks - Seattle Kraken 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
Góly: 32. Gaudette (Chernyshov, Celebrini), 41. Graf - 27. Tolvanen, 42. Evans, 45. Lindgren (Stephenson, Gaudreau), 59. Stephenson (Tolvanen, Daccord). Brankári: Askarov - Daccord, strely na bránku: 37:32.
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 19:47 1 0 1 +1 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 16:33 1 0 1 +1 2 0
Dalibor Dvorský (St. Louis) 14:10 0 0 0 0 1 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
