NHL: Tatar strelil druhý gól v sezóne, Honzek sa vrátil do zostavy Flames

Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar strelil svoj druhý gól v sezóne, ktorým prispel k víťazstvu New Jersey na ľade Vancouveru 6:0 v nočnom zápase NHL. Jeho krajan Samuel Honzek sa na ľade Utahu vrátil do zostavy Calgary po piatich zápasoch, ktoré vynechal pre zranenie. Do kanadského bodovania sa nezapísal rovnako ako jeho spoluhráč Martin Pospíšil, Flames prehrali 1:5. Obranca Tampy Bay Erik Černák sa zranil v zápase na ľade Colorada, v ktorom jeho tím zvíťazil 5:2.





Slovenský obranca v 38. minúte posunul puk z obranného pásma a následne ho pri mantineli atakoval Matt Stienburg, ktorý dostal za zákrok trest na 5 minút a do konca zápasu. "Nikdy nechcete vidieť, keď sa zraní váš spoluhráč. Je to jedna z tých vecí, ktoré by sa nemali stávať a rozhodcovia to vyriešili," povedal kapitán Victor Hedman. Lightning bližšie nešpecifikovali rozsah Černákovho zranenia, no tréner Jon Cooper sa vyjadril optimisticky: "Bol to tvrdý náraz, ale dúfam, že bude pripravený čoskoro hrať." Černák stihol v zápase odohrať 12:06 min., počas ktorých sa prezentoval jedným plusovým bodom, jedným menším trestom a dvoma strelami. Avalanche prehrali druhý zápas po sebe. Na oboch góloch "lavín" sa podieľal obranca Cale Makar (1+1), ktorý v deň zápasu oslávil 26. narodeniny. Zároveň predĺžil svoju bodovú sériu od začiatku sezóny na 11 zápasov. Rovnako je na tom aj kapitán Avalanche Nathan MacKinnon. Tampa zvíťazila v treťom zápase po sebe a posunula a na tretie miesto v tabuľke Východnej konferencie.Hráči Calgary nebodovali vo štvrtom zápase v rade, domáci Utah naopak ukončil štvorzápasovú sériu prehier. Pospíšil figuroval v prvej formácii "plameňov" s Nazemom Kadrim a Connorom Zarym. Na ľade strávil 12:03 min., počas ktorých dvakrát vystrelil na bránku. V 19. minúte dostal menší trest za potýčku s obrancom Michajlom Sergačevom, ktorý prispel k víťazstvu domácich dvomi gólmi a asistenciou. Pospíšil nebodoval v siedmom zápase po sebe. Tréner Ryan Huska zaradil Honzeka do druhej formácie s Blakeom Colemanom a Mikaelom Backlundom, ktorý odohral 1000. zápas v NHL. Honzek odohral 10:52 min., do štatistík mu pribudol jeden mínusový bod. Utah zvíťazil na domácom ľade prvýkrát po troch prehrách.Tatar gólom v 55. minúte uzavrel skóre duelu, po ktorom sú Devils naďalej na prvom mieste vo Východnej konfernecii. V ich zostave štvrtýkrát po sebe nefiguroval slovenský obranca Šimon Nemec. Tatar nastúpil vo štvrtej formácii a svoj piaty kanadský bod (2+3) v sezóne získal po tom, čo zblízka zužitkoval prihrávku Nathana Bastiana pred odkrytú bránku. "Všetky štyri formácie, špeciálne tímy i brankár odviedli výbornú prácu. Hráči sa držali nášho plánu. Góly v úvodoch prvej a druhej tretiny nám pomohli dostať zápas pod kontrolu. Predviedli sme veľa dobrých vecí, ktoré si musíme vziať do ďalších zápasov," poznamenal tréner "diablov" Sheldon Keefe. Ich brankár Jacob Markström dosiahol prvé čisté konto v sezóne a zároveň prvé v drese Devils. Podarilo sa mu to proti tímu, v ktorom pôsobil v rokoch 2013-2020. V zápase došlo aj k prvej tohtosezónnej konfrontácii bratského tria Hughesovcov - za domácich nastúpil obranca Quinn, v drese hostí nechýbali útočník Jack a obranca Luke.V súboji popredných tímov Západnej konferencie zvíťazili hráči Los Angeles nad Vegas 6:3. Tromi bodmi za asistencie sa na výsledku podieľal bývalý obranca Nových Zámkov Brandt Clarke a aj Anže Kopitar, ktorý sa bilanciou 1+2 dostal cez métu 800 asistencií v NHL. Pre hráčov Vegas to bola prvá prehra po štyroch víťazstvách, ktoré dosiahli na domácom ľade. Do zostavy "kráľov" sa vrátil švajčiarsky útočník Kevin Fiala, ktorý bol v predošlom zápase proti San Jose zdravý náhradník po tom, čo zmeškal tímové stretnutie údajne pre "pokazený budík." Proti Vegas sa prezentoval bilanciou 1+1. "Mal som šťastie, že som zápas odohral už dnes a nie o tri alebo štyri dni. Dúfam, že teraz už na túto situáciu môžeme všetci zabudnúť," poznamenal.

