NHL: Slafkovský skóroval v zámorskej NHL, no Montreal prehral v Pittsburghu

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský zaznamenal v NHL svoj siedmy gól v sezóne. Montreal však prehral v Pittsburgu 2:3 po predĺžení. V noci na nedeľu sa do kanadského bodovania zapísal asistenciou aj Šimon Nemec, no ani on sa z triumfu netešil, New Jersey prehralo na ľade Tampy Bay 3:6. Hráči Edmontonu zdolali Nashville 4:1 a zaznamenali 16. víťazstvo v sérii, čím vyrovnali druhú najdlhšiu sériu v histórii NHL.



Slafkovský skóroval v presilovke v 33. minúte a zvýšil na 2:1. Slovenský krídelník sa snažil nájsť Colea Caufielda, ale jeho prihrávku si zrazil za chrbát vlastného brankára obranca Ryan Graves. Devätnásťročný Slafkovský zaznamenal 20. bod v tejto sezóne a 30. v NHL. Bodoval v troch z posledných štyroch duelov, na ľade bol viac ako 17 minút a na bránku Penguins, v ktorej stál Tristan Jarry, vyslal až päť striel. Skórovať mohol šesť minút pred koncom prvej tretiny a šancu mal aj v predĺžení, ale napokon o víťazstve “tučniakov” rozhodol v 63. minúte Marcus Pettersson. Canadiens vo svojom 7000. zápase v klubovej histórii získali bod a vo Východnej konferencii im patrí 14. miesto. Jubilejný 1000. zápas v profilige okorenil gólom domáci útočník Lars Eller, ktorý deviatym zásahom v sezóne vyrovnal na 1:1. Tridsaťštyriročný center sa stal prvým dánskym hokejistom, ktorý nastúpil na 1000 zápasov. V NHL si obliekal dresy piatich tímov vrátane Montrealu, s Washingtonom získal Stanley Cup v roku 2018. Penguins mu pred zápasom pripravili špeciálnu ceremóniu a na rozcvičke mali všetci hráči Pittsburghu dresy s jeho číslom 20. “Bol to fantastický večer, veľmi som si to užil. Lepšie to ani nemohlo dopadnúť,” povedal Eller podľa tsn.ca.





Nemec zaznamenal jedenástu asistenciu v sezóne, keď sa podieľal na góle Tylera Toffoliho v 58. minúte, ktorým Devils znížili na 3:4. Slovenský obranca vo výskoku udržal rukavicou útočné pásmo, vymenil si puk s Nicom Hischierom a jeho strelu od modrej čiary dorazil do bránky Toffoli a 21. gólom v sezóne a 500. bodom v kariére vykresal nádej na body. Pri hre bez brankára však “diabli” inkasovali dvakrát, keď svoje druhé góly v zápase strelili Brandon Hagel a Brayden Point. Nemec bol s časom 21:39 druhý najvyťažovanejší hráč tímu, ale nazbieral až tri mínusové body. Obranca “bleskov” Victor Hedman zaznamenal tri asistencie, pri prvej sa ako 29. zadák v histórii NHL dostal na métu 700 bodov. Lightning, ktorým stále chýbal zranený Erik Černák, vyhrali ôsmy z posledných deviatich duelov a siedmy za sebou doma. “Prehrávali sme súboje, nebol to dobré. Súper bol lepší a dôraznejší pri mantineloch aj pred bránkou. Dnes to jednoducho nebolo dobré,” povedal pre espn.com tréner “diablov” Lindy Ruff. Gól a asistenciu zaznamenal pri návrate do Tampy Bay útočník New Jersey Ondřej Palát, ktorý v drese Lightning odohral 10 sezón a dvakrát získal Stanley Cup. Pre oba tímy to bol posledný zápas pred prestávkou All Star.



