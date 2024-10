NHL: Slafkovský sa vrátil do zostavy Montrealu a mal asistenciu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v noci na stredu v zámorskej NHL asistenciu. Dvadsaťročný útočník chýbal pre zdravotné problémy v zostave Montrealu predošlé tri zápasy. Canadiens prehrali so Seattlom vysoko 2:8. V drese hostí sa blysol čistým hetrikom a asistenciou obranca Brandon Montour. Washington s Martinom Fehérvárym triumfoval nad New Yorkom Rangers 5:3.





NHL - sumáre:

Slafkovský nastúpil v druhom útoku po boku Alexa Newhooka a Joela Armiu. Duel však zakončil v elitnom s kapitánom Nickom Suzukim a Coleom Caufieldom. Slovenský krídelník si pripísal bod v 17. minúte, keď tečoval strelu Logana Maillouxa, voľný puk si našiel Caufield a využil odkrytú časť bránky. Slafkovský celkom odohral 17:10 minúty a pripísal si dve strely na bránku a štyri hity. Na otázku zámorských médií na príčinu debaklu odpovedal: "Neviem, ale som si istý, že vy na to prídete a napíšete, čo bolo zlé. Teraz je problém to, že sme dostali osem gólov a my na to musíme prísť. Nezáleží na tom, či sme vyhrali posledné dva zápasy, ak sa stane niečo takéto."Montreal tak nenadviazal na predchádzajúce dve víťazstvá a presne pred týždňom prehral taktiež doma s NY Rangers vysoko 2:7. "Utorky nám nejdú," povedal tréner Martin St. Louis. "Ťažko sa to hodnotí. Pri prvom góle sme prepadli na vhadzovaní a ich strela sa odrazila od Mathesona. Pri druhom sme neblokovali strelu, pri treťom sme hrali v oslabení, pri štvrtom sme stratili puk a pri piatom sme boli opäť v oslabení. Je to nešťastie? Nemyslím si," uviedol kormidelník domácich. Montour zaznamenal prvýkrát v kariére tri góly v jednom stretnutí a pridal aj asistenciu. Chandler Stephenson mal štyri asistencie, Jaden Schwartz mal bilanciu 1+2. Seattle uspel po troch prehrách. "Mali sme skvelý začiatok. Je fajn dať rýchle góly a potom sme sa už viezli," povedal Montour, ktorého tím viedol už v prvej minúte a v 11. bolo 4:0.Capitals sa v úvode sezóny darí, keď uspeli v šiestom z ôsmich duelov. Fehérváry bol najvyťažovanejší hráč duelu, na ľade strávil 26 minút a 54 sekúnd. Slovenský obranca si pripísal jednu strelu a dva hity. Dva góly za Washington strelil kapitán Alexander Ovečkin, ktorý má v NHL na konte už 857 gólov, iba o 38 menej ako historický líder Wayne Gretzky (894). Alexej Protas mal bilanciu 1+2. Dylan Strome a Rasmus Sandin dosiahli zhodne po dve asistencie. "Ovečkin mal fantastický večer, korčuľoval, bojoval, spravil dobré rozhodnutia. Po takomto výkone môže byť naozaj sebavedomý," povedal tréner Capitals Spencer Carbery.Philadelphia triumfovala na ľade Bostonu 2:0. Výraznú zásluhu na tom mal švédsky brankár Samuel Ersson, ktorý predviedol 23 úspešných zákrokov. Dosiahol prvé čisté konto v sezóne a šieste v profilige. Za Flyers sa presadili Tyson Foerster a Joel Farabee. Philadelphia si v desiatom zápase pripísala len tretie víťazstvo. Nedarí sa ani hráčom Bruins, ktorí prehrali vo štvrtom z uplynulých piatich stretnutí. "Nedokážeme tvoriť. Nerobíme dosť, aby sme si vytvorili nebezpečné gólové príležitosti. Za to, že sme dnes nevyhrali, sme zodpovední všetci," uviedol pre nhl.com tréner Bruins Jim Montgomery.Ottawa deklasovala St. Louis 8:1. Štvorbodový večer má za sebou nemecký útočník Tim Stützle, ktorý mal bilanciu 2+2. Kapitán Brady Tkachuk a Adam Gaudette strelili zhodne po dva góly. Claude Giroux a Drake Batherson si pripísali po dve asistencie. Senators uspeli po dvoch prehrách. Hráči St. Louis nestačili po Montreale ani na Ottawu. "Dnes sme ukázali veľa dobrých vecí a všetci hrali dobre. Nebola to len jedna formácia," pochvaľoval si kouč Travis Green.Marc-Andre Fleury odohral pravdepodobne svoj posledný zápas v PPG Paints Aréne v Pittsburghu, v ktorej zažil najväčšie úspechy kariéry. Jeho súčasný klub Minnesota Wild tam aj vďaka 26 úspešným zákrokom tridsaťdeväťročného brankára vyhral 5:3. Fleury odohral za Penguins trinásť sezón, v ktorých získal trikrát Stanelyho pohár (2009, 2016, 2017). Pittsburgh si ho vybral v 1. kole draftu v roku 2003 a Fleury drží historický rekord tímu v počte víťazstiev (375). "Je ťažké uveriť, že je to poslednýkrát. Je to divný pocit, nekomfortný," povedal brankár, ktorého po zápase privítali na striedačke Pittsburghu dlhoroční spoluhráči Sidney Crosby a Kris Letang.Jake Walman strelil gól a pridal dve asistencie a San Jose Sharks potiahol k triumfu v kalifornskom derby nad Los Angeles Kings 4:2. V zápase českých brankárov uspel "žralok" Vítek Vaněček, ktorý zneškodnil 26 striel. Jeho krajan David Rittich mal 17 úspešných zákrokov. Ďalší český brankár Lukáš Dostál kryl až 40 striel New Yorku Islanders, z toho 17 v tretej tretine, a svoj Anaheim priviedol k víťazstvu 3:1. "Bol úžasný, Lukáš odviedol skvelú prácu a pomohli sme mu aj blokovaním striel," uviedol tréner Greg Cronin.





