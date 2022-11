NHL: Slafkovský skóroval, Tatar asistoval pri výhre New Jersey v Calgary

Slovenský hokejový útočník Juraj Slafkovský strelil svoj tretí gól v novej sezóne NHL, Montreal však prehral doma s Vegas Golden Knights 4:6. Najvyššie draftovaný hráč tohto roku v 56. min uzavrel skóre duelu. Tomáš Tatar si pripísal kanadský bod v štvrtom stretnutí v sérii a pomohol New Jersey k triumfu nad Calgary 4:3.



Slafkovský vo svojom deviatom zápase v kariére NHL odohral 11 minút a 34 sekúnd a zaznamenal tri strelecké pokusy. Slovenský krídelník však takmer zápas nedohral. V úvode druhej tretiny ho totiž pri blokovaní strely zasiahol puk do členka z vnútornej strany. Slafkovský sa zvalil na ľad, ledva došiel na striedačku a za pomoci členov realizačného tímu zamieril do šatne. Do zápasu sa však 18-ročný útočník našťastie zakrátko vrátil. Slafkovský skóroval v čase 55:21, keď ho z ľavej strany našiel krížnym pasom obranca Kaiden Guhle a znížil na 4:6. Slafkovský presnou strelou bez prípravy prekonal Adina Hilla. Mladý Slovák sa tesne pred gólom vrátil na ľad po tom, ako si odpykal päťminútové vylúčenie za Josha Andersona. Dva góly Canadiens strelil Nick Suzuki, za hostí skóroval dvakrát Reilly Smith. Golden Knights natiahli víťaznú sériu na sedem zápasov. “Sme partia skúsených hráčov a funguje nám to. Je jedno kto skóruje, vieme pohroziť každou formáciou,” povedal pre nhl.com útočník Vegas Jonathan Marchessault, autor gólu a asistencie.

Tatar bol v 8. min pri góle Fabiana Zetterlunda na 2:1. Švédsky útočník následne aj duel rozhodol, keď sa druhýkrát v zápase trafil v predĺžení počas presilovky v 63. min. Tatar zaznamenal piatu asistenciu a šiesty bod v sezóne, po slabšom štarte bodoval v piatich z posledných šiestich duelov. Na ľade strávil 12 a pol minúty a zaznamenal jeden dvojminútový trest. Devils tak úspešne zavŕšili trojzápasový trip v západnej Kanade a vyhrali šiestykrát za sebou, čo sa im podarilo naposledy na prelome marca a apríla 2012. “Hráme rýchlo, na ľade sa bavíme a zdá sa, že to bude dobrý rok pre nás,” povedal útočník “diablov” Nathan Bastian (1+1). Prvýkrát v sezóne vyšiel bodovo naprázdno Jesper Bratt. Flames prehrali štyrikrát za sebou.



Zo Slovákov sa na ľade objavil aj obranca Erik Černák, Tampa Bay zdolala na domácom ľade Buffalo 5:3. Nerozhodný stav 3:3 zlomil necelých päť minút pred koncom obranca Nick Perbix a strelil svoj prvý gól v NHL. “Je to neskutočný pocit, o tomto sníva každý mladý hokejista. Videl som voľný priestor, dostal som skvelý pas a už som len veril, že strela prejde dnu,” povedal 24-ročný Perbix, ktorý odohral svoj deviaty duel v kariére. Skóre uzavrel do prázdnej bránky Nikita Kučerov, ktorý mal predtým tri asistencie a zaznamenal tak už 20. štvorbodový zápas v kariére, čím vytvoril klubový rekord Lightning. Černák bol na ľade 21 minút a 51 sekúnd a zaznamenal 6 hitov. Sabres nastúpili bez produktívneho obrancu Rasumusa Dahlina, ktorý na poslednú chvíľu vypadol zo zostavy pre zranenie.



Martin Fehérváry sa predstavil v drese Washingtonu, no Capitals nestačili doma na Arizonu 2:3. Úvodný gól duelu v 29. min dal Alexander Ovečkin a stal sa hráčom s najvyšším počtom gólov v drese jediného tímu. Za Washington ich dal 787. Capitals viedli v tretej tretine 2:0, keď sa v 44. minúte presadil Anthony Mantha, ale hostia skóre otočili. Hrdinom Coyotes bol útočník Nick Ritchie, ktorý najskôr vyrovnal na 2:2 a potom 35 sekúnd pred koncom rozhodol o triumfe Arizony. Fehérváry bol s “ice-timom” 23:40 druhý najvyťažovanejší hráč tímu. Zaznamenal dva mínusové body, dve trestné minúty, jednu strelu a šesť hitov. Coyotes úspešne odštartovali sériu 14 zápasov na súperových klziskách.

Hokejisti Detroitu Red Wings zvíťazili v domácom zápase NHL nad New Yorkom Islanders 3:0. Hostia prehrali po piatich triumfoch za sebou a prvý raz v sezóne nestrelili gól. Fínsky brankár Ville Husso (24 zákrokov) dosiahol v drese Detroitu druhé čisté konto v sezóne.