Zo Slovákov sa v noci na nedeľu objavil na ľade aj Martin Fehérváry, no ani on sa z víťazstva netešil, Washington prehral v Dallase 4:5 po predĺžení. V extračase rozhodol o víťazstve Stars obranca Thomas Harley, ktorý dal v predĺžení víťazný gól aj v predchádzajúcom zápase s Anaheimom. “Je vo forme. Neviem aké má v zmluve bonusy, ale myslím, že generálny manažér Jim Nill má nad čím premýšľať,” vtipkoval tréner Dallas Peter DeBoer. Capitals prehrávali 2:4, ale dve minúty pred koncom znížil svojim deviatym gólom v sezóne a 831. v kariére Alexander Ovečkin a 43 sekúnd pred treťou sirénou vyrovnal Dylan Strome. Washingtonu chýba na účasť v play off päť bodov a tímu hrozí, že prvýkrát od roku 2007 nepostúpi dvakrát za sebou do bojov o Stanley Cup. “Nevzdali sme sa a v závere sme dali do toho všetko. Tento bod môže byť na konci veľmi dôležitý,” povedal tréner Capitals Spencer Carbery. Fehérváry bol na ľade 17 minút a 15 sekúnd, zaznamenal mínusový bod.



Hokejisti Edmontonu zdolali Nashville 4:1 a natiahli víťaznú sériu na 16 zápasov. Už len jeden úspech delí Oilers od vyrovnania rekordného zápisu v histórii NHL, Pittsburgh Penguins vyhral 17 zápasov v rade v sezóne 1992-93. Edmonton vyrovnal druhú najdlhšiu sériu Columbusu Blue Jackets zo sezóny 2016-17. Connor McDavid pridal ku gólu tri asistencie, Leon Draisaitl mal bilanciu 1+2 a ako piaty najrýchlejší aktívny hráč sa dostal na métu 800 bodov. Potreboval na to 683 zápasov, lepší ako on boli len McDavid (545), Sidney Crosby (571), Ovečkin (658) a Jevgenij Malkin (680). “Je to skvelá séria a veríme, že vydrží čo najdlhšie. Chce to veľa dobrých výkonov a veľa dobrých zápasov dostať sa na také číslo. V posledných troch zápasoch sme sa trochu trápili, ale aj tak sme vyhrali, keď potiahli individuality. Aj to občas treba,” povedal Draisaitl. Víťazstvo Oilers vychytal Stuart Skinner, ktorý kryl 28 striel. Debut v drese Edmontonu absolvoval Corey Perry, do štatistík sa nezapísal. V najbližšom zápase sa Edmonton predstaví 6. februára vo Vegas.



David Pastrňák strelil dva góly, pridal aj asistenciu a Boston vyhral vo Philadelphii 6:2. Bruins uspeli v šiestich z posledných siedmich duelov, sú na čele Atlantickej divízie a delia sa o prvé miesto v celej NHL s Vancouverom. Linus Ullmark zaznamenal 35 zásahov a Pavel Zacha si pripísal tri asistencie. Oba góly Flyers strelil Tyson Foerster, “letci” prehrali piaty zápas za sebou. “V NHL máte dobré a slabšie týždne. Momentálne sa trápime,” povedal tréner Philadelphie John Tortorella. Flyers pred zápasom uviedli do klubovej Siene slávy Marka Recchiho, ktorý v NHL nazbieral 1533 bodov v 1652 zápasov a 10 z 22 sezón bol hráčom Philadelphie. Recchi drží klubový rekord zo sezóny 1992-93, keď nazbieral 123 bodov.



Hráči New Yorku Rangers prehrávali v Ottawe 0:2, ale napokon vyhrali 7:2. Artemij Panarin si pripísal tri body (1+2) a Jonathan Quick (29 zásahov) ukončil svoju osobnú päťzápasovú sériu prehier. Tréner Peter Laviolette sa tešil zo 782. víťazstva v kariére a na siedmom mieste histórie vyrovnal zápis Ala Arboura. Útočník “senátorov” Claude Giroux (0+1) zaznamenal 700. bod v kariére a hosťujúci Mika Zibanejad (0+2) sa dostal na métu 500.



