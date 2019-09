NHL: Studenič skončil v kempe New Jersey, sezónu začne na farme

Marián Studenič, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 23. septembra (TASR) - Slovenský hokejista Marián Studenič už nepokračuje v predsezónnom kempe New Jersey Devils. Vedenie klubu NHL ho poslalo do farmárskeho tímu Binghamton Devils a sezónu tak začne v nižšej zámorskej súťaži American Hockey League (AHL).New Jersey zúžilo v noci na pondelok káder na 29 mien, okrem Studeniča skončilo v kempe aj ďalších 19 hráčov. Dvadsaťročný slovenský krídelník stihol v príprave odohrať dva zápasy, v ktorých sa bodovo nepresadil. Na svoju šancu v NHL si tak ešte bude musieť počkať. Účastník tohtoročných MS na Slovensku odohral v AHL aj celý minulý ročník, v 64 stretnutiach v drese Binghamtonu nazbieral 13 gólov a 15 asistencií. Informáciu priniesol portál nj.com.