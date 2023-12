NHL: Studenič v premiére za Kraken, brankár Jarry strelil gól za Penguins

Slovenský hokejista Marián Studenič absolvoval v noci na piatok v zámorskej NHL premiéru za Seattle, ktorý prehral v Toronte 3:4 pp a sn. V akcii bolo ďalších šesť Slovákov, ale do štatistík sa nezapísal ani jeden. Pozornosť však upútal brankár Pittsburghu Tristan Jarry, ktorý strelil gól a spečatil víťazstvo Penguins 4:2 na ľade Tampy Bay. V zostave "bleskov" bol aj Slovák Erik Černák.



Studenič sa stal prvým Slovákom v tíme, ktorý prišiel do elitnej súťaže len pred dvomi rokmi. Na ľade bol 9:53 minúty, jedenkrát vystrelil na bránku a zaznamenal tri hity. Za domácich sa blysol hetrikom Mitchell Marner, ktorý premenil aj svoj nájazd v rozstrele. O víťazný sa postaral Auston Matthews. Marner ukončil osemzápasové čakanie na gól a tešil sa z druhého hetriku v kariére. "Snažil som sa v každom zápase odovzdať maximum, ale nebol som v poslednom čase spokojný so svojimi výkonmi. Verím, že ma tento zápas nakopne," povedal Marner pre nhl.com. Za Maple Leafs odviedol penzum práce i brankár Joseph Woll, ktorý vykryl 37 striel. V rozstrele prekonaný nebol a v samotnom dueli nestačil dvakrát na Jareda McCanna. Studenič nastúpil s číslom 43 vo štvrtej formácii s Pierrom-Edouardom Bellemarom a Kailerom Yamamotom, klub ho povolal z farmy po tom, ako sa zranil Jaden Schwartz. Napriek menšimu "ice-timu" bol Studenič na ľade viditeľný a za výkon si vyslúžil pochvalu od médií.



Jarrymu sa podarilo skórovať počas power play "bleskov" do prázdnej bránky a zvýšil na konečných 4:2 pre hostí. Stal sa tak prvým brankárom v histórii klubu a štrnástym v histórii základnej časti ligy, ktorému sa podarilo vsietiť gól. Takýto kúsok naposledy predviedol Linus Ullmark z Bostonu tento rok vo februári proti Vancouveru (3:1). Okrem prvého presného zásahu v kariére prispel k triumfu svojho tímu aj 39 zákrokmi. "Bolo to ideálna situácia to vyskúšať. Dostal sa ku mne puk, mal som priestor aj čas a podarilo sa. Nestáva sa to často, o to mám väčšiu radosť," povedal pre nhl.com Jarry, ktorý skóroval aj pred piatimi rokmi v AHL v drese farmárskeho tímu "tučniakov" Wilkes-Barre Scranton. Vrátane play off sa Jarry stal sedemnástym strelcom v maske, rekordérom je Martin Brodeur, ktorý dal tri góly za New Jersey Devils, dvakrát to dokázal Ron Hextall za Philadelphiu Flyers. Za domácich mal dve asistencie najproduktívnejší hráč NHL Nikita Kučerov (39 bodov), ktorého tím prehral tretíkrát za sebou. Černák bol na ľade 18:24 min a dostal dvojminútový trest za podrazenie.



V akcii boli aj jeho krajania Martin Pospíšil a Adam Ružička, ktorých Calgary vyhralo nad Dallasom 4:3 pp. O víťazstve Flames rozhodol Nazem Kadri po 61 sekundách predĺženia. Platnosť jeho gólu potvrdili rozhodcovia až po vzhliadnutí videa. "Od začiatku som si bol istý, že gól mal platiť, ale nikdy neviete a trochu som sa bál. Našťastie bolo všetko v poriadku," povedal Kadri, ktorý tečoval za chrbát Scotta Wedgewooda strelu Jonathana Huberdeaua. Predĺženie zariadil pre domácich obranca MacKenzie Weegar, ktorý v 58. minúte vyrovnal na 3:3. Pospíšil nastúpil v tretej útočnej formácii, strávil na ľade 12:05 minúty, jedenkrát vystrelil na bránku, ale nebodoval v šiestom zápase za sebou. Po premiešaní formácií nastupoval na jeho mieste v útoku s Kadrim a Connorom Zarym bieloruský útočník Jegor Šarangovič. Ružička bol vo štvrtom útoku na ľade 7:57 minúty a mal tak isto jednu strelu. V tretej tretine sa mihol na ľade len počas dvoch striedaní.