NHL - sumáre



Columbus Blue Jackets - New York Islanders 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 46. Severson (Kuraly, Labanc), 58. Danforth (Sillinger, Provorov). Brankári: Merzlikinš - Varlamov, strely na bránku: 26:27







Detroit Red Wings - Winnipeg Jets 2:6 (0:3, 2:0, 0:3)



Góly: 29. Larkin (Raymond, Seider), 38. DeBrincat (Raymond, Seider) - 3. Vilardi (Connor, Stanley), 5. Pionk (Scheifele, Connor), 16. Connor (Vilardi), 41. Niederreiter, 48. Pionk (Iafallo, Namestnikov), 51. Miller (Lowry). Brankári: Lyon - Hellebuyck, strely na bránku: 21:29







Colorado Avalanche - Tampa Bay Lightning 2:5 (1:3, 0:1, 1:1)



Góly: 16. Ivan (Makar, MacKinnon), 51. Makar (Rantanen, MacKinnon) - 2. Kučerov (Point, Hedman), 4. Guentzel (Kučerov, McDonagh), 6. Geekie (Cirelli, Hagel), 27. Guentzel (Point, Kučerov), 59. Cirelli (Hagel). Brankári: Kähkönen - Vasilevskij, strely na bránku: 35:21







Utah - Calgary Flames 5:1 (2:0, 2:1, 1:0)



Góly: 5. Kerfoot (Kesselring, Sergačev), 20. Hayton (Schmaltz, Cole), 25. Lamoureux (Stenlund, McBain), 37. Sergačev (Guenther, Schmaltz), 46. Keller (Guenther, Sergačev) - 24. Mantha (Kirkland, Weegar). Brankári: Ingram - Wolf







Los Angeles Kings - Vegas Golden Knights 6:2 (2:0, 2:1, 2:1)



Góly: 14. Foegele, 15. Kempe (Kopitar, Anderson), 21. Laferriere (Anderson, Byfield), 47. Fiala (Kopitar, Clarke), 49. Edmundson (Clarke, Fiala) - 35. Pearson (Holtz, Karlsson), 52. Dorofejev (Stone, Theodore), 58. Dorofejev (Korczak, Hertl). Brankári: Kuemper - Samsonov, strely na bránku: 26:26







Vancouver Canucks - New Jersey Devils 0:6 (0:1, 0:3, 0:2)



Góly: 1. Hischier (Mercer), 22. Mercer (Hischier), 24. Meier (Hischier), 35. Palát (Hamilton, J. Hughes), 50. J. Hughes (Noesen, Bratt), 55. TATAR (Bastian, Dowling). Brankári: Šilovs - Markström, strely na bránku: 20:23







Slováci v akcii:



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:20 1 0 1 1 1 0



Erik Černák (Tampa Bay) 12:06 0 0 0 +1 2 2



Martin Pospíšil (Calgary) 12:03 0 0 0 0 4 2



Samuel Honzek (Calgary) 10:52 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/