Vedenie HK Poprad odvolalo Martina Hrnčára z postu hlavného trénera, tím opäť povedie Peter Mikula

Tím mal majstrovské ambície

Zmeny aj v realizačnom tíme

5.11.2022 (Webnoviny.sk) - Piatková prehra na ľade Zvolena 2:5 bol poslednou pre trénera Martina Hrnčára na lavičke extraligového hokejového klubu HK Poprad Vedenie "kamzíkov" ho po tomto súboji odvolalo z funkcie a nahradil ho niekdajší kouč tímu Peter Mikula . Informuje o tom oficiálny web HK Poprad.Hokejistom Popradu sa v sezóne 2022/2023 nedarí podľa očakávania. Z pätnástich duelov nazbierali iba 19 bodov a v dvanásťčlennej tabuľke sú na 8. priečke, pričom z ostatných štyroch duelov až tri prehrali."Zmena na trénerskom poste bola nevyhnutná. Vieme, čo môžeme od pána Mikulu očakávať, a momentálne to potrebujeme. Zavážili aj úspechy, ktoré mal s našim mužstvom v minulosti. Verím, že nový tréner zníži hráčom komfort a privedie ich na cestu, ktorej je značka HK Poprad hodná. Tak, ako sme vymenili trénera, je možné, že sa budú meniť aj hráči. Všetko bude závisieť od situácie na trhu. Momentálne väčšina hráčov nenapĺňa predpoklady, ktoré v sebe majú. Nebudeme pozerať na mená. Všetci žijeme pre HK Poprad a preto veríme, že je možné všetko. V tom je hokej krásny. V ťažkých časoch sa musíme pozdvihnúť, lebo víťazom môže byť len ten, kto z boja neodíde. Potrebujeme však podporu a prajnú atmosféru celej komunity. Komu záleží na klube, tak by ho mal podporiť,“ cituje oficiálny web klubu riaditeľa HK Poprad Ľudovíta Jurinyiho Martin Hrnčár viedol Popradčanov od 11. februára, keď nahradil kanadského rodáka Coreyho Neilsona. Pred touto sezónou s tímom predĺžil spoluprácu a pod Tatrami v lete budovali tím s majstrovskými ambíciami. Len sedem víťazstiev z úvodných pätnástich stretnutí však zatiaľ nenasvedčovali napĺňanie tohto cieľa.Šesťdesiatosemročný Peter Mikula viedol HK Poprad od októbra 2019 až do vlaňajška. V minulej sezóne pracoval aj v konkurenčnom Liptovskom Mikuláši. V najvyššej domácej súťaži už viedol aj Zvolen, Žilinu a Skalicu."Po udalostiach z minulého roku sme boli s pánom Jurinyim stále v kontakte. Keď nastali teraz problémy z hľadiska postavenia mužstva, tak sme hodili reč a dotiahli veci tak, aby dávali zmysel. Výsledok je taký, že som tu,“ poznamenal Peter Mikula po návrate do Popradu.Ako informuje web HK Poprad, v realizačnom tíme prišlo aj k ďalším úpravám. "Asistentom trénera zostáva Radoslav Suchý, na striedačku do pozície asistenta sa vracia aj súčasný športový manažér František Štolc. Svoje kompetencie v súvislosti s výberom hráčov a ich hodnotením budú naďalej vykonávať konzultanti Jozef Skokan a Juraj Bondra. Prvý menovaný bude zapojený aj do tréningového procesu na ľade," uvádza sa na webe "kamzíkov".