Hráči Colorada Avalanche zvíťazili v rámci NHL Global Series v Tampere nad Columbusom Blue Jackets vysoko 5:1. Na výhre sa podieľal jedným gólom aj domáci Artturi Lehkonen, Nathan MacKinnon a Cale Makar si pripísali tri asistencie. Columbus zaznamenal piatu prehru v sérii a patrí mu posledná priečka vo Východnej konferencii. Colorado vyhralo obe stretnutia vo Fínsku, v piatok zdolalo rovnakého súpera 6:3. Winnipeg zvíťazil doma nad Chicagom 4:0 a posunul sa na tretie miesto Západnej konferencie. Brankár Connor Hellebuyck chytil všetkých 29 striel súpera a zaznamenal druhé čisté konto v sezóne.



Jamie Benn sa blysol hetrikom a pomohol Dallasu k víťazstvu 6:2 na ľade Edmontonu. Kapitán Stars zaznamenal siedmy hetrik v kariére, viac v klubovej histórii dosiahli len Dino Ciccarelli (14) a Bill Goldsworthy (8). Dallas vyhral tretíkrát za sebou.



Toronto zdolalo Boston 2:1 a prerušilo sedemzápasovú víťaznú sériu Bruins. Oba góly Maple Leafs strelil Auston Matthews. “Hrali sme dobre celých 60 minút proti tímu, ktorý má najlepšiu formu. Odviedli sme skvelú prácu,” povedal Matthews. Brankár domácich Iľja Samsonov zaznamenal 13 zásahov, ale duel nedochytal pre zranenie kolena a v tretej tretine ho nahradil Erik Kallgren. Jediný gól Bruins strelil v druhej tretine z trestného strieľania Brad Marchand a zaznamenal svoj 800. bod v NHL.



Claude Giroux strelil 300. gól v kariére, keď sa presadil v prvom zápase proti svojmu bývalému tímu, ale Ottawa napokon prehrala s Philadelphiou 1:2. Víťazný gól Flyers strelil v závere druhej tretiny Zach MacEwen. Siedmu prehru v rade si pripísali hokejisti Pittsburghu, keď na domácom ľade nestačili na Seattle. O víťazstve Kraken rozhodol v 57. minúte bývalý útočník “tučniakov” Brandon Tanev. Gól a 900. asistenciu v kariére zaznamenal kapitán Pittsburghu Sidney Crosby.



Nashville prehrával vo Vancouveri 0:3, ale napokon vyhral 4:3 po predĺžení. Prvé dva góly v profilige strelil americký obranca “predátorov” Jordan Gross. Hokejisti Los Angeles zdolali Floridu 5:4, keď 3:18 pred koncom rozhodol svojim deviatym gólom v sezóne Gabriel Vilardi a pokazil 600. štart Sergeja Bobrovského v bránke Panthers.

NHL - sumáre:



Detroit Red Wings - New York Islanders 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 27. Raymond (Kubalík, Larkin), 33. Suter (Erne, Seider), 51. Kubalík (Copp). Brankári: Husso - Varlamov (32.-41. Sorokin), strely na bránku: 26:24, 19.515 divákov.







Columbus Blue Jackets - Colorado Avalanche 1:5 (1:1, 0:3, 0:1)



Góly: 13. Jenner (Werenski, Roslovic) - 1. Lehkonen (MacKinnon, Rantanen), 22. Kaut (Makar, MacKinnon), 25. O'Connor (Makar, Toews), 25. Toews (MacKinnon, Makar), 42. Newhook (Rodrigues, Kaut). Brankári: Korpisalo - Georgijev, strely na bránku: 32:45, 12.897 divákov.







Winnipeg Jets - Chicago Blackhawks 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)



Góly: 31. Morrissey (Scheifele, Dubois), 34. Lowry (DeMelo, Dillon), 38. Dubois (Morrissey, Connor), 45. Schmidt (Perfetti). Brankári: Hellebuyck - Söderblom (41. Wells), strely na bránku: 37:30, 13.210 divákov.







Edmonton Oilers - Dallas Stars 2:6 (0:1, 1:3, 1:2)



Góly: 31. Draisaitl (Nugent-Hopkins, McDavid), 44. Nurse (Puljujärvi, Kane) - 7. Pavelski (Hintz, Robertson), 27. Miller (Gurianov, Seguin), 35. Robertson (Pavelski, Hakanpää), 36. Benn (Robertson, Heiskanen), 45. Benn (Heiskanen, Robertson), 53. Benn (Dellandrea, Suter). Brankári: Campbell - Wedgewood, strely na bránku: 30:36, 17.067 divákov.