Montreal s Jurajom Slafkovským prehral na domácom ľade s finalistom minulej sezóny Floridou 1:5. Panthers strelili štyri góly v tretej tretine, z toho prvé tri za necelých šesť minút. Slovenský krídelník odohral 13 minút a 33 sekúnd, do štatistík sa nezapísal a zaznamenal jeden mínusový bod. Aleksander Barkov, Carter Verhaeghe a Evan Rodrigues mali zhodne bilanciu 1+1, jediný presný zásah Canadiens zaznamenal obranca Johnathan Kovacevic. "Myslím, že dve tretiny sme boli lepší tím, ale nepremenili sme šance a pykali sme za to," povedal Nick Suzuki, kapitán Montrealu. Slafkovský mal v druhej tretine šancu streliť svoj tretí gól v sezóne, ale v brejku 2 na 1 volil prihrávku na obsadeného Colea Caufielda, čo mu aj vyčítali zámorské médiá. Mladý Slovák mohol skórovať aj v 38. minúte, keď sa ocitol v presilovke blízko pre brankárom Sergejom Bobrovským, ale puk mu pri pokuse o strelu preskočil cez hokejku. Pre zranenie nedohral zápas útočník domácich Alex Newhook.



S prehrou sa musel zmieriť aj Tomáš Tatar, ktorého Colorado podľahlo Arizone 3:4 po predĺžení a ukončilo sériu štyroch víťazstiev. Coyotes zvíťazili v treťom stretnutí za sebou, rozhodol o tom 21 sekúnd pred koncom extra času Nick Bjugstad. Tatar bol s časom 7:54 najmenej vyťažovaný hráč duelu, zaznamenal jeden strelecký pokus. Miloš Kelemen sa nedostal do zostavy Arizony. Coyotes vyhrali postupne nad predošlými troma víťazmi Stanley Cupu. Najskôr zdolali Vegas Golden Knights (2:0), potom Tampu (3:1) a teraz Colorado. Podobný kúsok sa naposledy podarilo Buffalu Sabres v decembri 1995. "Boli sme dobre nastavení na tieto zápasy, hráči si uvedomili dôležitosť situácie. Verím, že to napumpuje naše sebavedomie," povedal tréner "kojotov" Andre Tourigny. Víťazstvo vychytal Connor Igram, ktorý kryl 28 pokusov Avalanche.



Martin Fehérváry pomohol Washingtonu k víťazstvu 5:4 na ľade Anaheimu, k čomu výrazne prispel najmä autor hetriku Tom Wilson. Ten vo svojom jubilejnom 700. zápase zažil premiérový trojgólový večer. "Krásne pocity. Zažil som v NHL skvelú jazdu a to, že som sa dostal na tento míľnik ma teší. O to viac, že som ho okorenil aj hetrikom. Ďakujem všetkým," povedal Wilson, ktorý celú kariéru strávil vo Washingtone. Slovenský obranca odohral solídny zápas, na ľade bol necelých 21 minút a pripísal si dva hity. Kapitán Washingtonu Alexander Ovečkin mal dve asistencie a na konte má 1499 bodov. Capitals čakajú na tripe po arénach tímov zo západu ešte zápasy na klziskách Vegas a Arizony. Prvý gól v NHL strelil 19-ročný obranca "káčerov" Tristan Luneau a pridal aj asistenciu. Ducks prehrali ôsmy zápas za sebou.



Jeremy Swayman chytil 26 striel a jedenástym čistým kontom vo svojom 100. zápase v kariére pomohol Bostonu k víťazstvu 3:0 nad San Jose. Pavel Zacha pridal ku gólu aj asistenciu, presadili sa aj Danton Heinen a Jake DeBrusk. Dve asistencie si pripísal David Pastrňák. Bruins zastavili sériu troch prehier, nad San Jose vyhrali trinástykrát za sebou. "Žraloci" z desiatich duelov vonku neuspeli v tejto sezóne ani raz.



Detroit zdolal Chicago 5:1, po dva góly strelili J.T. Compher a Robby Fabbri. Brankár Alex Lyon zlikvidoval 34 striel, prekonal ho len Tyler Johnson po asistencii Connora Bedarda. "Náš najlepší hráč bol brankár. Súper nás prestrieľal, mal viac šancí, ale Alex nás držal," povedal tréner domácich Derek Lalonde. Nová akvizícia "červených krídiel" Patrick Kane si na sezónny debut ešte musí počkať.