Austom Matthews strelil 40. gól v sezóne a pomohol Torontu k víťazstvu 4:2 vo Winnipegu. Najlepší strelec NHL zároveň zaznamenal jubilejný 600. bod v kariére. “Snažím sa, aby som mal vyrovnané výkony a v každom zápase pracujem naplno,” povedal Matthews, ktorý na 600 bodov potreboval 527 zápasov, čo dosiahol ako najrýchlejší hráč v histórii Maple Leafs.



Carolina rozhodla dvoma gólmi v priebehu 13 sekúnd v poslednej minúte o víťazstve 3:1 nad Arizonou. V čase 59:24 rozhodol Dmitrij Orlov a 23 sekúnd pred koncom uzavrel skóre Jesper Fast. V drese Coyotes sa ešte nepredstavil Adam Ružička, ktorého klub získal z Calgary z waiver listiny.



Flames bez zraneného Martina Pospíšila zdolali Chicago 1:0, keď jediný gól zápasu strelil Elias Lindholm. Druhý shutout v sezóne a 20. v kariére zaznamenal Jacob Markström (32 zákrokov).



Vancouver bodoval v jedenástom zápase za sebou, keď zdolal Columbus 5:4. V predĺžení rozhodol druhým gólom v zápase Elias Pettersson, hetrik a asistenciu zaznamenal Brock Boeser.

NHL - sumáre:





Philadelphia Flyers - Boston Bruins 2:6 (0:4, 1:1, 1:1)



Góly: 36. Foerster (Sanheim), 52. Foerster (Couturier, Lycksell) - 15. Pastrňák (Zacha, McAvoy), 16. McAvoy (van Riemsdyk, Zacha), 17. Heinen (Carlo), 19. Pastrňák, 22. van Riemsdyk (Pastrňák, Lindholm), 55. Coyle (Frederic, van Riemsdyk). Brankári: Ersson (21. Petersen) - Ullmark, strely 37:28.







Dallas Stars - Washington Capitals 5:4 pp (2:1, 1:1, 1:2 - 1:0)



Góly: 11. Johnston (Hintz, Heiskanen), 12. Harley (Benn, Steel), 31. Marchment (Seguin, Heiskanen), 43. Duchene (Marchment, Seguin), 64. Harley (Robertson, Duchene) - 10. Mantha (Kuznecov, Carlson), 27. Sandin (Aube-Kubel, van Riemsdyk), 58. Ovečkin (Oshie, Kuznecov), 60. Strome (Mantha, Ovečkin). Brankári: Oettinger - Lindgren, strely na bránku: 35:28.







Edmonton Oilers - Nashville Predators 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Góly: 8. Nugent-Hopkins (Draisaitl, McDavid), 32. Draisaitl (McDavid, Nugent-Hopkins), 50. McDavid (Ekholm, Bouchard), 57. Hyman (Draisaitl, McDavid) - 54. Sissons (Evangelista, Smith). Brankári: Skinner - Lankinen, strely na bránku: 21:30.







San Jose Sharks - Buffalo Sabres 2:5 (2:2, 0:1, 0:2)



Góly: 9. Vlasic (Eklund, Emberson), 11. Rutta (Eklund) - 15. Peterka (Cozens, Power), 19. Greenway (Tuch, Mittelstadt), 22. Tuch (Mittelstadt), 45. Peterka (Cozens, Quinn), 56. Cozens. Brankári: Kahkonen - Luukkonen, strely na bránku: 25:36.







Carolina Hurricanes - Arizona Coyotes 3:1 (0:1, 1:0, 2:0)



Góly: 28. Nečas (Jarvis, Burns), 60. Orlov (Drury, Chatfield), 60. Fast (Jarvis) - 15. Cooley (Guenther, Moser). Brankári: Raanta - Ingram, strely na bránku: 39:11.







Ottawa Senators - New York Rangers 2:7 (1:0, 1:5, 0:2)



Góly: 12. Tkachuk (Giroux), 22. Chychrun (Batherson, Chabot) - 26. Lafreniere (Panarin, Fox), 29. Kreider (Zibanejad), 30. Jones (Panarin, Trocheck), 32. Brodzinski (Jones, Cuylle), 37. Wheeler (Zibanejad, Kreider), 58. Panarin (Lafreniere), 58. Kakko (Brodzinski, Gustafsson). Brankári: Korpisalo (32. Sogaard) - Quick, strely na bránku: 31:29.