Montreal Canadiens - Vegas Golden Knights 4:6 (1:1, 0:1, 3:4)



Góly: 15. Caufield (Dach, Edmundson), 41. Suzuki (Dach, Guhle), 51. Suzuki (Dach, Caufield), 56. SLAFKOVSKÝ (Guhle) - 14. Hague, 23. Smith (Karlsson, Marchessault), 45. Smith (Kessel, Theodore), 49. Kolesar (Hague), 49. Roy (Kolesar, Carrier), 54. Marchessault (Eichel, Pietrangelo). Brankári: Allen - Hill, strely na bránku: 31:42, 21.105 divákov.







Ottawa Senators - Philadelphia Flyers 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)



Góly: 3. Giroux (Stützle, Tkachuk) - 6. Hayes (DeAngelo, Konecny), 39. MacEwen. Brankári: Talbot - Hart, strely na bránku: 34:28, 16.722 divákov.







Pittsburgh Penguins - Seattle Kraken 2:3 (0:0, 1:1, 1:2)



Góly: 26. Crosby (Guentzel, Letang), 50. Guentzel (Crosby, Letang) - 28. Dunn (Gourde), 48. Gourde (Tanev, Geekie), 57. Tanev (Gourde, Geekie). Brankári: Jarry - Jones, strely na bránku: 38:28, 18.302 divákov.







Tampa Bay Lightning - Buffalo Sabres 5:3 (1:1, 1:1, 3:1)



Góly: 8. Paul (Hedman, Hagel), 26. Point (Stamkos, Kučerov), 48. Hagel (Kučerov), 56. Perbix (Kučerov, Hagel), 60. Kučerov (Point) - 17. Girgensons (Power, Thompson), 29. Mittelstadt (Power, Okposo), 45. Skinner (Tuch, Cozens). Brankári: Elliott - Comrie, strely na bránku: 30:24, 19.092 divákov.







Toronto Maple Leafs - Boston Bruins 2:1 (1:0, 1:1, 0:0)



Góly: 8. Matthews (Bunting, Marner), 35. Matthews (Nylander, Marner) - 25. Marchand z tr. str.. Brankári: Samsonov (41. Kallgren) - Ullmark, strely na bránku: 28:21, 18.926 divákov.







Washington Capitals - Arizona Coyotes 2:3 (0:0, 1:0, 1:3)



Góly: 29. Ovečkin (van Riemsdyk, Mantha), 44. Mantha - 47. Brown (Gostisbehere, McBain), 50. Ritchie (Boyd, Gostisbehere), 60. Ritchie (Hayton, Keller). Brankári: Kuemper - Vejmelka, strely na bránku: 36:26, 18.573 divákov.







Calgary Flames - New Jersey Devils 3:4 pp (1:3, 1:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 2. Kadri (Lewis), 25. Lindholm (Hanifin, Toffoli), 44. Zadorov (Coleman, Andersson) - 5. Bastian (Hughes, Wood), 8. Zetterlund (TATAR, Hischier), 17. Wood (McLeod, Bastian), 63. Zetterlund (Hamilton, Hughes). Brankári: Markström - Vaněček, strely na bránku: 30:35, 17.386 divákov.







Vancouver Canucks - Nashville Predators 3:4 pp a sn (3:0, 0:1, 0:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 2. Michejev (Hughes, Schenn), 4. Miller (Höglander, Horvat), 18. Kuzmenko (Miller, Hughes) - 23. Gross (Niederreiter, Ekholm), 42. Gross (Sanford, Jankowski), 43. Niederreiter (Ekholm, Fabbro), rozh. náj. Duchene. Brankári: Demko - Saros, strely na bránku: 45:30, 18.855 divákov.







Los Angeles Kings - Florida Panthers 5:4 (0:1, 3:1, 2:2)



Góly: 30. Kupari (Fiala, Grundström), 31. Moore (Arvidsson, Danault), 40. Arvidsson (Kopitar, Moore), 43. Lizotte (Roy, Kaliyev), 57. Vilardi (Edler, Kopitar) - 11. Lomberg (Balcers), 30. Verhaeghe (Forsling, Barkov), 42. Luostarinen (Reinhart, Cousins), 46. Verhaeghe (Tkachuk). Brankári: Quick - Bobrovskij, strely na bránku: 39:38, 16.161 divákov.







San Jose Sharks - Anaheim Ducks 4:5 pp a sn (1:2, 2:0, 1:2 - 0:0, 0:1)



Góly: 4. Labanc (Meier, Benning), 29. Meier (Karlsson, Hertl), 37. Kunin (Hertl, Labanc), 50. Hertl (Meier) - 13. Leason (Klingberg, McTavish), 18. Comtois (Zegras, Leason), 56. McTavish (Kulikov), 59. Henrique (Strome, Terry), rozh. náj. Henrique. Brankári: Reimer - Stolarz, strely na bránku: 52:25, 17.562 divákov.

Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 11:34 1 0 1 0 3 0



Tomáš Tatar (New Jersey) 12:26 0 1 1 0 2 0



Martin Fehérváry (Washington) 23:40 0 0 0 -2 1 2



Erik Černák (Tampa Bay) 21:51 0 0 0 0 0 0



/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/