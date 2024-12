NHL: Slafkovský sa podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu

Hokejisti Washingtonu v zostave aj so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym zvíťazili v noci na nedeľu na ľade Toronta 5:2 v NHL. Návrat do zostavy po viac ako mesačnej pauze oslávil 869. gólom v kariére Alexander Ovečkin. V tabuľke Východnej konferencie sú Capitals na 2. mieste o bod za New Jersey a majú o štyri stretnutia menej. Devils aj s Tomášom Tatarom vo štvrtom útoku prehrali na ľade Caroliny 2:5. Z víťazstva sa tešilo trio Juraj Slafkovský, Martin Pospíšil a Erik Černák.



Slafkovský sa podieľal asistenciou na víťazstve Montrealu na ľade Floridy 4:0, bodoval v treťom zápase za sebou a v štvrtom z posledných piatich. Pripísal si 20. bod (4+16) v 32 zápasoch sezóny, keď v 55. minúte potiahol puk po ľavej strane a pred bránkou našiel rozbehnutého Colea Caufielda, ktorý uzavrel skóre. Dva góly strelil Kirby Dach a jeden Jake Evans. Slafkovský odohral dokopy 14:34 minút a pripísal si aj jednu strelu na bránku a jeden plusový bod. Hrdinom zápasu bol český brankár Jakub Dobeš, ktorý zažil perfektný debut v NHL. Vo svojom prvom zápase za Montreal vychytal čisté konto, keď chytil 34 striel a stal sa štvrtým brankárom v histórii Canadiens a prvým Čechom, ktorý v debute v profilge zaznamenal shutout. “Hokej je nepredvídateľný. Musíte tvrdo pracovať a ísť stále naplno. Som veľmi rád, ako to dopadlo,” povedal 23-ročný brankár pre nhl.com. “Chalani odviedli predo mnou skvelú prácu. Mám pocit, že som videl každý puk a to vám dodáva sebavedomie,” dodal. Dobešovi k úspešnému debutu blahoželal aj legendárny brankár Montrealu Carey Price. "Veľká gratulácia Jakub. Som šťastný, keď vidím takéto momenty," napísal Price na sociálnej sieti x.



Montreal si vybral Dobeša v 5. kole draftu v roku 2020, no šancu v prvom tíme dostal až teraz a využil ju naplno. Čisté konto proti obhajcovi Stanley Cupu v debute v NHL pred Dobešom vychytali len Daren Puppa (1.11.1985 za Buffalo proti Edmontonu) a Hal Winkler (16.11.1926 za NY Rangers proti Montrealu Maroons). Shutout pri debute v bránke Canadiens pred Dobešom zaznamenali len Bob Perreault (1955), Wayne Thomas (1973) a Yanni Danis (2005). Canadiens uspeli vo štvrtom z uplynulých piatich stretnutí, na východe im patrí 14. priečka s 33 bodmi.



Tampa Bay si doma pripísala triumf nad New Yorkom Rangers 6:2. V drese Lightning sa predstavil aj slovenský obranca Erik Černák, ktorý bol na ľade 16:04 minúty, ale nebodoval. V prvej tretine dostal trest na dve minúty za hákovanie, pri jeho vylúčení dostal “blesky” do vedenia 2:1 obranca Ryan McDonagh. Tampa dala dva góly v početnej nevýhode, ten druhý strelil Anthony Cirelli. Gólom a dvoma asistenciami sa na víťazstve podieľali Brayden Point a Nikita Kučerov. Švédsky obranca Victor Hedman nastúpil na 1083. zápas za Lightning a dostal sa na prvé miesto v klubovej histórii pred Stevena Stamkosa. Rangers sa stále trápia, prehrali šesť z posledných siedmich duelov. Brankár Igor Šesťorkin inkasoval päť gólov a v druhej tretine ho vystriedal Jonathan Quick. “Prežívame frustrujúce obdobie. V lige sa počítajú víťazstvá, ale prehrávame jeden zápas za druhým a je ťažké tu sedieť a snažiť sa hovoriť dobré veci. Musíme nájsť cestu k víťazstvám,” povedal tréner “jazdcov” Peter Laviolette. Rangers vyslali na domácu bránku 44 striel, ale medzi žrďami žiaril Andrej Vasilevskij. “Vyhrali sme 6:2, ale na ľade to nevyzeralo na hladké víťazstvo. Ustáli sme náročné momenty, skvelým výkonom nás podržal brankár a zvládli sme špeciálne situácie. Je však toto recept na postup do play off a ísť ďaleko? Nie,” dodal kouč Tampy Jon Cooper.