Pittsburgh Penguins - Montreal Canadiens 3:2 pp (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)



Góly: 25. Eller (Puustinen, Rakell), 51. Guentzel (Crosby, Pettersson), 63. Pettersson (Rakell, Malkin) - 16. Guhle (Matheson, Caufield), 33. SLAFKOVSKÝ (Monahan, Suzuki). Brankári: Jarry - Allen, strely na bránku: 33:27.







Tampa Bay Lightning - New Jersey Devils 6:3 (0:0, 2:0, 4:3)



Góly: 22. Paul (Hedman, Raddysh), 31. Hagel (Hedman, Paul), 44. Stamkos (Perbix, Kučerov), 54. Point, 59. Hagel (Cirelli, Kučerov), 60. Point (Hedman, Stamkos) - 43. Palát (Hischier, Hatakka), 48. Bratt (Hischier), 58. Toffoli (Palát, NEMEC). Brankári: Vasilevskij - Vaněček, strely na bránku: 42:24.







Winnipeg Jets - Toronto Maple Leafs 2:4 (1:1, 0:0, 1:3)



Góly: 5. Samberg, 60. Appleton (Iafallo, Morrissey) - 20. Reaves (Gregor), 42. Tavares (Rielly, Marner), 56. Matthews (Marner, Rielly), 59. Benoit. Brankári: Helleybuck - Samsonov, strely na bránku: 26:30.







New York Islanders - Florida Panthers 2:3 pp (0:0, 1:1, 1:1 - 0:1)



Góly: 37. Holmström (Pageau, Wahlstrom), 59. Palmieri (Dobson, Barzal) - 28. Reinhart (Tkachuk, Verhaeghe), 46. Tkachuk (Barkov, Montour), 62. Ekman-Larsson (Rodrigues, Stolarz). Brankári: Varlamov - Stolarz, strely na bránku: 23:37.







Detroit Red Wings - Vegas Golden Knights 5:2 (3:2, 0:0, 2:0)



Góly: 6. Larkin (DeBrincat, Raymond), 7. Walman (Perron, Seider), 19. Veleno (Seider, Fabbri), 52. Copp (Rasmussen), 59. Larkin (Compher, Raymond) - 9. Barbašov (Roy, Martinez), 11. Cotter (Martinez, Pietrangelo). Brankári: Lyon - Thompson, strely na bránku: 29:30.







Minnesota Wild - Anaheim Ducks 2:3 (2:1, 0:0, 0:2)



Góly: 7. Kaprizov (Zuccarello, Brodin), 19. Merrill (Zuccarello, Mermis) - 9. Terry (Vatrano, Groulx), 47. Strome (Gudas, Henrique), 52. Terry (Henrique, Vaakanainen). Brankári: Gustavsson - Dostál, strely na bránku: 37:25.







Calgary Flames - Chicago Blackhawks 1:0 (0:0, 1:0, 0:0)



Gól: 36. Lindholm (Šarangovič, Kadri). Brankári: Markström - Mrázek, strely na bránku: 31:32.







Vancouver Canucks - Columbus Blue Jackets 5:4 pp (0:0, 1:4, 3:0 - 1:0)



Góly: 36. Boeser (Miller, Suter), 42. Pettersson (Miller, Hughes), 44. Boeser (Suter, Hughes), 47. Boeser (Pettersson, Miller), 65. Pettersson (Boeser, Hughes) - 25. Texier (Severson), 27. Kuraly (Texier, Danforth), 38. Bean (Činachov), 39. Marčenko (Gaudreau, Werenski). Brankári: Demko - Merzlikins, strely na bránku: 33:29.







Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 17:09 1 0 1 -1 5 0



Šimon Nemec (New Jersey) 21:39 0 1 1 -3 0 0



Martin Fehérváry (Washington) 17:15 0 0 0 -1 0 0







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/