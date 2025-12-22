|
|Správy
|Reality
|Video
|TV program
|TV Tipy
|Práca
|
Pondelok 22.12.2025
|Autobazár
|Dovolenka
|Výsledky
|Kúpele
|Lacné letenky
|Lístky
|
Meniny má Adela
|Ubytovanie
|Nákup
|Horoskopy
|Počasie
|Zábava
|Kino
|Úvodná strana
|Včera Archív správ Nastavenia
|
|Kontakt
|Inzercia
|
|Denník - Správy
|
|
|Prílohy
|
|
|Pridajte sa
|
|
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.
|
|Mobilná verzia
|
22. decembra 2025
NHL: Slafkovský dvakrát asistoval, Montreal prehral v Pittsburghu
Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehérváry, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2:3 po predĺžení.
Zdieľať
Hokejisti Montrealu prehrali v noci na pondelok v NHL na ľade Pittsburghu 3:4 po nájazdoch. Slovenský útočník v drese Canadiens Juraj Slafkovský zaznamenal dve asistencie.
Slafkovský asistoval pri góle Olivera Kapanena v 8. minúte a otvoril skóre duelu, neskôr bol aj pri presnom zásahu Ivana Demidova na 2:2 v 24. minúte. V nájazdoch však rozhodol o dvoch bodoch pre Pittsburgh Rickard Rakell. Za Penguins si gól a asistenciu pripísal Sidney Crosby a dostal sa tak do čela historickej tabuľky kanadského bodovania tímu. Na konte má 1724 bodov a prekonal Maria Lemieuxa. „On a Mario sú Pittsburgh Penguins. Teraz sú obaja na vrchole a je vidieť, že pre neho to veľa znamená. Takisto pre celý klub, mesto aj súťaž. Pre nás je skvelé, že sme dokázali vyhrať v stretnutí, keď sme spolu s ním oslavovali tento míľnik,“ uviedol podľa nhl.com útočník „tučniakov“ Bryan Rust.
„Habs“ najskôr viedli, od polovice prvej tretiny však doťahovali. Duel dokázal poslať do predĺženia v 45. minúte obranca Noah Dobson. Slafkovský si pripísal primárne asistencie pri góloch Kapanena aj Ivana Demidova. Fínskemu útočníkovi nabil pred prázdnu bránku, po tom čo sa uvoľnil v útočnom pásme. Druhou gólovou prihrávkou potvrdil svoj výborný prehľad v hre, keď najskôr vypracoval šancu Kapanenovi, ktorý trafil len do brankára Artursa Šilovsa. Slafkovský sa zhostil odrazeného puku pri bočnom mantineli a krížnou prihrávkou cez os útočného pásma našiel voľného Demidova, ktorý už skóroval. „Niekedy sme neboli dokonalí v našom obrannom pásme. Bojovali sme, podarilo sa nám vrátiť do hry a mali sme šance na víťazstvo. Skúsili sme to, ale možno sme niektoré situácie nevyriešili dostatočne dobre. Pittsburgh má výborných hráčov a dokázal streliť góly. Máme ešte jeden zápas pred vianočnou prestávkou a verím, že ho vyhráme,“ povedal Slafkovský v rozhovore pre klubový web Canadiens. Na konte mal aj dva plusové body, odohral 21:13 min.
Zo Slovákov sa na ľade predstavil aj obranca Martin Fehérváry, no z triumfu sa netešil. Washington prehral v Detroite 2:3 po predĺžení, v čase 64:36 rozhodol Moritz Seider. Capitals sa síce ujali vedenia v 15. minúte po presnom zásahu Ethena Franka, ale v priebehu piatich minút sa podarilo Detroitu otočiť po góloch Lucasa Raymonda a Johna Leonarda. Hostia v záverečnej 20-minútovke tlačili, necelých desať minút pred koncom sa opäť presadil Frank a poslal duel do predĺženia. Už keď to vyzeralo, že o osude stretnutia rozhodnú samostatné nájazdy, skóroval 24 sekúnd pred koncom domáci Seider. Pre Washington to bola piata prehra z ostatných šiestich duelov, v sobotu nestačili na rovnakého súpera doma (2:5). Detroit naopak zaknihoval štvrtú výhru z predošlých piatich zápasov.
Stále bez zraneného slovenského obrancu Šimona Nemca prehrali hráči New Jersey s Buffalom 1:3. Jediný gól „diablov“ strelil uzdravený útočník Jack Hughes, ktorý sa vrátil do zostavy po viac ako piatich týždňoch. Dvadsaťštyriročný center poslal svoj tím do vedenia v deviatej minúte, Sabres však v prostrednej časti hry otočili zásluhou Josha Norrisa a Zacha Bensona. Gólovú poistku pridal dve minúty pred záverečnou sirénou do prázdnej bránky Peyton Krebs. „Šable“ vyhrali šiesty duel za sebou a vylepšili si postavenie v Západnej konferencii. Vďaka bodovým ziskom sa vyšplhali na 14. miesto, no posledný Columbus je od nich vzdialený iba na rozdiel štyroch bodov. „Počas tejto série vidíme našu vôľu a túžbu. Myslím si, že tento tím má veľa kvality a myslím si, že ide len o to, aby sme boli každý večer konzistentní. To sa nám v tomto období darí a prináša to výsledky,“ povedal Benson.