Boston Bruins - Philadelphia Flyers 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)



Góly: 26. Foerster (Andrae, Frost), 60. Farabee. Brankári: Korpisalo - Ersson, strely na bránku: 23:19.







Montreal Canadiens - Seattle Kraken 2:8 (1:4, 0:2, 1:2)



Góly: 17. Caufield (SLAFKOVSKÝ, Mailloux), 56. Anderson (Matheson, Struble) - 1. Oleksiak (Burakovsky, Stephenson), 4. Evans (Eberle, McCann), 8. Schwartz (Stephenson, Montour), 11. Bjorkstrand (Schwartz), 22. Montour (Bjorkstrand, Stephenson), 29. Montour (Oleksiak, Schwartz), 55. Montour (McCann, Stephenson), 56. Tolvanen (Mahura, Beniers). Brankári: Montembeault (22. Primeau) - Daccord, strely na bránku: 30:23.







Ottawa Senators - St. Louis Blues 8:1 (3:0, 3:0, 2:1)



Góly: 2. Norris (Giroux, Batherson), 5. Gregor (Amadio, Ostapchuk), 16. Stützle, 29. Tkachuk (Batherson, Stützle), 32. Tkachuk (Sanderson, Stützle), 32. Gaudette (Cousins), 48. Stützle (Chabot, Giroux), 56. Gaudette - 50. Holloway (Texier, Broberg)Nrankári: Ullmark - Hofer (32. Binnington), strely na bránku: 36:27.







New York Islanders - Anaheim Ducks 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)



Góly: 46. Barzal (Horvat, Dobson) - 15. Carlsson (Vatrano, McTavish), 35. Terry (McTavish, Zellweger), 59. Vatrano (Killorn). Brankári: Sorokin - Dostál, strely na bránku: 41:22.







Pittsburgh Penguins - Minnesota Wild 3:5 (2:2, 0:2, 1:1)



Góly: 12. Puustinen (Grzelcyk, Crosby), 16. Rakell (Letang, Crosby), 44. Rakell (Pettersson, Crosby) - 18. Lauko (Chusnutdinov), 18. Gaudreau, 22. Gaudreau (Kaprizov, Faber), 40. Zuccarello (Kaprizov, Rossi), 60. Kaprizov (Gaudreau, Middleton). Brankári: Blomqvist - Fleury, strely na bránku: 29:39.







Washington Capitals - New York Rangers 5:3 (3:1, 1:2, 1:0)



Góly: 4. Ovečkin (Strome, Protas), 6. Ovečkin (Protas, Strome), 9. McMichael (Raddysh, Sandin), 25. Protas (Sandin, van Riemsdyk), 60. Dowd (Carlson) - 5. Cuylle (Kakko), 21. Kreider (Zibanejad, Trocheck), 25. Chytil (Mancini, Schneider). Brankári: Thompson - Šesťorkin, strely na bránku: 46:19.







San Jose Sharks - Los Angeles Kings 4:2 (0:0, 1:1, 3:1)



Góly: 23. Walman (Sturm, Grundström), 47. Zetterlund (Wennberg, Walman), 52. Toffoli (Walman), 60. Eklund (Kunin, Ferraro) - 24. Thomas (Clarke, Moore), 49. Laferriere (Foegele). Brankári: Vaněček - Rittich, strely na bránku: 21:28.





Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:10 0 1 1 0 2 0



Martin Fehérváry (Washington) 26:54 0 0 0 0 1 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/