Luke Hughes rozhodol v predĺžení o víťazstve New Jersey na ľade Philadelphie (4:3 pp), keď skóroval po prečíslení 2 na 1 s bratom Jackom. Devils inkasovali vyrovnávajúci gól v poslednej minúte z hokejky Tysona Foerstera, ale napokon získali dva body. Luke Hughes po kolízii s Garnetom Hathawayom vynechal záverečné minúty prvej tretiny, ale prešiel úspešne vyšetrením na otras mozgu a od druhej časti sa na ľad vrátil. Hathaway dostal za svoj zákrok trest do konca zápasu. V bránke New Jersey žiaril Akira Schmid, autor 44 zákrokov.



V predĺžení uspeli aj hokejisti New Yorku Islanders, ktorí vyhrali na ľade Caroliny 5:4. O všetkom rozhodol svojim štvrtým bodom v zápase Mathew Barzal, ten mal v riadnom čase tri asistencie. Aspoň bod pre Hurricanes zachránil tri sekundy pre treťou sirénou Sebastian Aho.



Prvým hetrikom v kariére sa blysol i útočník Minnesoty Connor Dewar, pridal aj asistenciu a Wild zdolali Nashville 6:1. Predators okúsili trpkosť prehry po šiestich dueloch. Tešili sa aj hráči St. Louis, ktorí v divokom zápase zdolali Buffalo 6:3. Dva góly dali Brayden Schenn a Jake Neighbours. "Bolo to ako na hojdačke," povedal Neighbours. Buffalo vyrovnalo z 0:3 na 3:3, ale potom znova trikrát inkasovalo a domáci si už vedenie ustrážili. Jordan Binnington chytil 24 striel "šablí".



Do formy sa dostáva Edmonton, ktorý triumfoval vo Winnipegu 3:1 a natiahol výhernú sériu na štyri zápasy. Víťazný gól strelil v 58. minúte v presilovke Leon Draisaitl, do prázdnej bránky spečatil triumf Ryan McLeod. Sériu troch prehier zastavili hráči Vegas, obhajcovia Stanley Cupu vyhrali vo Vancouveri 4:1. Svoj jubilejný 500. zápas ozdobil gólom a dvomi asistenciami Jack Eichel.

NHL - sumáre:





Boston Bruins - San Jose Sharks 3:0 (0:0, 2:0, 1:0)



Góly: 22. Heinen (Poitras), 29. DeBrusk (Zacha, Pastrňák), 47. Zacha (Pastrňák, McAvoy). Brankári: Swayman - Blackwood, strely na bránku: 37:26.







Detroit Red Wings - Chicago Blackhawks 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)



Góly: 3. Compher (Copp, Walman), 9. Fabbri (Walman), 26. Chiarot (DeBrincat, Raymond), 26. Compher (Perron, Raymond), 51. Fabbri (Sprong, Seider) - 4. Reichel (Bedard, Korchinski). Brankári: Lyon - Mrázek, strely na bránku: 29:35.







Montreal Canadiens – Florida Panthers 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)



Góly: 50. Kovacevic (Caufield, Evans) - 28. Barkov, 41. Bennett (Verhaeghe), 44. Rodrigues (Reinhart, Barkov), 46. Verhaeghe (Lundell, Rodrigues), 60. Ekman-Larsson (Kulikov, Cousins). Brankári: Primeau - Bobrovskij, strely na bránku: 22:29.







Philadelphia Flyers - New Jersey Devils 3:4 pp (0:2, 1:0, 2:1 - 0:1)



Góly: 32. Frost (Konecny, York), 55. Walker (Couturier, Konecny), 60. Foerster (Laughton, Brink) - 4. Holtz (McLeod, Miller), 16. J. Hughes (Toffoli, Mercer), 45. Toffoli (Hischier, J. Hughes), 61. L. Hughes (J. Hughes, Hischier). Brankári: Hart - Schmid, strely na bránku: 48:35.







Tampa Bay Lightning - Pittsburgh Penguins 2:4 (2:0, 0:2, 0:2)



Góly: 10. Stamkos (Hedman, Kučerov), 13. Jeannot (Sergačov, Kučerov) - 29. Crosby (Guentzel), 40. O'Connor (Malkin, Letang), 43. Carter (Nieto, Pettersson), 59. Jarry. Brankári: Vasilevskij - Jarry, strely na bránku: 41:29.







Toronto Maple Leafs - Seattle Kraken 4:3 pp a sn (1:0, 2:1, 0:2 - 0:0, 1:0)



Góly: 7. Marner (Nylander, Matthews), 21. Marner (Matthews, Timmins), 37. Marner (McCabe), rozh. náj. Matthews - 24. McCann (Bjorkstrand, Eberle), 47. Tolvanen (Kartye, Larsson), 54. McCann (Wennberg, Schultz). Brankári: Woll - Grubauer, strely na bránku: 28:40.