Ovečkin uzavrel do prázdnej bránky víťazstvo Washingtonu v Toronte 5:2 a skóroval pri svojom návrate na ľad. Kapitán Capitals vynechal pre zlomeninu nohy 16 zápasov, nehral od 18. novembra. Bol to jeho 869. gól v kariére a už len 25 mu chýba aby vyrovnal zápis rekordéra NHL Waynea Gretzkého (894). “Góly sa v tejto lige strieľajú ťažko, aj keď do prázdnej bránky. Keď si to chcete skúsiť, zoberte si korčule a zahrajte si v situácii piatich proti šiestim,” zavtipkoval Ovečkin, ktorý strelil 60. gól do opustenej bránky (najviac v histórii). Pre 39-ročného ruského krídelníka bola 16-zápasová absencia najdlhšou v kariére. Od príchodu do NHL v sezóne 2005-06 vynechal len 59 duelov. Fehérváry bol na ľade 20 minút a 44 sekúnd, zaznamenal dva mínusové body a tri hity. Capitals čaká ďalší zápas už v nedeľu v Detroite.



Flames vyhrali v San Jose 3:1, keď dvakrát skóroval Jonathan Huberdeau a ďalší gól pridal Mikael Backlund. Slovenský útočník Pospíšil bol na ľade 16:14 minúty, mal dva plusové body, tri strely na bránku a rozdal tri hity. “Bol to tesný zápas, ale páčil sa mi náš výkon. Hrali sme solídne 50 minút, v závere prišiel očakávaný tlak, ale podržal nás brankár,” povedal tréner Flames Ryan Huska. V bránke “plameňov” zaznamenal 21 zákrokov Dustin Wolf. Jediný gól Sharks strelila draftová jednotka 2024 Macklin Celebrini, “žraloci” prehrali siedmy zápas za sebou.



Caroline pomohol k víťazstvu nad New Jersey tromi bodmi Jack Roslovic, ktorý strelil dva góly a pridal asistenciu. Tréner Hurricanes Rod Brind’Amour zaznamenal 300. víťazstvo vo 488. zápase a prekonal rekord NHL, ktorý doteraz držal Bruce Boudreau (496). Útočník “diablov” Timo Meier dostal v tretej tretine trest na 5+DKZ za faul na Martina Nečasa. Český útočník zamieril do šatne, ale zápas dohral. Tatar bol na ľade 9 a pol minúty a zaznamenal až päť hitov.



Obranca Vince Dunn dokonal druhým gólom v zápase skvelý obrat Seattlu vo Vancouveri, kde Kraken vyhrali 5:4 po predĺžení. Domáci Canucks viedli 4:1, ale hostia v poslednej päťminútovke vyrovnali a vynútili si extračas. Kraken zastavili sériu piatich prehier. “Vyhrabali sme sa z veľkej diery, potrebovali sme toto víťazstvo,” povedal Dunn. Canucks prvýkrát v histórii prehrali zápas, v ktorom v poslednej päťminútovke viedli o tri góly. Seattle sa stal tretím tímom, ktorý v základnej časti takto otočil duel. Predtým sa to podarilo Montrealu Canadiens (2014) a San Jose Sharks (2024). Dva góly Kraken strelil Jaden Schwartz a dostal sa na métu 500 bodov. Za domácich skóroval dvakrát Brock Boeser.



Boston zdolal Columbus 4:0, druhé čisté konto v sezóne a štrnáste v kariére zaznamenal Jeremy Swayman, keď kryl 18 striel. Morgan Geekie mal bilanciu 1+1, skórovali aj Justin Brazeau, David Pastrňák a Cole Koepke. Hokejisti Los Angeles vyhrali doma šiestykrát za sebou, keď zdolali Edmonton 4:3 po predĺžení. Víťazný gól, svoj druhý v zápase strelil Quinton Byfield. Edmontonskí útočníci Connor McDavid a Leon Draisaitl zaznamenali po asistencii a bodovali v desiatom zápase za sebou. McDavid má v kariére už šestnástu desaťzápasovú bodovú sériu, čím prekonal Guya Lafleura a dostal sa na druhé miesto v histórii. Na čele je Gretzky (31).



Winnipeg otočil doma duel s Ottawou z 0:2 na 4:2 a vyhral tretíkrát za sebou. Nikolaj Ehler strelil dva góly a pridal asistenciu. Philadelphia zvíťazila v Anaheime 3:1, v piatom zápase za sebou skóroval Noah Cates. Tréner “letcov” John Tortorella v tretej tretine “posadil” nováčika Matveja Mičkova. Casey Cizikas a Anders Lee pomohli NY Islanders k víťazstvu nad Pittsburghom 6:3.

NHL - sumáre:

Florida Panthers - Montreal Canadiens 0:4 (0:0, 0:3, 0:1)



Góly: 22. Dach (Newhook, Guhle), 34. Dach (Newhook), 38. Evans, 55. Caufield (SLAFKOVSKÝ). Brankári: Knight - Dobeš, strely na bránku: 34:25.

