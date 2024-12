Petra Vlhová stále cíti bolesti, vráti sa najskôr až vo februári

Petra Vlhová sa do kolotoča alpského Svetového pohára vráti najskôr až vo februári. Slovenská lyžiarka priznala, že sa jej zranené pravé koleno ešte nedoliečilo a stále jej spôsobuje problémy. Otázna je jej účasť na budúcoročných MS v rakúskom Saalbachu-Hinterglemme, ktoré sa uskutočnia od 4. do 16. februára.





"Niekedy mám bolesti a necítim sa dobre. Potrebujem ešte čas, aby som nabrala sily, pretože som v podstate všetky stratila," uviedla pre agentúru APA Vlhová počas nedeľného slalomu v Semmeringu, ktorý sledovala v cieľovom sektore ako diváčka.Olympijská šampiónka v slalome z Pekingu 2022 sa pôvodne chcela vrátiť na súťažné svahy v decembri. Na začiatku mesiaca však priznala, že stále cíti nepohodlie v kolene nezlučiteľné s plnou lyžiarskou záťažou, a preto musela návrat oddialiť. Vyšetrenia potvrdili dobrý stav operovaných segmentov predného skríženého väzu a menisku, ako aj vysokú stabilitu kolena, no odhalili problémy s chrupavkou, ktoré si vyžiadali ďalšiu špeciálnu starostlivosť. V polovici januára by mala 29-ročná rodáčka z Liptova podstúpiť opäť komplexné lekárske a záťažové testy. Počas tohto obdobia plánuje pracovať na kondícii a návrate k lyžiarskym cvičeniam na budovanie základnej lyžiarskej techniky.Vlhová sa zranila tento rok v januári pri páde počas obrovského slalomu SP na domácom svahu v Jasnej. Nasledoval chirurgický zákrok vo Švajčiarsku a náročný proces rehabilitácie a posilňovania. Elitná slovenská lyžiarka potvrdila, že dlhá súťažná pauza je náročná aj po mentálnej stránke. "Raz ste na tom horšie, raz lepšie, je to náročné obdobie. Snažím sa zostať pozitívna." Jej cieľom je čo najskôr sa opäť postaviť na štart pretekov, nič však nechce uponáhľať: "Neznie to ideálne, ale momentálne myslím menej na lyžovanie a viac na moje koleno. Zdravie je to najdôležitejšie, aj po kariére."