Carolina Hurricanes - New York Islanders 4:5 pp (1:1, 1:2, 2:1 - 0:1)



Góly: 9. Chatfield (Bunting, Orlov), 23. Staal (Martinook, Slavin), 41. Drury (Noesen, Nečas), 60. Aho (Staal, Burns) - 18. Horvat (Barzal, Lee), 36. Holmström (Pageau), 39. Engvall (Barzal, Dobson), 47. Palmieri (Dobson, Barzal), 63. Barzal (Dobson). Brankári: Kočetkov - Varlamov, strely na bránku: 43:16.







Nashville Predators - Minnesota Wild 1:6 (0:3, 0:2, 1:1)



Góly: 43. Pärssinen (McDonagh, Evangelista) - 7. Dewar (Duhaime, Rossi), 15. Middleton (Foligno, Dewar), 15. Kaprizov (Zuccarello, Spurgeon), 22. Maroon (Goligoski, Gaudreau), 32. Dewar (Kaprizov), 50. Dewar (Lettieri, Bogosian). Brankári: Saros (22. Lankinen) - Gustavsson, strely na bránku: 27:31.







St. Louis Blues - Buffalo Sabres 6:4 (3:1, 2:2, 1:1)



Góly: 2. Saad (Sundqvist), 6. Schenn (Krug, Thomas), 11. Neighbours (Leddy, Bučnevič), 34. Hayes (Kyrou, Schenn), 34. Schenn (Kyrou, Hayes), 45. Neighbours (Bučnevič, Faulk) - 14. Dahlin (Okposo, Krebs), 27. Benson (Cozens), 31. Krebs (Dahlin, Greenway), 57. Peterka (Cozens, Benson). Brankári: Binnington - Luukkonen, strely na bránku: 20:46.







Winnipeg Jets - Edmonton Oilers 1:3 (1:0, 0:0, 0:3)



Góly: 19. Perfetti (Scheifele, Connor) - 54. Nurse (McLeod, Jänmark), 58. Draisaitl (McDavid, Bouchard), 60. McLeod (Hyman, Ceci). Brankári: Hellebuyck - Skinner, strely na bránku: 26:39.







Arizona Coyotes - Colorado Avalanche 4:3 pp (0:1, 2:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 24. Boyd (O'Brien, Moser), 37. Schmaltz (Kerfoot, Keller), 42. Carcone (Stecher, Kesselring), 65. Bjugstad - 20. Makar (Rantanen, Ničuškin), 25. Wood (Jones, Colton), 52. MacKinnon (Makar, Rantanen). Brankári: Ingram - Georgijev, strely na bránku: 32:31.







Calgary Flames - Dallas Stars 4:3 pp (2:2, 0:0, 1:1 - 1:0)



Góly: 9. Tanev (Mangiapane, Gilbert), 16. Hanifin (Coleman, Backlund), 58. Weegar (Huberdeau), 62. Kadri (Huberdeau, Markström) - 5. Harley (Pavelski, Robertson), 19. Marchment (Heiskanen, Seguin), 42. Marchment z tr. str.. Brankári: Markström - Wedgewood, strely na bránku: 36:16.







Anaheim Ducks - Washington Capitals 4:5 (2:4, 0:0, 2:1)



Góly: 2. Luneau, 8. Leason (Carlsson), 52. McGinn (Leason, Luneau), 60. Vatrano (Killorn) - 2. Mantha, 16. Wilson, 19. Wilson (Ovečkin, Carlson), 19. Dowd (Sandin, Aube-Kubel), 55. Wilson (Ovečkin, Carlson). Brankári: Gibson - Kuemper, strely na bránku: 32:26.







Vancouver Canucks - Vegas Golden Knights 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)



Góly: 45. Kuzmenko (Miller, Boeser) - 5. Barbašov (Eichel, Stone), 17. Eichel (Barbašov, Hague), 32. Karlsson (Eichel, Pietrangelo), 41. Howden (Pietrangelo, Amadio). Brankári: Demko - Hill (41. Thompson), strely na bránku: 22:44.





Slováci v akcii:



Juraj Slafkovský (Montreal) 13:33 0 0 0 0 0 0



Erik Černák (Tampa Bay) 18:24 0 0 0 0 0 2



Marián Studenič (Seattle) 09:53 0 0 0 0 1 0



Tomáš Tatar (Colorado) 07:54 0 0 0 0 1 0



Martin Pospíšil (Calgary) 12:10 0 0 0 0 1 0



Adam Ružička (Calgary) 07:57 0 0 0 0 1 0



Martin Fehérváry (Washington) 20:43 0 0 0 0 2 0





/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/