Svoju sériu víťazstiev predĺžili na päť duelov hráči Colorada triumfom 5:1 na ľade Minnesoty. Svojmu súperovi tým prerušili víťazné ťaženie, ktoré trvalo sedem stretnutí. Dvojgólový bol ofenzívny ťahúň Colorada Nathan MacKinnon, Cale Makar aj Brock Nelson sa blysli bilanciou 1+2.
Štvrtý duel za sebou vyhrala Ottawa, na ľade Bostonu sa jej podarilo uspieť presvedčivo 6:2. Hostia strelili po tri góly v prvej a druhej tretine, dva góly a jednu asistenciu mal na konte švédsky útočník Fabian Zetterlund, tri body mali aj jeho spoluhráči Drake Batherson a Dylan Cozens (obaja 1+2).
Formu hľadá Winnipeg, ktorý prehral štvrtý zápas za sebou - tentoraz na ľade Utahu 3:4 po predĺžení. Jets prehrávali už 0:3, no duel dokázali poslať aspoň do extračasu. Stalo sa tak najmä vďaka dvojgólovému Kyleovi Connorovi. Jeho prvý presný zásah v stretnutí bol zároveň jeho v poradí 300. v NHL. Podarilo sa mu to ako tretiemu hráčovi v histórii organizácie Jets/Atlanta Trashers po Markovi Scheifelem (353) a bývalom útočníkovi Iľjovi Kovaľčukovi (328). „Je to skvelý míľnik. Raz keď sa obzriem za kariérou, práve na tieto momenty si spomeniem. Za stavu 0:3 sme si uvedomovali, že vieme byť lepší,“ poznamenal Connor.
Pokračuje bodová žatva Connora McDavida. Kanadský útočník sa gólom a asistenciou podieľal na triumfe Edmontonu nad Vegas 4:3. Priebežne najproduktívnejší hráč tejto sezóny bodoval v desiatom stretnutí za sebou, z toho až osemkrát zaznamenal dva a viac bodov. Celkovo počas série nazbieral 26 bodov (12+14).
Štvrtý duel po sebe zvládol víťazne Dallas, ktorý zdolal Toronto 5:1. Súboj druhého najsilnejšieho tímu na západe s druhým najhorším na východe bol nerozhodnutý až do 53. minúty. Maple Leafs živili nádej na zisk bodov po kontaktnom presnom zásahu Scotta Laughtona, stratu bodov však rezolútne odmietli tromi gólmi Jamie Benn, Marvik Bourque a Justin Hryckowian.
NHL - sumáre:
Detroit Red Wings - Washington Capitals 3:2 pp (0:1, 2:0, 0:1 - 1:0)
Góly: 29. Raymond (Sandin-Pellikka, Finnie), 34. Leonard (DeBrincat, Copp), 65. Seider (Copp, Finnie) - 15. Frank (Strome), 51. Frank (Carlson, Strome). Brankári: Talbot - Lindgren, strely na bránku: 27:33.
Minnesota Wild - Colorado Avalanche 1:5 (0:1, 0:2, 1:2)
Góly: 46. Hartman (Brodin, Kaprizov) – 19. Nečas (C. Makar, Landeskog), 34. MacKinnon (Nelson, C. Makar), 39. C. Makar (Nelson, Landeskog), 56. Nelson (Girard, Ničuškin), 58. MacKinnon (D. Toews, Ničuškin). Brankári: Wallstedt - Blackwood, strely na bránku: 29:42.
Boston Bruins - Ottawa Senators 2:6 (1:3, 1:3, 0:0)
Góly: 20. Pastrňák (Zacha, McAvoy), 35. Eyssimont (McAvoy, Chusnutdinov) – 2. Batherson (Jensen, Cozens), 14. Giroux (Batherson, Cozens), 17. Zetterlund (Chabot, Perron), 27. Stützle (B. Tkachuk, Zetterlund), 28. Cozens (Batherson, Perron), 38. Zetterlund (Halliday, Giroux). Brankári: Swayman - Meriläinen, strely na bránku: 20:28.
Dallas Stars - Toronto Maple Leafs 5:1 (1:0, 0:0, 4:1)
Góly: 19. J. Robertson (Bäck, Faksa), 46. Steel (Ljubuškin, Rantanen), 53. Benn (Heiskanen, Lindell), 58. Bourque (Lindell, Oettinger), 60. Hryckowian (Harley, Petrovic) – 49. Laughton (Rielly). Brankári: Oettinger - Hildeby, strely na bránku: 22:28.
