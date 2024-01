Tréner Hernández po sezóne ukončí pôsobenie v FC Barcelona, rozhodnutie oznámil po prehre s Villarrealom (video)

Odchod trénera Barcelony

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Nedostatočná vyspelosť tímu

28.1.2024 (SITA.sk) - Xavi Hernández povedie futbalistov španielskeho klubu FC Barcelona iba do konca aktuálnej sezóny 2023/2024. Svoje rozhodnutie oznámil niekoľko minút po tom, ako „blaugranas“ v sobotňajšom zápase La Ligy prehrali doma s tímom Villarrealu . Xavi to odôvodnil tým, že nedokáže prebrať mužstvo z útlmu.„Rád by som oznámil, že 30. júna skončím v pozícii trénera Barcelony. Ako fanúšik tohto klubu nemôžem dovoliť, aby táto situácia pokračovala. Potrebujeme zmenu kurzu a dynamiky,“ vyhlásil 44-ročný rodák z Terrassy, ktorého mužstvo má po ďalšom zaváhaní už desaťbodové manko na vedúci Real Madrid Xavi, ktorý má s barcelonským klubom kontrakt do konca budúcej sezóny, povedal, že sa definitívne rozhodol „pred niekoľkými dňami“ a tvrdá prehra s Villarrealom s najväčšou pravdepodobnosťou iba prichystala pôdu pre oficiálne oznámenie. Xavi podľa vlastných slov dúfa, že toto rozhodnutie zníži stres a napätie, ktoré jeho tím prežíva.„Pocit byť trénerom Barcelony je krutý, nepríjemný... Máte pocit, že sa vám nedostáva rešpektu, ktorý si zaslúžite. Unavuje vás to, ovplyvňuje vaše duševné zdravie a vaše emócie až do takej miery, že si poviete, že už viac nemôžete. Moji blízki to vedia.“FC Barcelona počas januára prišiel o dve tohtosezónne príležitosti na získanie trofeje, keďže nedávno vo finále národného superpohára prehral s Realom Madrid () a tento týždeň vypadol po prehre v Bilbau () aj zo Španielskeho pohára.Po prehre s Villarrealom sa zdá, že stratený je aj boj o majstrovský titul v La Lige. Xavi po prehre s Villarrealom, v ktorom domáci zvrátili priebeh, no nakoniec prehrali, skonštatoval, že barcelonské mužstvo nemá dostatočnú „vyspelosť“ na to, aby vedelo, ako udržať vedenie v zápase.