Anaheim Ducks - Philadelphia Flyers 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)



Góly: 36. Terry (Gudas, LaCombe) - 25. Cates (Brink, York), 46. Frost (Laughton), 58. Farabee. Brankári: Dostál - Ersson, strely na bránku: 33:25.

Los Angeles Kings - Edmonton Oilers 4:3 pp (2:1, 0:2, 1:0 - 1:0)



Góly: 13. Byfield (Foegele, Clarke), 18. Foegele (Spence, Byfield), 43. Jeannot (Spence, Foegele), 64. Byfield (Danault, Kempe) - 10. Kapanen (Brown, Emberson), 24. Nugent-Hopkins (McDavid, Hyman), 32. Arvidsson (Podkolzin, Draisaitl). Brankári: Kuemper - Skinner, strely na bránku: 29:28.

Vancouver Canucks - Seattle Kraken 4:5 pp (1:0, 2:1, 1:3 - 0:1)



Góly: 17. Boeser (DeBrusk, Miller), 29. Garland (Blueger, Soucy), 36. Boeser (Soucy, Heinen), 44. DeBrusk (Miller, Forbort) - 22. Beniers (Oleksiak), 56. Schwartz (Dunn, Sprong), 59. Dunn, 60. Schwartz (Bjorkstrand), 63. Dunn. Brankári: Demko - Grubauer, strely na bránku: 22:29.

Boston Bruins - Columbus Blue Jackets 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Góly: 3. Brazeau (Carlo, Lohrei), 27. Geekie, 29. Pastrňák (Geekie, Zacha), 47. Koepke. Brankári: Swayman - Tarasov, strely na bránku: 28:18.

Carolina Hurricanes - New Jersey Devils 5:2 (0:0, 1:1, 4:1)



Góly: 40. Orlov (Walker, Jarvis), 42. Aho (Roslovic), 51. Blake (Kotkaniemi, Burns), 53. Roslovic (Jarvis, Walker), 57. Roslovic (Aho, Jarvis) - 23. Cotter, 42. Palát (Bratt, Hamilton). Brankári: Tokarski - Allen, strely na bránku: 41:23.

Tampa Bay Lightning - New York Rangers 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)



Góly: 3. Kučerov (Point, Guentzel), 19. McDonagh (Cirelli), 24. Point (Kučerov), 26. Cirelli (Hagel), 29. Point (Kučerov, Hedman), 55. Paul - 10. Panarin (Trocheck, Fox), 41. Trocheck (Lindgren). Brankári: Vasilevskij - Šesťorkin (29. Quick), strely na bránku: 25:44.

Toronto Maple Leafs - Washington Capitals 2:5 (1:2, 1:1, 0:2)



Góly: 4. Tavares (Benoit, Pacioretty), 29. McMann (Domi, Marner) - 5. Mangiapane (Lapierre), 9. Chychrun (van Riemsdyk, Raddysh), 30. Dowd (Sandin, Mangiapane), 53. Wilson (Chychrun, Strome), 57. Ovečkin (Protas, Dubois). Brankári: Murray - Thompson, strely na bránku: 37:32.

Winnipeg Jets - Ottawa Senators 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)



Góly: 33. Connor (Scheifele, Morrissey), 36. Scheifele (Ehlers, Miller), 50. Vilardi (Ehlers, Connor), 52. Ehlers (Stanley) - 11. Stützle (Batherson, Tkachuk), 25. Greig (Chabot, Giroux). Brankári: Hellebuyck - Sogaard, strely na bránku: 23:35.

New York Islanders - Pittsburgh Penguins 6:3 (1:1, 3:2, 2:0)



Góly: 15. Pageau (Barzal), 26. Duclair (Palmieri, Nelson), 29. Lee, 30. Cizikas (Romanov, Horvat), 55. Cizikas (Holmström), 60. Lee - 17. Bunting (Rakell), 34. Acciari (Nieto, Karlsson), 40. Rakell (Grzelcyk, Malkin). Brankári: Sorokin - Jarry, strely na bránku: 35:25.

San Jose Sharks - Calgary Flames 1:3 (0:1, 1:1, 0:1)



Góly: 24. Celebrini (Wennberg, Toffoli) – 5. Huberdeau (Weegar, Kadri), 27. Backlund (Kadri, Andersson), 60. Huberdeau. Brankári: Askarov - Wolf, strely na bránku: 22:33.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 14:34 0 1 1 +1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 16:04 0 0 0 0 0 2



Martin Fehérváry (Washington) 20:44 0 0 0 -2 0 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 09:31 0 0 0 0 0 0



Martin Pospíšil (Calgary) 16:14 0 0 0 +2 3 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/