Nashville Predators - New York Rangers 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)
Góly: 31. F. Forsberg (O'Reilly, Wilsby), 60. Stamkos (C. Smith, O'Reilly) – 60. Brodzinski (T. Raddysh). Brankári: Annunen - Quick, strely na bránku: 32:17.
New Jersey Devils - Buffalo Sabres 1:3 (1:0, 0:2, 0:1)
Góly: 9. J. Hughes (Mercer, White) – 23. Norris (Dahlin, Power), 37. Benson (McLeod, Quinn), 58. Krebs (McLeod). Brankári: Allen - Luukkonen, strely na bránku: 27:25.
Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 4:3 pp a sn (2:1, 1:1, 0:1 - 0:0)
Góly: 8. Crosby (E. Karlsson, Rakell), 13. Rakell (Rust, Crosby), 32. Acciari (Letang, Šilovs), rozh. náj. Rakell – 8. O. Kapanen (SLAFKOVSKÝ, Demidov), 24. Demidov (SLAFKOVSKÝ, O. Kapanen), 45. Dobson (Blais, Matheson). Brankári: Šilovs - Dobeš, strely na bránku: 31:25.
Utah Mammoth - Winnipeg Jets 4:3 pp (2:0, 1:1, 0:2 - 1:0)
Góly: 6. Crouse (Guenther, Hayton), 10. Peterka (Keller, Schmaltz), 24. Kerfoot (Durzi, Sergačov), 61. Keller (Guenther, Sergačov) – 32. Connor (Scheifele, Vilardi), 56. Connor (Morrissey, Scheifele), 56. M. Barron (Pearson). Vejmelka - Hellebuyck, strely na bránku: 22:26.
Edmonton Oilers - Vegas Golden Knights 4:3 (2:0, 2:1, 0:2)
Góly: 10. McDavid (Draisaitl, Regula), 15. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 23. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 28. Hyman (Nurse, Nugent-Hopkins) – 33. Hertl (Marner, Hanifin), 44. Dorofejev (Hertl, Hanifin), 46. Marner (Hertl, Hanifin). Brankári: Ingram - Hart, strely na bránku: 21:29
Slováci v akcii:
Martin Fehérváry (Washington) 19:07 0 0 0 +2 1 0
Juraj Slafkovský (Montreal) 21:13 0 2 2 +2 0 0
/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Individuálne štatistiky - McDavid vďaka bodovej sérii predstihol MacKinnona
Individuálne štatistiky v základnej časti zámorskej hokejovej NHL k 22. decembru 2025:
1. Connor McDavid (Edmonton) 37 23 39 62
2. Nathan MacKinnon (Colorado) 35 30 31 61
3. Macklin Celebrini (San Jose) 36 18 36 54
4. Leon Draisaitl (Edmonton) 37 17 35 52
5. Mikko Rantanen (Dallas) 36 14 35 49
6. Martin Nečas (Colorado) 35 16 31 47
7. Connor Bedard (Chicago) 31 19 25 44
8. Jason Robertson (Dallas) 37 23 21 44
9. Nikita Kučerov (Tampa Bay) 31 13 30 43
10. Mark Scheifele (Winnipeg) 35 17 26 43
............................................
121. Juraj SLAFKOVSKÝ (Montreal) 36 10 13 23
180. Šimon NEMEC (New Jersey) 31 7 11 18
najlepší strelci: 1. MacKinnon 30 gólov, 2. Morgan Geekie (Boston) 25, 3. McDavid 23, 4. Robertson 23, 5. Kirill Kaprizov (Minnesota) 22, 6. Matt Boldy (Minnesota) 22, 7. Sidney Crosby (Pittsburgh) 20, 8. Brad Marchand (Florida) 20, 9. Alex DeBrincat (Detroit) 20, 10. Bo Horvat (NY Islanders) 19,..., 105. SLAFKOVSKÝ 10
Štatistiky Slovákov - líder Slafkovský má na konte 23 bodov
Štatistiky slovenských hokejistov v základnej časti zámorskej NHL k 22. decembru 2025:
1. Juraj Slafkovský (Montreal) 36 10 13 23 +3 71 20
2. Šimon Nemec (New Jersey) 31 7 11 18 +4 50 16
3. Martin Fehérváry (Washington) 36 3 8 11 +12 40 17
4. Dalibor Dvorský (St. Louis) 27 5 2 7 -7 36 6
5. Samuel Honzek (Calgary) 18 2 2 4 +1 22 2
6. Erik Černák (Tampa Bay) 19 0 4 4 0 13 21
7. Pavol Regenda (San Jose) 2 2 0 2 -2 4 0
/za menom a klubovou príslušnosťou nasledujú počet odohratých zápasov, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/
Prečítajte si tiež
NHL: Slafkovský pomohol Montrealu k triumfu nad Pittsburghom 4:0